Премиерът Радев свиква Съвета по сигурността към МС

На 18 септември от 8.30 часа в Министерския съвет ще се проведе работна среща за подготвените от институциите мерки във връзка с високите цени на горивата. Това е част от програмата на премиера Радев за утре, съобщават от пресцентъра на МС. Ето и още от утрешния график на Румен Радев:
От 9.00 часа министър-председателят Румен Радев свиква заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.
В 10.30 часа на церемония в Гранитна зала ще бъдат наградени служители на МВР за техните заслуги в борбата срещу производството и разпространението на наркотици.
От 11.00 часа в Гранитна зала министър-председателят Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще дадат брифинг за предприети от институциите действия срещу корупцията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бивш Пепар, бивш радевист, пак пепар
21:45 17.09.2026
2 Противен
21:45 17.09.2026
3 Среща
Взривове ежедневно и цени в небесата.
Коментиран от #7
21:46 17.09.2026
4 Яшар
21:48 17.09.2026
5 Готови старт
Коментиран от #8
21:48 17.09.2026
6 РАДЕВ Е ЛЪЖЛИВ МАСОН
21:49 17.09.2026
7 При2,5 евро за дизел или бензин
До коментар #3 от "Среща":Правителството пада.
21:51 17.09.2026
8 Жълтопаветник
До коментар #5 от "Готови старт":Подми ли се?
Коментиран от #13
21:51 17.09.2026
9 Национална сигурност
21:53 17.09.2026
10 Крадлив мафиот със зелените чорапи
21:58 17.09.2026
11 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
21:59 17.09.2026
12 Гърди
дето вече е с оформена къса прическа!
Тя Рундьо, същото, като теб акъл няма, ама
ръси простотии в изобилие!
Рундьо, Боташ, вече се ослушваш, като гърмян заек по изгрев! Жалък страхливец!
21:59 17.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Боли ме фара
22:02 17.09.2026
15 Ще дават
22:04 17.09.2026
16 ДрБр
22:04 17.09.2026
17 РАДЕВ СЕ ОКАЗА ШАРЛАТАН
22:07 17.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тошко
22:12 17.09.2026
20 Корупция няма, преборихме се
Нито повдигнати обвинения за корупция няма
Даже и заподозрени за корупция няма
22:14 17.09.2026
21 Хаха
22:15 17.09.2026
22 Тошко
Коментиран от #24
22:17 17.09.2026
23 име
Бившият министър на спорта ,зам.председател на НС ,бивш народен представител Радостин Василев е публикувал няколко видеа в които миналата година помилваният от Йотова наркотрафикант танцува на парти с дама бъдеща активистка на ПБ (Прогресивна България) на Румен Радев ,която в момента е съветничка на министър. Видеото е толкова зловещо и потресаващо че ми прилоша дори. "Петричкият Ескобар" с активистка на партията на Румен Радев!
Коментиран от #26
22:19 17.09.2026
24 Вижте видеото от ком.23
До коментар #22 от "Тошко":Като го публикуват и ще се ужасите
22:20 17.09.2026
25 Разбра ли кой.й взривява заводите?
22:20 17.09.2026
26 Тошко
До коментар #23 от "име":Този ли ще на смъртен одър че го помилваха...
22:27 17.09.2026
27 Дали пък
22:28 17.09.2026
28 Демократ
22:35 17.09.2026
29 Онзи
22:37 17.09.2026
30 Страх и бездеиствие
22:41 17.09.2026
31 Къв съвет бе?
22:43 17.09.2026
32 Айтоллата съм
22:48 17.09.2026
33 такъв съвет се свиква от
Ама си измисляте нови закони ...
22:58 17.09.2026