Новини
Спорт »
Световен футбол »
Вратар на Барселона аут за дълъг период от време

Вратар на Барселона аут за дълъг период от време

17 Септември, 2026 20:02 637 0

  • жоан гарсия-
  • барселона-
  • футбол-
  • контузия

Стражът е получил увреждане на менискуса на десния си крак, потвърдиха направените медицински тестове в четвъртък сутрин

Вратар на Барселона аут за дълъг период от време - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Барселона ще бъде без вратарят си Жоан Гарсия в следващите три седмици. Стражът е получил увреждане на менискуса на десния си крак, потвърдиха направените медицински тестове в четвъртък сутрин. Той ще бъде извън сметките в следващите повече от двадесет дни, като единствената добра новина за него и клуба е предстоящата пауза за националните отбори.

Гарсия се контузи по време на разгрома с 7:2 срещу Расинг Сантандер в сряда вечер. Докато първият отбор правеше всичко възможно да постави нов голов рекорд, физиотерапевтите вече са били притеснени за състоянието на стража.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове