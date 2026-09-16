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Феновете на ЦСКА изразиха своята безгранична подкрепа към легендарния Любослав Пенев

Феновете на ЦСКА изразиха своята безгранична подкрепа към легендарния Любослав Пенев

16 Септември, 2026 20:34 890 5

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  • български спорт-
  • любослав пенев

"Червените" привърженици с впечатляващ жест по време на двубоя срещу Локомотив София

Феновете на ЦСКА изразиха своята безгранична подкрепа към легендарния Любослав Пенев - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща атмосфера завладя стадиона в столичния квартал „Надежда“, където привържениците на ЦСКА демонстрираха своята признателност към един от най-емблематичните си герои – Любослав Пенев. В деветата минута на срещата, секторът на „червените“ се изпълни с аплодисменти и възгласи, докато огромен транспарант с лика на Пенев се развя гордо над главите на феновете.

Изображението на „Ел Голеадор“ бе съпроводено от краткото, но изключително въздействащо послание: „Несломим!“. С тази дума армейската публика отдаде почит на борбения дух на своя любимец, който и днес се изправя смело срещу сериозно здравословно предизвикателство. За феновете на ЦСКА, Пенев остава символ на непреклонност и вдъхновение – както на терена, така и извън него.

Този жест на подкрепа още веднъж подчерта неразривната връзка между Любо Пенев и „червената“ общност. Публиката не спря да скандира името му, а при излизането от тунела, настоящият треньор на Локомотив София бе посрещнат с бурни овации и топли прегръдки, включително и от легендарния бай Добри.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факултета

    4 9 Отговор
    Батко Подкрепа само кеш тои туй иска ...другото е вашите Бош лафове напраети гу богат

    20:39 16.09.2026

  • 2 Не е чудно

    5 0 Отговор
    Никой итиот с над сто годишна история, не може да постигне международната известност на Пенев.Затова го уважават.

    20:57 16.09.2026

  • 3 Непростим

    0 3 Отговор
    Ох, чичууту, дет напрай червените фенове любители на супата, чорбари...
    Маани бе, мани, бегай, мани!

    Коментиран от #5

    20:59 16.09.2026

  • 4 Ментето няма манталитет

    4 3 Отговор
    Сбирток от чужбина не е ЦСКА! Български легенди градиха ЦСКА, мутри го фалираха,! Амин

    21:13 16.09.2026

  • 5 Супата...

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Непростим":

    ...бе за мисирките, какви феновете те се върти у тиквата. Мисирката ги провокира и той им отговори, който ме харесва харесва, който не да дуЕ супата. Жив и здрав, Любо!

    21:20 16.09.2026

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