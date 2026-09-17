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Кабинетът одобри компенсации за бизнеса заради скъпия ток - те важат до 30 юни 2027 г.

Кабинетът одобри компенсации за бизнеса заради скъпия ток - те важат до 30 юни 2027 г.

17 Септември, 2026 17:35 519 9

  • кабинет-
  • компенсации-
  • скъп ток-
  • бизнес-
  • юни 2027 г.

Програмата предвижда прилагане на автоматизиран компенсационен механизъм в условията на волатилност на цените на електрическата енергия в региона на Югоизточна Европа и има съществено значение за конкурентоспособността на българската икономика

Кабинетът одобри компенсации за бизнеса заради скъпия ток - те важат до 30 юни 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет прие Програмата за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи, за периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г. Това съобщават от пресцентъра на МС.
Програмата предвижда прилагане на автоматизиран компенсационен механизъм в условията на волатилност на цените на електрическата енергия в региона на Югоизточна Европа и има съществено значение за конкурентоспособността на българската икономика.
Компенсацията ще се изчислява на база разликата между средната цена на базовия сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса за периода 1 септември 2026 г. - 30 юни 2027 г. и базовата стойност от 122,71 евро/MWh, без ДДС. Максималният размер на компенсацията е до 80% от разликата. Конкретният процент ще бъде определен от Министерския съвет след приключване на 10-месечния период, съобразно наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.
Подкрепата ще се предоставя чрез търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите, които продават електрическа енергия директно на небитови крайни клиенти, както и оператора на организирания пазар на електрическа енергия - чрез доставчика, с който съответният клиент има договор за доставка.
Програмата обхваща и операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи по отношение на разходите за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи. Компенсирането на тези разходи ограничава необходимостта от увеличение на цените на мрежовите услуги за всички крайни клиенти, включително домакинствата.
Индикативният бюджет на програмата е до 140 млн. евро за електрическата енергия, потребена през периода на подпомагане. Компенсациите ще се изплащат еднократно след изтичането на 10-месечния период и до изчерпване на предвидения бюджет или на наличните средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система” - което от условията настъпи първо.
По програмата няма да бъдат подпомагани небитови крайни клиенти, получаващи компенсации по други приети от Министерския съвет програми с припокриващ се период.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джихади Йово

    9 1 Отговор
    Шшшей, зимата ще бъдете заклани!!!

    17:45 17.09.2026

  • 2 !!!?

    6 1 Отговор
    ""кошница с "Ден напред""...след приключване на 10 месечния период !
    Кой разбрал разбрал...извика наший генерал !

    17:46 17.09.2026

  • 3 НЯМА

    5 1 Отговор
    скъпотия в "клуба на богатите" !

    17:51 17.09.2026

  • 4 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    8 0 Отговор
    А за битовите потребители един Х,,У,,Й !! ЕЙ тва се казва да обслужваш мутроолигархията в лицето на Домусчиев ДС ЦК на БКП КРИБ АИКБ и БСК!! Уж по,,е,,на,,дела щеше да се бори срещу олигархията която го издигна и спонсорираше а сега той е спонсорира с нашите кървави пари от данъци .. ПБ -- богатите по богати , бедните по бедни

    17:53 17.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пич

    3 0 Отговор
    Така така......
    За идиотитеизбрали дъртитекомунисти и ченгетаот ДСчетвър тит!!!
    Наидиот - това се полага!!!
    Не капиталистите от БКП - кинти!!!

    17:57 17.09.2026

  • 9 Ддд

    2 0 Отговор
    Пак ще наливаме пари в бизнеса, а той ще увеличава цените си, като вади смешни причини за това.
    По ниски минимални заплата от ПБ, помощ от държавата за ток и горива, и накрая цените двойни. Само гледайте.

    18:03 17.09.2026

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