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Юлия Берберян празнува рожден ден днес

Юлия Берберян празнува рожден ден днес

6 Октомври, 2026 18:44 463 2

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Тя е 9-кратна републиканска шампионка на сингъл

Юлия Берберян празнува рожден ден днес - 1
Снимка: БФ Тенис
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден празнува Юлия Берберян.

Юлия Берберян е 9-кратна републиканска шампионка по тенис на сингъл (1962–1964, 1968, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976) и на двойки (1962–1964, 1968–1975). През цялата си състезателна кариера тя печели общо 31 държавни титли.


Четири пъти триумфира и на Балканските игри с отбора на България – през 1966 г. в Загреб, през 1968 г. в София, през 1972 г. в Букурещ и през 1974 г. в Анкара.


Дълги години Юлия Берберян е капитан на отбора на България за „Фед Къп", който два пъти достига до третото място в света – през 1985 г. в Нагоя, след отборите на САЩ и Чехословакия, и през 1987 г. във Ванкувър, след САЩ и Западна Германия.


След успешната си състезателна кариера тя постига впечатляващи резултати и като треньор на трите си дъщери – Мануела, Катерина и Магдалена, които достигат съответно до №3, №6 и №4 в световната ранглиста за жени.


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