Рафаел Надал ще зарадва феновете с демонстративни мачове в Манакор

След като официално се сбогува с професионалния тенис на Купа Дейвис, Рафаел Надал отново ще стъпи на корта – този път за радост на своите почитатели и в чест на специален юбилей. На 3 октомври родният град на шампиона, Манакор, ще се превърне в арена на незабравими демонстративни срещи, с които ще бъде отбелязана десетата годишнина на прочутата Академия на Надал.

Организаторите пазят в тайна имената на звездните гости, които ще се изправят срещу Матадора, но слуховете подсказват, че на корта ще видим някои от най-големите имена в съвременния тенис. Очаква се събитието да бъде истински празник за феновете, които ще имат възможност да наблюдават любимеца си на живо за първи път след последното му участие за националния отбор на Испания.

Основана през 2016 година, Академията на Рафаел Надал се превърна в символ на успеха и вдъхновението за младите таланти. През годините комплексът изведе на световната сцена имена като Каспър Рууд и Александ Еала, а днес вече разполага с филиали в различни точки на света – от Гърция и Кувейт до Хонконг и Египет. Разрастването на проекта е доказателство за отдадеността на Надал към развитието на следващото поколение тенисисти.

Въпреки че наскоро категорично отрече възможността да поеме ролята на постоянен треньор в професионалния тур, Рафа продължава да бъде ментор и вдъхновител за младите спортисти. Юбилейното събитие ще бъде излъчено на живо по Movistar Plus, давайки шанс на милиони фенове по света да се насладят на магията на испанския ас още веднъж.