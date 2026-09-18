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Министрите Георги Пеев и Илин Димитров откриха кампанията за популяризиране на дестинация България

Министрите Георги Пеев и Илин Димитров откриха кампанията за популяризиране на дестинация България

18 Септември, 2026 07:20 557 10

  • георги пеев-
  • илин димитров-
  • транспорт-
  • туризъм

Транспортът е туризъм и туризмът е транспорт. Трябва да направим така, че да имаме един много добър продукт, каза Пеев

Министрите Георги Пеев и Илин Димитров откриха кампанията за популяризиране на дестинация България - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров дадоха старт на кампанията „Транспорт и туризъм – свързваме пътя с преживяването“, която представя новата концепция за популяризиране на България като туристическа дестинация чрез влаковете на БДЖ.

На Централна гара София беше представен вагон-бистро с ново визуално брандиране, ориентирано към туристическите забележителности и интегриращо националното туристическо лого. В рамките на събитието Пеев и Димитров изиграха символична партия шах – жест, подчертаващ синхрона между транспорт и туризъм и идеята пътуването да се превърне в пълноценно преживяване. Шахът е сред настолните игри, осигурени за пътниците в обновените вагони.

"Това е съвместна инициатива на Министерството на транспорта и на Министерството на туризма, за която благодаря на колегите. Опитваме се да съчетаем пътуването с посещаването на туристически дестинации. Далеч сме от нивото на обслужване, което искаме да предоставим, но това не ни пречи да вкарваме частица позитивност във всичко, което искаме да се случи в БДЖ. Работим, за да подобрим реалността и да направим услугата наистина добра да отговаря на очакванията на хората", заяви Георги Пеев.

Министър Пеев обяви, че вагоните-бистро ще се движат по основната дестинация София – Бургас, както и по теснолинейката Септември – Добринище, като се предвижда и поетапно разширяване на услугата по други линии. Промените включват и възстановяването на 10-дневната предварителна продажба на билети за първа класа, което да улесни хората, планиращи по-комфортно пътуване.

Моделът на обслужване се обновява така, че бистро-вагонът да предлага приятна атмосфера за прекарване на времето, а впоследствие пътниците в първа класа ще могат да поръчват храни и напитки директно до местата си. В рамките на кампанията във влаковете ще бъдат разположени над 1300 рекламни материали, които да вдъхновяват пътниците да откриват нови дестинации в страната.

"Транспортът е туризъм и туризмът е транспорт. Трябва да направим така, че да имаме един много добър продукт", допълни министър Пеев.

„Промените в бистро-вагоните са конкретна стъпка към по-съвременна услуга във влаковете на дълги разстояния. Това е посоката, в която трябва да се движи железницата – повече удобство за пътниците и по-добро преживяване по време на пътуването“, подчерта още той.

БДЖ стартира изготвянето на нови графици на база реални данни и анализи на търсенето във връзка с предстоящото домакинство на Евровизия. Целта е връзката между София и Бургас да стане още по-удобна и интензивна, осигурявайки оптимален транспорт за българските и чуждестранните гости, които ще посетят страната ни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    4 1 Отговор
    Да бе.....!!! Вагон с атракцион!!! Докато си пият бирата германеца и французина във вагона, баймангалим отнася куфарите, а при тях нахлува една щърба синганка, вдига полата и крещи - дайте са по пет евро закъдето ви показах Питка!!!

    07:40 18.09.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    3 1 Отговор
    Поредната политическа бутафория

    07:42 18.09.2026

  • 4 Те хора

    4 1 Отговор
    нямат да работят на червените грабливи хотелиери , събират от азиатските държави с триста зора , ще правели "много добър продукт" , моля ти се ?

    07:52 18.09.2026

  • 5 Лена

    1 1 Отговор
    Две гумени глави от некадърната чета на Рундьо, Боташ, окончателно погребаха и сезони и министерства още през тази година! През 2027 ще е пълна трагедия!

    08:01 18.09.2026

  • 6 Кабамилионеров

    3 0 Отговор
    Най-добрата дестинация....през седмица в Карлово има сергии и панир на центъра....кме.та забрани панаира,но през седмица фирмите на любов...ницата му,от Соник Ста...рт организира платени сергии....впрочем,половината имоти в Карловска община,които са по-апетитни,са приватизирани,присвоени от Сони.к-Старт.....,и градът на Апостола е владение на Сливенските ро.ми.

    Коментиран от #7

    08:01 18.09.2026

  • 7 Офелия

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кабамилионеров":

    Така си е....няма лошо,Карловци са те...лета.

    08:02 18.09.2026

  • 8 Копринката

    3 0 Отговор
    Да се заеме с Кар...ловска община,с най-бога..тият и крад...лив кмет.

    08:04 18.09.2026

  • 9 При нас е весело

    2 1 Отговор
    Двама тъпаци се правят, че играят шах. Илинчо е специалист по рекламиране на България като дестинация за работници от Азия. Дори изкарва от това мънита.

    08:06 18.09.2026

  • 10 надарена кака

    1 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    08:13 18.09.2026

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