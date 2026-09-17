Григор Димитров за мача България - Дания: Надявам се тялото ми да издържи

Първата ракета на България Григор Димитров ще открие двубоя срещу Дания от Купа Дейвис утре с мач срещу втората ракета на домакините Елмер Мьолер. Преди жребия той сподели, че след здравословните проблеми вече гледа само напред.

Мачовете в петък ще започнат в 17:00 часа, а в събота от 13:00 часа. Двубоите можете да гледате на живо по DIEMA.

– Как взехте решението отново да се присъедините към националния отбор?

– За момента реших, че не просто искам да играя, а искам да прекарам време с момчетата, да се запозная с тях по-добре и да бъдем заедно на корта. Както казах, не съм на този етап заради някаква конкретна причина. Имах и доста различни здравословни проблеми и просто нямах достатъчно време. Но ето ни тук – гледаме напред и започваме.

– Сега по-добре ли сте от здравословна гледна точка?

– Да, със сигурност съм по-добре. Но винаги гледаш на нещата по различен начин. Цялата ми година беше доста смесена, с много различни емоции. В момента съм добре. Не искам да казвам повече нищо друго, но се стараем, искаме и продължаваме напред. Всички момчета са в отлична форма и настроение. Това вероятно е хубаво да се види. Да, надяваме се, че ще имаме успех в мача срещу Дания.

– Как премина първата ви комуникация с момчетата? Всички те очакваха с голямо нетърпение.

– Вижте, чудесно е. Когато съм виждал момчетата, винаги сме прекарвали време заедно и ни е било добре. Чакаме първата тренировка днес. Трябва да поиграем, да усетим настилката и да видим момчетата на корта, да усетим нивото им и как се чувстват.

– Ще бъдете ли до тях и извън корта?

– Винаги съм тук. Ако имат нещо, за което искат да говорим или да споделят, мога да им дам идеи или каквото е необходимо. Винаги съм насреща. За мен това също е много ценно преживяване.

– Предстои ви първи мач с Мьолер. Познавате ли добре този състезател? Какво очаквате от мача?

– Да, не е за първи път, така че знам какво да очаквам. Виждал съм го няколко пъти, дори сме тренирали заедно. Винаги е различно, когато играеш като гост пред тяхната публика. Със сигурност отговорността е малко по-голяма, има и потенциално повече тежест заради публиката и всичко останало. Но това е част от играта и точно затова харесвам това, което правим. Искам просто да се концентрирам върху моята страна на играта.

– Как се чувствате физически преди мача?

– Имах някои малки проблеми, за които не искам да говоря в подробности, но като цяло се чувствам добре. Надявам се тялото ми да издържи и всичко да бъде наред.

– Трябва ли да внимавате специално с Холгер Руне? Той всъщност имаше тежък период.

– Няколко пъти сме тренирали заедно в Монако. Със сигурност не е лесно. Има разлика в зависимост от възрастта и контузиите, които си имал. Нямам никакво съмнение, че ще се върне обратно в кариерата си. Може би това ще стане доста по-бързо, отколкото всички си мислят, но периодът не е приятен. Самият период беше по-дълъг. Той ту спираше, ту продължаваше, имаше прекъсвания. Но вярвам, че ще успее да се върне.