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Феноменът „Гунди - Легенда за любовта“ ще бъде излъчен по NOVA

Феноменът „Гунди - Легенда за любовта“ ще бъде излъчен по NOVA

18 Септември, 2026 07:17 1 005 15

  • филм-
  • гунди - легенда за любовта-
  • телевизия-
  • nova

Филмът за българската футболна легенда прави своя телевизионен дебют на 22 септември от 20:00 ч.

Феноменът „Гунди - Легенда за любовта“ ще бъде излъчен по NOVA - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg
NOVA NOVA

Превърналият се в най-големия бокс офис хит в новата история на България „Гунди – Легенда за любовта“ ще направи своя дългоочакван дебют в телевизионния ефир. Историята за живота на българската футболна легенда Георги Аспарухов, развълнувала няколко поколения ще бъде излъчен на 22 септември от 20:00 ч. по NOVA. Това е поредното доказателство за подкрепата на медийната компания към българската филмова индустрия и творците ѝ, пише nova.bg.

Със силата на човешката история, безупречната актьорска игра и майсторската режисура, пълнометражният игрален филм „Гунди – легенда за любовта“ проследява живота на големия спортист Георги Аспарухов (Павел Иванов) – от съдбовната му среща с Величка Маркова – Лита (Александра Свиленова), до трагичния 30 юни 1971 година.

Феноменът „Гунди - Легенда за любовта“ ще бъде излъчен по NOVA

В основата на сценария са неразказани досега истории от личния живот на Георги Аспарухов и неговата най-голяма любов, с която преминават през редица изпитания на живота, футбола и системата, но остават заедно до самия край. На екран оживяват и някои от легендарните мачове с участието на Гунди, благодарение на стотиците специални ефекти, използвани във филма.

Вдъхновяващата история оживява пред зрителите благодарение на режисьора Димитър Димитров, оператора Борис Славков, сценариста Емил Бонев и продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов.

„Гунди – Легенда за любовта“ се утвърди като едно от най-гледаните и обичани български заглавия на последните години. Лентата бе част от редица престижни международни фестивали. Филмът беше признат и от Националния филмов център (НФЦ) с наградата на град Варна на фестивала „Златна роза“, както и приза за най-добър филм на Свети Влас Филм Фест.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрБр

    10 5 Отговор
    Хаха ХаХа Ха Ха-ха-ха

    07:21 18.09.2026

  • 2 ЛЕ о ПА р Д

    11 4 Отговор
    вече май се излагате повече от норма;лното за вас , левскарчета

    07:27 18.09.2026

  • 3 свиреп ОХЛЮВ

    18 4 Отговор
    Всеки подобен филм от такова естество е направен така , че да идеализира героя си. А дали наистина всичко е било така ?

    07:28 18.09.2026

  • 4 името на ВИМЕТО

    14 5 Отговор
    Да направят филм и за това как Бойко и Делян спасяват СИНИТЕ ?
    Как феновете събират пари от джобните си , за да имат футболягите и ръководството за охолния си и презадоволен живот.

    Коментиран от #5

    07:30 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Юрист

    5 15 Отговор
    НАЙ ГЛЕДАНИЯТ ФИЛМ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ! С НАЙ МНОГО ПРОДАДЕНИ БИЛЕТИ!

    Коментиран от #11, #12

    07:38 18.09.2026

  • 7 Българин

    3 10 Отговор
    Цесекарите ще плачат😏😄😆🤣😂

    07:39 18.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Качион

    9 2 Отговор
    Мйоооо!!!
    ЕвроидЕотите се възбудиха :))))

    07:51 18.09.2026

  • 10 Търновец

    14 2 Отговор
    Според източници Аспарухов е бил шестак никога за него не е идвала оферта от голям клуб а е бил и единствения Български футболист с Алфа Ромео, а Лита е била офицер от второ главно управление на ДС

    08:00 18.09.2026

  • 11 УРА и НАПРЕД

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "Юрист":

    Злите езици говорят , че в последно време , преди да почине , Гунди е бил разделен /неофициално / с жена си. Че са го карали / и той се е съгласявал / за пред медиите , да говори , за водещата роля на партията и държавата.
    Това естествено няма да го покажат във филма.

    08:14 18.09.2026

  • 12 Новичок

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Юрист":

    Б-О-Й-К-О-Т.
    На всичко свързано с "Опосумите" гледат ги само роднините им.Пфу...

    08:42 18.09.2026

  • 13 Αлфа Bълкът

    3 2 Отговор
    Холивуд пасти да ядат с техните филми за ВСВ и дивия запад.

    08:50 18.09.2026

  • 14 Перо

    2 1 Отговор
    Пълна измишльотина и некадърни актьори, без никаква прилика и реалност на събитията!

    08:59 18.09.2026

  • 15 помия

    1 0 Отговор
    Една подла манипулация на жена му.

    09:02 18.09.2026