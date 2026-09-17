Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал взе 16-годишен талант от Ливърпул

Арсенал взе 16-годишен талант от Ливърпул

17 Септември, 2026 21:29 222 0

  • арсенал-
  • футбол-
  • ливърпул-
  • винсент джозеф

Джозеф направи силен старт в отбора на Ливърпул до 18 години през изминалия сезон, а сега търси нови възможности да развие потенциала си в Северен Лондон

Арсенал взе 16-годишен талант от Ливърпул - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Арсенал официално потвърди трансфера на талантливия 16-годишен нападател от Ливърпул Винсент Джозеф. Младият английски национал се присъединява към лондончани като част от новия прием стипендианти за сезон 2026/27.

„Джозеф направи силен старт в отбора на Ливърпул до 18 години през изминалия сезон, а сега търси нови възможности да развие потенциала си в Северен Лондон. Отличният му нюх към гола се очаква да бъде ключов за амбициите на Академията на Арсенал за трофеи през новата кампания“, обявиха лондончани в официалния си сайт.

Статистиката на офанзивния футболист е повече от впечатляваща. Въпреки че се състезава за отбора до 18 години за „мърсисайдци“, Джозеф вкара три гола в първите си два мача. За националния отбор на Англия до 16 години той има осем гола и една асистенция в девет мача.

В новия си клуб Джозеф няма да има нужда от дълга адаптация, тъй като се събира с познати лица от юношеския национален отбор на Англия — Емерсън Нуанери и Чарли Филипс. Връзката между Джозеф и Нуанери вече донесе сериозен успех за „Трите лъва“, а в Арсенал се надяват двамата нападатели да пренесат това сработване и на клубна сцена.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове