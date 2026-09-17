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Левски се бори здраво, но РБ Залцбург взе трите точки

Левски се бори здраво, но РБ Залцбург взе трите точки

17 Септември, 2026 21:41 1 109 28

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  • футбол-
  • лига европа

Попадението реализира Харис Табакович

Левски се бори здраво, но РБ Залцбург взе трите точки - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски не успя да измъкне поне точка от Залцбург в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" завърши 0:1.

Левски се бори здраво, но РБ Залцбург взе трите точки

В началните етапи на битката двата отбора започнаха по-предпазливо, като след 8 минути игра Рейналдо успя да се пребори с бранител на Залцбург, който сбърка и прати топката в корнер. Сержиньо опита центриране на първа греда към Око-Флекс, който отклони кълбото с пета, но не намери целта.

В 24-ата минута Светослав Вуцов се отличи със страхотна намеса. Централният нападател на "биковете" Харис Табакович получи пас зад отбраната на "сините" и стреля много силно от удобна позиция, но вратарят на Левски се намеси и изби в корнер.

Левски се бори здраво, но РБ Залцбург взе трите точки

Десет минути по-късно Алдаир залъга бранител и отправи удар от далечна дистанция, но топката се отби в защитник и излетя над целта.

В 37-ата минута един от най-опасните играчи на австрийците Бартош Мазурек шутира силно по земя с десния крак от границата на наказателното поле, но Светослав Вуцов нямаше проблеми.

Левски се бори здраво, но РБ Залцбург взе трите точки

В 39-ата минута футболистите на РБ Залцбург поведоха в резултата с попадение на Харис Табакович. Бартош Мазурек намери с отличен пас Йорбе Вертесен, който пробва пас пред вратаря на "сините", топката рикошира в Кристиан Димитров и попадна на пътя на Табакович, който от много близка дистанция не пропусна да даде аванс на своя тим.

До края на полувремето Левски тръгна малко по-смело напред и организира добра атака, но Сентейес не успя да намери пролука за стрелба от добра позиция и ударът му бе блокиран.

Левски се бори здраво, но РБ Залцбург взе трите точки

В 49-ата минута Светослав Вуцов направи голяма грешка, подарявайки топката за атакуващия халф Сота Китано. Той обаче се забави и защитата на Левски успя да поправи неточността от стража на "сините".

Десет минути по-късно футболистите на Хулио Веласкес направиха бърза комбинация, а Армстронг Око-Флекс се озова зад гърба на защитата. Нападателят показа своята техника, но бе съборен от защитник, за да получи фал на отлична позиция. Своя късмет опита Евертон Бала, който шутира право в стената.

Левски се бори здраво, но РБ Залцбург взе трите точки

В 67-ата минута резервата Давид Кусо получи подаване в наказателното поле от десния фланг, но крилото се забави и не успя да нанесе качествен изстрел. Три минути по-късно и Майкон опита да изненада стража на гостите, но не успя.

В 83-ата минута халфът на столичани Сержиньо овладя трудна топка, след което се завъртя и стреля много силно, но кълбото прелетя малко над вратата. В последните секунди резервата Хуан Переа можеше да засече с глава центриране, но таранът не успя да я насочи добре. Това бе и последната интересна ситуация.

ЛЕВСКИ - РБ ЗАЛЦБУРГ 0:1

0:1 Харис Табакович (39)

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 18. Гашпер Търдин, 3. Майкон, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо

РБ Залцбург: 52. Кристиан Завиешицки, 18. Николас Верачниг, 44. Кевин Бома, 21. Тим Дрекслер, 31. Доминик Шмид, 15. Бартош Мазурек, 32. Абубакар Бари, 20. Едмънд Байду, 8. Сота Китано, 11. Йорбе Вертесен, 9. Харис Табакович

Стадион: "Васил Левски", София
Главен съдия: Мохамад Ал-Емара


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Видя се

    6 10 Отговор
    Поне играха мъжката. Щото срещу цецка и Враца не бе така

    21:45 17.09.2026

  • 2 Гост

    14 5 Отговор
    Испанеца потроши ли инвентара, или му мина? ... Хора, какво очаквахте...

    21:47 17.09.2026

  • 3 Там ги бием

    4 9 Отговор
    Много ми хареса мача.

    Коментиран от #5, #12

    21:48 17.09.2026

  • 4 оле

    11 5 Отговор
    Левски, не е и никога няма да стане отбор от европейска величина. Като представители на слаба и разпадаща се държава, българските отбори, участващи в различни евро турнири, трудно могат да прескочат баражите и да продължат напред.

    Коментиран от #27

    21:48 17.09.2026

  • 5 Мимч

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Там ги бием":

    Само,че няма да има там....

    21:50 17.09.2026

  • 6 И Киев е Руски

    16 2 Отговор
    С Ботев Враца и с Залцбург Левски има един точен удар във вратата да не говорим че играят на забавен каданс .Яд ме е че нямах време да си дублирам дохода за месеца

    21:52 17.09.2026

  • 7 Кризата в Подуяне е тотална!

    11 5 Отговор
    Липсата на подкрепа от трибуните , говори за разрив между публиката и Директората! Комплексът АЕК сковава момчетата в синьо! Треньорът, може и да хулиганства, но не може да си подреди състава, за някаква тактика , изобщо не може да се говори, а стратегия бе минимална загуба !

    Коментиран от #14, #28

    21:54 17.09.2026

  • 8 И Киев е Руски

    11 3 Отговор
    Докараха до там че българската публика да се радва когато отбора спечели тъч.ТРАГЕДИЯ

    21:54 17.09.2026

  • 9 Αлфа Bълкът

    11 1 Отговор
    Както казах още преди, тука може да се джафкаме в селската лига, но навън сме никои.

    21:55 17.09.2026

  • 10 Левски 1914

    13 3 Отговор
    Залцбург даже не се поизпотиха, за да победят еврогероите от Подуяне1914 !😂

    22:00 17.09.2026

  • 11 Някой

    6 0 Отговор
    Статистиката уж равностойна, но с едно доста важна разлика 0:7 точни удара, въпреки 12:12 удара.

    Коментиран от #13

    22:00 17.09.2026

  • 12 Ъхъ

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Там ги бием":

    Както каза и коментаторът: Левски игра добре, падна само с един гол!🤥

    22:07 17.09.2026

  • 13 Мдаа!🤔

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Някой":

    Това е тактика на дон Хулио, без удари да спечели мачът! Хареса ми головият пас на Кристиян Димитров!

    22:10 17.09.2026

  • 14 Гуцката

    5 9 Отговор

    До коментар #7 от "Кризата в Подуяне е тотална!":

    Микренския катун се сдира от подкрепа. По 2 Хил на мач когато не играят с шампиона. Там се пънат да са с големите!

    22:11 17.09.2026

  • 15 Син Хун

    9 0 Отговор
    Това е нивото на българския клубен футбол. Спомнете си тегобите на Лудогорец. А отбора на Левски ще има срещи с отбори като Милан, Олимпик Марсилия и Съндърланд. Къде е австрийския футбол на фона на мъките на българския с тимове като Гибралтар и Люксембург....

    22:16 17.09.2026

  • 16 Трябваше

    8 1 Отговор
    Да е поне 4ка , това им е любимото число последно време..

    22:16 17.09.2026

  • 17 Томето Русев

    7 3 Отговор
    Съдията е виновен, кишата, сушата, твърдият терен, мекият терен, топлото време, студеното време, Путин, хусите, аятоласите! Отборът игра чудесно, един гол не се брои, Левски е победител(

    Коментиран от #26

    22:20 17.09.2026

  • 18 Завърнал се

    3 1 Отговор
    С повечко пари ще стане, двама класни нападатели и един който може да вкарва от фаулове.

    Коментиран от #21

    22:21 17.09.2026

  • 19 Подуяне 1914

    6 2 Отговор
    Добре, че си отложихме мачът с Лудогорец, щяхме да направим 270минути без гол! 😂😂😂😂

    22:25 17.09.2026

  • 20 Двама

    6 1 Отговор
    Двама българи в състава - Вуцов и Кристиян, и двамата само грешки. После се чудим националния какъв е.

    22:29 17.09.2026

  • 21 Ботевист

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Завърнал се":

    Вземете Чандъров, голяма работа е!😂😂
    И Генчев вземете, като безплатен бонус!

    22:34 17.09.2026

  • 22 БГ...

    3 0 Отговор
    ...отборите в Европа -> абсолютни и безпристрастни КРЪВОДАРИТЕЛИ!

    22:37 17.09.2026

  • 23 Случва се да загубиш-

    6 1 Отговор
    футбол е... Но след поредната загуба да твърдиш, че си голям отбор и че това е поредната случайност - това е единственото, което левскарите наистина го могат...

    22:38 17.09.2026

  • 24 ах да му се невиди

    3 1 Отговор
    малее как съм изпуснал поредните сигурни пари!!! винаги когато левски играе в евро турнири (ясно че е много рядко) залагам колкото пари имам жалко че не съм разбрал че ще играят днес изпуснах сигурна печелба !

    22:51 17.09.2026

  • 25 Тодоров

    2 0 Отговор
    Хубав левскарски нарцисизъм. Хубави и сме и си вярваме. Докато българската перачница на пари във футбола не спре, това е положението. Играхме, но не ставаме за голяма сцена.

    23:01 17.09.2026

  • 26 Тодоров

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Томето Русев":

    На калпав космонавт, космоса му пречи. Има и друга редакция.

    23:05 17.09.2026

  • 27 ама те

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "оле":

    не са български тези отбори.

    23:06 17.09.2026

  • 28 Тодоров

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кризата в Подуяне е тотална!":

    Вече го казах: На калпав космонавт, косвоса му пречи.

    23:10 17.09.2026

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