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Иван Иванов започна с убедителна победа на турнира в Италия

Иван Иванов започна с убедителна победа на турнира в Италия

6 Октомври, 2026 20:33 336 0

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Димитър Кисимов влезе в основната схема

Иван Иванов започна с убедителна победа на турнира в Италия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският тенисист Иван Иванов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в италианския град Санта Маргерита ди Пула с награден фонд 30 000 долара.

17-годишният българин, който е поставен под номер 5 в основната схема, демонстрира отлична игра и се наложи над Кирил Киватцев (Русия) с 6:3, 6:2 за час и 47 минути престой на корта.

Иванов започна изключително силно двубоя, като поведе с категоричното 5:0 гейма по пътя към спечелването на първия сет. Във втората част руският му съперник даде по-сериозен отпор до 2:2, но след това българинът наложи пълно превъзходство, спечели четири поредни гейма и затвори срещата.

В следващата фаза на надпреварата Иван Иванов ще се изправи срещу представителя на домакините Мануел Маца.

Българското участие в турнира продължава и с друг наш представител – Димитър Кисимов, който записа две успешни победи в пресявките и заслужи своето място в основната схема.


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