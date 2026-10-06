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Мухова оцеля в трилър срещу Осака и стигна до четвъртфиналите в Пекин

Мухова оцеля в трилър срещу Осака и стигна до четвъртфиналите в Пекин

6 Октомври, 2026 19:06 506 1

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Чехкинята трябваше да премине през сериозно изпитание в четвъртия кръг

Мухова оцеля в трилър срещу Осака и стигна до четвъртфиналите в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Каролина Мухова се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите WTA 1000 в Пекин, който е с внушителен награден фонд от 9 415 725 долара.

Чехкинята трябваше да премине през сериозно изпитание в четвъртия кръг, но успя да се справи с бившата шампионка от надпреварата Наоми Осака. Мухова се наложи над японката след драматичен двубой с резултат 5:7, 6:1, 6:7(7).

Мачът предложи сериозни обрати, като двете тенисистки си размениха по един убедително спечелен сет, преди всичко да се реши в третата част. В нея Мухова показа по-здрави нерви в тайбрека и затвори срещата.

На четвъртфиналите седмата поставена ще има изцяло чешко препятствие. Нейна съперничка ще бъде Никола Бартункова, която също постигна победа в третия кръг.

26-ата в схемата Бартункова се справи с австрийката Зиня Краус, която заема 95-ото място в световната ранглиста, и я победи с 2:1 сета.

Така Пекин ще стане арена на чешки сблъсък за място в полуфиналите.


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  • 1 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Тъй като всички информационни източници се държат като пръднал заек в люцерна и чакат от къде ще пристигне факс с правилното тълкуване на инцидента, аз поемам отговорността и да поразсъждавам върху истината: Мухова е мъж.

    20:18 06.10.2026

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