Премиерът Радев свиква Съвета по сигурността към МС

На 18 септември от 8.30 часа в Министерския съвет ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата. Това е част от програмата на премиера Радев за утре, съобщават от пресцентъра на МС. Ето и още от утрешния график на Румен Радев:

От 9.00 часа министър-председателят Румен Радев свиква заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

В 10.30 часа на церемония в Гранитна зала ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици.

От 11.00 часа в Гранитна зала министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията.