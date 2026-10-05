Валентин Илиев: Плановете ни не са Маркус да е треньор само до края на сезона

Новият старши треньор на ЦСКА Маркус Гиздол е обвързан с клуба до края на настоящия сезон 2026/27, като в контракта му има включена опция за удължаване с още една година. Спортният директор на „червените“ Валентин Илиев и германският специалист разясниха подробностите около параметрите на споразумението и категорично заявиха, че амбициите на двете страни са за дългосрочна съвместна работа.

Гиздол бе официално обявен начело на отбора на 29 септември, а спортният ръководител на ЦСКА подчерта, че избраният срок не бива да се възприема като временен вариант:

„Когато се подписва договор, той трябва да е приет и от двете страни като задоволство. След като нашият договор е факт и нашият треньор е на тази позиция, значи и двете страни сме дали съгласието си. Плановете ни не са Маркус да е треньор само до края на сезона. Силно се надявам ние като негова подкрепа, а и той, да направим следващата стъпка. Не искам договорът да се приема за краткосрочен.“

Самият Гиздол подкрепи думите на Валентин Илиев и обясни, че по-краткият първоначален период на контракта е най-разумното решение, за да може двете страни да се опознаят в работния процес, преди да удължат сътрудничеството си.

Германският наставник допълни, че промените изискват време и не могат да се случат за ден или седмица, но вярва в потенциала на отбора и в успешния съвместен проект с ръководството на ЦСКА.