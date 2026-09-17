Фенове на Реал Мадрид скочиха на Килиан Мбапе

Фенската група на Реал Мадрид „Ultras Sur“ поиска публично извинение от звездата Килиан Мбапе и двама негови съотборници — Винисиус Жуниор и Ибрахима Конате. Повод за недоволството стана фактът, че тримата футболисти отказаха да облекат изцяло фланелки в подкрепа на мигрантите в Сеута преди мача с Елче.

Инициативата бе с цел подкрепа за жителите на испанския анклав в Северна Африка, който в момента е засегнат от тежка миграционна криза. На фланелките бе изписано посланието „Всички сме жители на Сеута“. Докато останалите играчи на Реал Мадрид и Елче облякоха тениските нормално, тримата футболисти ги носеха навити и не се виждаше цялото послание, изписано на тениските.

В официално съобщение в платформата X фенската организация Ultras Sur определи поведението им като „неприемливо“ и заяви: „Сигурни сме, че всеки привърженик на Реал Мадрид и всеки испанец се срамува от имиджа, даден от тези трима души.“ Групата отправи критики и към мълчанието на президента на клуба Флорентино Перес.

Президентът на лигата Хавиер Тебас също отправи остри думи към играчите, заявявайки, че „да облечеш фланелката наполовина е същото като да не я облечеш изобщо“.

Хуманитарната криза в Сеута се задълбочи, след като десетки хиляди мигранти пристигнаха от Мароко, а десетки загубиха живота си при опит да преминат границата. Френският нападател Килиан Мбапе обясни действията си пред испанския вестник AS, подчертавайки, че е искал да изрази позиция спрямо всички засегнати от трагедията.

„Първото нещо, което искам да кажа, е че изразявам пълна солидарност със Сеута и всички жертви. Но също така исках да направя жест и да изразя мислите си за всички имигранти, които загубиха живота си и които живеят в изключително трудни условия“, заяви Мбапе.