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Премиерът Радев свиква Съвета по сигурността към МС

Премиерът Радев свиква Съвета по сигурността към МС

17 Септември, 2026 21:37 1 246 33

  • румен радев-
  • съвет по сигурността-
  • министерски съвет

От 8.30 часа в Министерския съвет ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата.

Премиерът Радев свиква Съвета по сигурността към МС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

На 18 септември от 8.30 часа в Министерския съвет ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата. Това е част от програмата на премиера Радев за утре, съобщават от пресцентъра на МС. Ето и още от утрешния график на Румен Радев:

От 9.00 часа министър-председателят Румен Радев свиква заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

В 10.30 часа на церемония в Гранитна зала ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици.

От 11.00 часа в Гранитна зала министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бивш Пепар, бивш радевист, пак пепар

    11 6 Отговор
    Ще си гласувам пак за Асен, само той раздаде по 25 ст. на литър, увеличи пенсии. Радев нищо.

    21:45 17.09.2026

  • 2 Противен

    12 6 Отговор
    Простак

    21:45 17.09.2026

  • 3 Среща

    15 7 Отговор
    Абе нали Радев обещаваше спокойствие и стабилност бе. Де ги?
    Взривове ежедневно и цени в небесата.

    Коментиран от #7

    21:46 17.09.2026

  • 4 Яшар

    3 6 Отговор
    Какво толко е станало ... .. То атовете като се р.тат (Русия ,сашт ,Иран,Македония,Сърбия ) магртат..съ мълчат (бг,Украйна,ЕС,

    21:48 17.09.2026

  • 5 Готови старт

    5 8 Отговор
    Жълтопаветници …

    Коментиран от #8

    21:48 17.09.2026

  • 6 РАДЕВ Е ЛЪЖЛИВ МАСОН

    14 4 Отговор
    Скоро ще хващаме тоягите.

    21:49 17.09.2026

  • 7 При2,5 евро за дизел или бензин

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Среща":

    Правителството пада.

    21:51 17.09.2026

  • 8 Жълтопаветник

    3 4 Отговор

    До коментар #5 от "Готови старт":

    Подми ли се?

    Коментиран от #13

    21:51 17.09.2026

  • 9 Национална сигурност

    10 5 Отговор
    Радев трябва да бъде обект на обсъждане на този съвет за национална сигурност за Кирил и руските олигарси. Да искаш изваждането на Кирил от санкционния списък, това не мога да го осмисля на какво се дължи. Каква е ползата за България? Да не би да е венчал лично някои безродни мутри в България? С антибългарската политика която водят Путин и руската православна църква, по-скоро Кирил трябва да е в санкционния списък на България. Не на ЕС, в този на България! Сърбите да му правят филми, те обслужват техните интереси. Радев трябва публично да даде обяснение за Кирил.

    21:53 17.09.2026

  • 10 Крадлив мафиот със зелените чорапи

    15 4 Отговор
    Какво да очакваме от един лъжец и некадърник

    21:58 17.09.2026

  • 11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    12 3 Отговор
    за да лъже пак народа

    21:59 17.09.2026

  • 12 Гърди

    10 3 Отговор
    Да беше свикал до теб и рунтавата кадела
    дето вече е с оформена къса прическа!
    Тя Рундьо, същото, като теб акъл няма, ама
    ръси простотии в изобилие!
    Рундьо, Боташ, вече се ослушваш, като гърмян заек по изгрев! Жалък страхливец!

    21:59 17.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Боли ме фара

    6 2 Отговор
    Ко ша свикваш

    22:02 17.09.2026

  • 15 Ще дават

    10 2 Отговор
    компенсации на бедните, докато всички станем бедни. Откъде ще дойдат компенсациите? А на бизнеса, защо? Ние им плащаме, те само прибират печалбите. Като тока. Банките с милиарди печалба се подпомагат и те. Малоумници? Те или ние?

    22:04 17.09.2026

  • 16 ДрБр

    9 1 Отговор
    Дама слабоумни идиоти ти вярват.Пребори ли олигархията?

    22:04 17.09.2026

  • 17 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН

    11 2 Отговор
    2013 година при цена на барел 107 долара А95 е струвал 1.35Е. Сега барел е 104 долра а А95 е 1.б5Е. ЗАЩО??? За дизела е още по-голяма разликата. Всеки може да провери в нета.

    22:07 17.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тошко

    12 0 Отговор
    Този само се прави на важен и никакви резултати. Оставка. Преди да е съсипал България напълно.

    22:12 17.09.2026

  • 20 Корупция няма, преборихме се

    13 0 Отговор
    И осъдени за корупция няма ,
    Нито повдигнати обвинения за корупция няма
    Даже и заподозрени за корупция няма

    22:14 17.09.2026

  • 21 Хаха

    11 0 Отговор
    Гласуваш за Мунчовица получаваш още от Мунчо Радев народния душманин !

    22:15 17.09.2026

  • 22 Тошко

    11 0 Отговор
    България не е имала по-вреден политик от този, незнам как ще се отървеме от този наглец и цялата му пасмина.

    Коментиран от #24

    22:17 17.09.2026

  • 23 име

    9 1 Отговор
    Българи,сънародници ,читатели на факти!
    Бившият министър на спорта ,зам.председател на НС ,бивш народен представител Радостин Василев е публикувал няколко видеа в които миналата година помилваният от Йотова наркотрафикант танцува на парти с дама бъдеща активистка на ПБ (Прогресивна България) на Румен Радев ,която в момента е съветничка на министър. Видеото е толкова зловещо и потресаващо че ми прилоша дори. "Петричкият Ескобар" с активистка на партията на Румен Радев!

    Коментиран от #26

    22:19 17.09.2026

  • 24 Вижте видеото от ком.23

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Тошко":

    Като го публикуват и ще се ужасите

    22:20 17.09.2026

  • 25 Разбра ли кой.й взривява заводите?

    8 0 Отговор
    Или ще се чешете по главите само.

    22:20 17.09.2026

  • 26 Тошко

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "име":

    Този ли ще на смъртен одър че го помилваха...

    22:27 17.09.2026

  • 27 Дали пък

    9 0 Отговор
    да не ги поздравим с клаксоните за "добро утро", утре в 8:30 пред Мин. съвет?

    22:28 17.09.2026

  • 28 Демократ

    6 2 Отговор
    През 1997 трябваше Жан Виден да бъде вързани за една уазка и влачен по Цариградско шосе!

    22:35 17.09.2026

  • 29 Онзи

    6 0 Отговор
    Тоя ще ни затърка.

    22:37 17.09.2026

  • 30 Страх и бездеиствие

    0 3 Отговор
    Нашите дървени философи енергийни експерти, като илианчо, НПО , разни асоциации и др. се изпокриха и мълчат като риби. Квалификацията им стига само да повтарят, че всичко било от международната пазарна конюнктура, от която ние сме били част, държавата да даде пари и са до тук. Събитията в света се развиват динамично и изискват бърза ориентация и мерки, но всички мълчат, гледат и чакат само правителството, все едно че този бизнес е негов. После не можеш да им затвориш устата- това трябвало, онова трябвало и т.н. Така трудно ще се справим.

    22:41 17.09.2026

  • 31 Къв съвет бе?

    5 1 Отговор
    Оставка!

    22:43 17.09.2026

  • 32 Айтоллата съм

    1 0 Отговор
    Румба ..брат

    22:48 17.09.2026

  • 33 такъв съвет се свиква от

    1 0 Отговор
    президента, действащ сега
    Ама си измисляте нови закони ...

    22:58 17.09.2026

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