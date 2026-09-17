Мбапе: Най-добрите ми адвокати са моите крака

Продъжават да излизат извадки от дългото и любопитно интервю, което Килиан Мбапе е дал пред Хосе Феликс Диас, редакционен директор на „АС“. Разговорът се случва в момент, в който френската звезда на Реал Мадрид ниже гол след гол, а името му се спряга сред претендентите за „Златната топка“.

„Моето мнение е, че това е добра година да я спечеля. Най-добрите ми адвокати са моите крака. Колкото и да говоря. Най-важното за мен е „Златната топка“ да се върне в Реал Мадрид. Трябва да се върне на „Бернабеу“, при мадридистите, да се върне за всички тези хора, за да им донесе радост. Тези хора я заслужават повече от всеки друг“, казва Мбапе.

Запитан за един от конкурентите си за приза и по терените - Ламин Ямал, французинът не спести похвали към младата звезда на Барселона: „Мисля, че той е изключително талантлив играч и имам усещането, че ще има страхотна кариера. Желая му всичко най-добро“.

Цялото интервю с Мбапе пред "Ас" ще бъде налично след 22:00 часа българско време на сайта на изданието. Капитанът на Франция ще говори още за теми като Флорентино Перес, Жозе Моуриньо, трансферът му в Мадрид, отношенията с Винисиус и Белингам, дербито с Барселона и други.