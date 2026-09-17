Арсенал взе 16-годишен талант от Ливърпул

Арсенал официално потвърди трансфера на талантливия 16-годишен нападател от Ливърпул Винсент Джозеф. Младият английски национал се присъединява към лондончани като част от новия прием стипендианти за сезон 2026/27.

„Джозеф направи силен старт в отбора на Ливърпул до 18 години през изминалия сезон, а сега търси нови възможности да развие потенциала си в Северен Лондон. Отличният му нюх към гола се очаква да бъде ключов за амбициите на Академията на Арсенал за трофеи през новата кампания“, обявиха лондончани в официалния си сайт.

Статистиката на офанзивния футболист е повече от впечатляваща. Въпреки че се състезава за отбора до 18 години за „мърсисайдци“, Джозеф вкара три гола в първите си два мача. За националния отбор на Англия до 16 години той има осем гола и една асистенция в девет мача.

В новия си клуб Джозеф няма да има нужда от дълга адаптация, тъй като се събира с познати лица от юношеския национален отбор на Англия — Емерсън Нуанери и Чарли Филипс. Връзката между Джозеф и Нуанери вече донесе сериозен успех за „Трите лъва“, а в Арсенал се надяват двамата нападатели да пренесат това сработване и на клубна сцена.