Антонио Конте отказа милиони, готви се за завръщане на голямата сцена

Италианският треньор Антонио Конте очаква подходящи проект и е отхвърлил предложения от Ал Ахли и Фенербахче на фона на информациите за интерес от страна на Милан, Ювентус и Манчестър Юнайтед, твърди трансферният експерт Фабрицио Романо.

Конте все още е без отбор, след като напусна Наполи в края на сезон 2025/26. Италианецът спечели титлата в Серия А и Суперкупата на Италия по време на двугодишния си престой в Неапол.

От саудитския Ал Ахли са потърсили Антонио Конте и са му предложил висока заплата, но той не е проявил интерес. Наскоро името му беше свързано и с турския Фенербахче, но треньорът отново е отказал, тъй като е преценил, че това не е подходящият за него проект.

Присъствието на Конте на „Сан Сиро“ за вчерашния двубой между Милан и Бенфика породи допълнителни спекулации за евентуално негово преминаване при „росонерите“.