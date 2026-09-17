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Томас Райс: Нямаше как да откажа на Трабзонспор, ще искам Салах да помага и в защита

Томас Райс: Нямаше как да откажа на Трабзонспор, ще искам Салах да помага и в защита

17 Септември, 2026 18:00 626 0

  • лудогорец-
  • томас райс-
  • трабзонспор-
  • футбол

Той призна защо е приел предложението на турския клуб, при положение, че имаше действащ договор с Лудогорец

Томас Райс: Нямаше как да откажа на Трабзонспор, ще искам Салах да помага и в защита - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вече бившият треньор на Лудогорец - Томас Райс, беше представен като нов наставник на Трабзонспор. Той призна и защо е приел предложението на турския клуб, при положение, че имаше действащ договор с Лудогорец.

"Ако получите оферта от клуб като Трабзонспор, с неговата история и големи амбиции, я приемате веднага. Осъзнавам напрежението и високите цели. И така трябва да бъде. Надявам се, че ще имаме добър сезон, заедно с всички наши играчи. Заедно ще постигнем големи успехи", започна германецът.

"Не искам да говоря за подробностите по договора ми с Трабзонспор или за предишния договор с Луфогорец. Всичко е уредено сега. Все още не съм се запознал с отбора. Ще говоря с нашите играчи след тази среща. Щастлив съм и развълнуван да съм тук", добави Райс.

"Срещнахме се със Салах. Желанието на всеки треньор е да работи с играч на неговото ниво. Ще очакваме и помощ в защита от време на време от него. В атака ще му дадем свобода. Без да го караме да тича твърде много. Ако трябва накратко да изразя философията си: по-малко приказки, повече действия. Винаги започвам с тази философия", призна треньорът.

„Знаем, че нашите фенове са луди в положителен смисъл. Ние, заедно с нашите играчи, ще се представим добре на терена и ще имаме тази подкрепа“, завърши Райс.


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