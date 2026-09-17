Левски се бори здраво, но РБ Залцбург взе трите точки

Левски не успя да измъкне поне точка от Залцбург в първия си мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" завърши 0:1.

В началните етапи на битката двата отбора започнаха по-предпазливо, като след 8 минути игра Рейналдо успя да се пребори с бранител на Залцбург, който сбърка и прати топката в корнер. Сержиньо опита центриране на първа греда към Око-Флекс, който отклони кълбото с пета, но не намери целта.

В 24-ата минута Светослав Вуцов се отличи със страхотна намеса. Централният нападател на "биковете" Харис Табакович получи пас зад отбраната на "сините" и стреля много силно от удобна позиция, но вратарят на Левски се намеси и изби в корнер.

Десет минути по-късно Алдаир залъга бранител и отправи удар от далечна дистанция, но топката се отби в защитник и излетя над целта.

В 37-ата минута един от най-опасните играчи на австрийците Бартош Мазурек шутира силно по земя с десния крак от границата на наказателното поле, но Светослав Вуцов нямаше проблеми.

В 39-ата минута футболистите на РБ Залцбург поведоха в резултата с попадение на Харис Табакович. Бартош Мазурек намери с отличен пас Йорбе Вертесен, който пробва пас пред вратаря на "сините", топката рикошира в Кристиан Димитров и попадна на пътя на Табакович, който от много близка дистанция не пропусна да даде аванс на своя тим.

До края на полувремето Левски тръгна малко по-смело напред и организира добра атака, но Сентейес не успя да намери пролука за стрелба от добра позиция и ударът му бе блокиран.

В 49-ата минута Светослав Вуцов направи голяма грешка, подарявайки топката за атакуващия халф Сота Китано. Той обаче се забави и защитата на Левски успя да поправи неточността от стража на "сините".

Десет минути по-късно футболистите на Хулио Веласкес направиха бърза комбинация, а Армстронг Око-Флекс се озова зад гърба на защитата. Нападателят показа своята техника, но бе съборен от защитник, за да получи фал на отлична позиция. Своя късмет опита Евертон Бала, който шутира право в стената.

В 67-ата минута резервата Давид Кусо получи подаване в наказателното поле от десния фланг, но крилото се забави и не успя да нанесе качествен изстрел. Три минути по-късно и Майкон опита да изненада стража на гостите, но не успя.

В 83-ата минута халфът на столичани Сержиньо овладя трудна топка, след което се завъртя и стреля много силно, но кълбото прелетя малко над вратата. В последните секунди резервата Хуан Переа можеше да засече с глава центриране, но таранът не успя да я насочи добре. Това бе и последната интересна ситуация.

ЛЕВСКИ - РБ ЗАЛЦБУРГ 0:1

0:1 Харис Табакович (39)

Стартови състави:

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 20. Алекс Сентейес, 18. Гашпер Търдин, 3. Майкон, 35. Сержиньо, 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс, 7. Рейналдо

РБ Залцбург: 52. Кристиан Завиешицки, 18. Николас Верачниг, 44. Кевин Бома, 21. Тим Дрекслер, 31. Доминик Шмид, 15. Бартош Мазурек, 32. Абубакар Бари, 20. Едмънд Байду, 8. Сота Китано, 11. Йорбе Вертесен, 9. Харис Табакович

Стадион: "Васил Левски", София

Главен съдия: Мохамад Ал-Емара