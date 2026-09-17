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Канадският нападател на Атлетико Мадрид повтори постижение на Любо Пенев

Канадският нападател на Атлетико Мадрид повтори постижение на Любо Пенев

17 Септември, 2026 21:59 584 2

  • атлетико мадрид-
  • футбол-
  • джонатан дейвид-
  • ювентус

Както е известно, той играе на "Метрополитано" под наем от Ювентус до края на сезона

Канадският нападател на Атлетико Мадрид повтори постижение на Любо Пенев - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

"Какво трябва да направя, за да остана? Да вкарвам голове", заяви при своето представяне в Атлетико Мадрид канадският нападател Джонатан Дейвид. Както е известно, той играе на "Метрополитано" под наем от Ювентус до края на сезона. И към този момент се справя добре, като вкара по един гол в първия си и във втория си мач за тима на Диего Симеоне.

Люобпитно е, че изминаха точно 30 години, откакто нападател на Атлетико Мадрид бележи по един гол в дебютния си мач, но и във втория след това.

Общо 13 нападатели са го постигали, като сред тях е и легендата на българския футбол Любослав Пенев. Последният е Хуан Еснайдар, който бележи в първите си два мача през 1996 г.

За тези 30 години в Атлетико Мадрид играха наистина големи играчи, сред които Фернандо Торес, Радамел Фалкао, Диего Коща, Антоан Гризман, Кун Агуеро и Диего Форлан. Но Джонатан Дейвид го направи.

Трябва да отбележим, че когато Любо Пенев отбеляза в първите си два мача през 1995 г., “дюшекчиите” спечелиха титлата на Испания.


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  • 1 Урсула

    0 0 Отговор
    На баба красавеца, скоро ще те взема в ЕС, ще те схрускам, ей!

    22:09 17.09.2026

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Все пак Пенев е вкарвал и хеттрик на Реял Мадрид и 10 гола срещу тях, освен много над 100 голове за испански отбори. И май 7 гола срещу Барса, но 4 май от дузпи.

    22:18 17.09.2026

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