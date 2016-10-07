Брайтън шокира Манчестър Юнайтед с драматичен обрат и го изхвърли от Купата на Лигата

Манчестър Юнайтед отпадна от Купата на Лигата, губейки с 2:3 от Брайтън. Въпреки че „червените дяволи“ започнаха срещата вихрено и поведоха с два гола още до 10-ата минута, те не успяха да удържат преднината си и допуснаха пълен обрат, който ги извади от надпреварата.

Още в 8-ата минута младият талант Шей Лейси даде тон на оптимизма за домакините, а само две минути по-късно Мейсън Моунт удвои аванса на Манчестър Юнайтед. Изглеждаше, че момчетата на Майкъл Карик ще имат лесна вечер, но съдбата им поднесе горчив урок.

В самия край на първото полувреме Хараламбос Костулас върна надеждите на „чайките“ с прецизен гол, който намали разликата.

След почивката Брайтън излезе преобразен и започна да диктува темпото на терена. Паскал Грос възстанови равенството в 65-ата минута, а само пет минути по-късно Максим де Каупер донесе екстаз на гостуващите фенове, оформяйки крайното 3:2.

Любопитен факт е, че Брайтън отправи двойно повече удари към вратата на съперника – 18 срещу едва 9 за Манчестър Юнайтед. Това ясно показва надмощието на гостите през по-голямата част от двубоя и заслужената им победа.

Това не е първият случай, в който Брайтън елиминира Манчестър Юнайтед от турнир. Миналия сезон „чайките“ отстраниха „червените дяволи“ и от ФА Къп, след като надделяха с 2:1 над водения тогава от Дарън Флетчър състав.