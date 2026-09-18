Феноменът „Гунди - Легенда за любовта“ ще бъде излъчен по NOVA

Превърналият се в най-големия бокс офис хит в новата история на България „Гунди – Легенда за любовта“ ще направи своя дългоочакван дебют в телевизионния ефир. Историята за живота на българската футболна легенда Георги Аспарухов, развълнувала няколко поколения ще бъде излъчен на 22 септември от 20:00 ч. по NOVA. Това е поредното доказателство за подкрепата на медийната компания към българската филмова индустрия и творците ѝ, пише nova.bg.
Със силата на човешката история, безупречната актьорска игра и майсторската режисура, пълнометражният игрален филм „Гунди – легенда за любовта“ проследява живота на големия спортист Георги Аспарухов (Павел Иванов) – от съдбовната му среща с Величка Маркова – Лита (Александра Свиленова), до трагичния 30 юни 1971 година.
В основата на сценария са неразказани досега истории от личния живот на Георги Аспарухов и неговата най-голяма любов, с която преминават през редица изпитания на живота, футбола и системата, но остават заедно до самия край. На екран оживяват и някои от легендарните мачове с участието на Гунди, благодарение на стотиците специални ефекти, използвани във филма.
Вдъхновяващата история оживява пред зрителите благодарение на режисьора Димитър Димитров, оператора Борис Славков, сценариста Емил Бонев и продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов.
„Гунди – Легенда за любовта“ се утвърди като едно от най-гледаните и обичани български заглавия на последните години. Лентата бе част от редица престижни международни фестивали. Филмът беше признат и от Националния филмов център (НФЦ) с наградата на град Варна на фестивала „Златна роза“, както и приза за най-добър филм на Свети Влас Филм Фест.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрБр
07:21 18.09.2026
2 ЛЕ о ПА р Д
07:27 18.09.2026
3 свиреп ОХЛЮВ
07:28 18.09.2026
4 името на ВИМЕТО
Как феновете събират пари от джобните си , за да имат футболягите и ръководството за охолния си и презадоволен живот.
Коментиран от #5
07:30 18.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Юрист
Коментиран от #11, #12
07:38 18.09.2026
7 Българин
07:39 18.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Качион
ЕвроидЕотите се възбудиха :))))
07:51 18.09.2026
10 Търновец
08:00 18.09.2026
11 УРА и НАПРЕД
До коментар #6 от "Юрист":Злите езици говорят , че в последно време , преди да почине , Гунди е бил разделен /неофициално / с жена си. Че са го карали / и той се е съгласявал / за пред медиите , да говори , за водещата роля на партията и държавата.
Това естествено няма да го покажат във филма.
08:14 18.09.2026
12 Новичок
До коментар #6 от "Юрист":Б-О-Й-К-О-Т.
На всичко свързано с "Опосумите" гледат ги само роднините им.Пфу...
08:42 18.09.2026
13 Αлфа Bълкът
08:50 18.09.2026
14 Перо
08:59 18.09.2026
15 помия
09:02 18.09.2026