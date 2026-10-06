Мухова оцеля в трилър срещу Осака и стигна до четвъртфиналите в Пекин

Каролина Мухова се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 1000 в Пекин, който е с внушителен награден фонд от 9 415 725 долара.

Чехкинята трябваше да премине през сериозно изпитание в четвъртия кръг, но успя да се справи с бившата шампионка от надпреварата Наоми Осака. Мухова се наложи над японката след драматичен двубой с резултат 5:7, 6:1, 6:7(7).

Мачът предложи сериозни обрати, като двете тенисистки си размениха по един убедително спечелен сет, преди всичко да се реши в третата част. В нея Мухова показа по-здрави нерви в тайбрека и затвори срещата.

На четвъртфиналите седмата поставена ще има изцяло чешко препятствие. Нейна съперничка ще бъде Никола Бартункова, която също постигна победа в третия кръг.

26-ата в схемата Бартункова се справи с австрийката Зиня Краус, която заема 95-ото място в световната ранглиста, и я победи с 2:1 сета.

Така Пекин ще стане арена на чешки сблъсък за място в полуфиналите.