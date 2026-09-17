Двама шампиони с 4 титли от Шлема се отказаха едновременно

Тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ бе белязано от края на една от най-значимите и успешни двойки в модерната епоха на тениса. След отпадането им на полуфиналите в Ню Йорк, 42-годишният американец Раджийв Рам обяви своето оттегляне от професионалния спорт. Малко след това неговият дългогодишен партньор на корта – 34-годишният британец Джо Солсбъри, също официално сложи край на състезателната си кариера, превръщайки поражението им от Кевин Кравиц и Тим Пюц в последната обща глава от техния съвместен път.

Двамата се събраха отново специално за турнира в Ню Йорк, след като в последните сезони се бяха разделили в търсене на нови партньорства. За Рам обаче нямаше по-подходящ човек, с когото да изиграе последните си мачове, от състезателя, с когото покори световния връх. В богатата си визитка американецът има три поредни трофея от US Open, общо шест титли от Големия шлем, два сребърни олимпийски медала и престой на първото място в световната ранглиста на двойки.

Пред камерите на Тенис Ченъл американецът призна, че умишлено е държал решението си в тайна по време на турнира: "Моето намерение беше да вляза в този турнир с мисълта, че ще се представим добре, а не всичко да се върти около това, че това е последният ми US Open." Той сподели още, че постигнатото надминава и най-смелите му очаквания: "Всичко това е невероятно, вероятно много повече, отколкото някога съм мечтал." Ветеранът подчерта, че за него най-голямото удовлетворение остава възможността да бъде вдъхновение за младите спортисти с индийски и южноазиатски корени: "Ако мога да бъда вдъхновение за едно, две или няколко деца от следващото поколение, това би означавало толкова много за мен."

Първоначално новината се фокусираше изцяло върху сбогуването на Рам, но броени дни след полуфинала Солсбъри изненада тенис света, обявявайки, че също спира със спорта. Заедно двамата спечелиха четири титли от Големия шлем и два финални турнира на ATP, утвърждавайки се като едно от най-великите дуети на своето поколение. Така битката в Ню Йорк придоби съвсем различна историческа стойност – това не беше просто краят на кариерата на Рам, а последният мач на легендарния тандем Рам - Солсбъри.