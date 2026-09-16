Феновете на ЦСКА изразиха своята безгранична подкрепа към легендарния Любослав Пенев

Вълнуваща атмосфера завладя стадиона в столичния квартал „Надежда“, където привържениците на ЦСКА демонстрираха своята признателност към един от най-емблематичните си герои – Любослав Пенев. В деветата минута на срещата, секторът на „червените“ се изпълни с аплодисменти и възгласи, докато огромен транспарант с лика на Пенев се развя гордо над главите на феновете.

Изображението на „Ел Голеадор“ бе съпроводено от краткото, но изключително въздействащо послание: „Несломим!“. С тази дума армейската публика отдаде почит на борбения дух на своя любимец, който и днес се изправя смело срещу сериозно здравословно предизвикателство. За феновете на ЦСКА, Пенев остава символ на непреклонност и вдъхновение – както на терена, така и извън него.

Този жест на подкрепа още веднъж подчерта неразривната връзка между Любо Пенев и „червената“ общност. Публиката не спря да скандира името му, а при излизането от тунела, настоящият треньор на Локомотив София бе посрещнат с бурни овации и топли прегръдки, включително и от легендарния бай Добри.