Вратар на Барселона аут за дълъг период от време

Барселона ще бъде без вратарят си Жоан Гарсия в следващите три седмици. Стражът е получил увреждане на менискуса на десния си крак, потвърдиха направените медицински тестове в четвъртък сутрин. Той ще бъде извън сметките в следващите повече от двадесет дни, като единствената добра новина за него и клуба е предстоящата пауза за националните отбори.

Гарсия се контузи по време на разгрома с 7:2 срещу Расинг Сантандер в сряда вечер. Докато първият отбор правеше всичко възможно да постави нов голов рекорд, физиотерапевтите вече са били притеснени за състоянието на стража.