Министрите Георги Пеев и Илин Димитров откриха кампанията за популяризиране на дестинация България

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на туризма Илин Димитров дадоха старт на кампанията „Транспорт и туризъм – свързваме пътя с преживяването“, която представя новата концепция за популяризиране на България като туристическа дестинация чрез влаковете на БДЖ.

На Централна гара София беше представен вагон-бистро с ново визуално брандиране, ориентирано към туристическите забележителности и интегриращо националното туристическо лого. В рамките на събитието Пеев и Димитров изиграха символична партия шах – жест, подчертаващ синхрона между транспорт и туризъм и идеята пътуването да се превърне в пълноценно преживяване. Шахът е сред настолните игри, осигурени за пътниците в обновените вагони.

"Това е съвместна инициатива на Министерството на транспорта и на Министерството на туризма, за която благодаря на колегите. Опитваме се да съчетаем пътуването с посещаването на туристически дестинации. Далеч сме от нивото на обслужване, което искаме да предоставим, но това не ни пречи да вкарваме частица позитивност във всичко, което искаме да се случи в БДЖ. Работим, за да подобрим реалността и да направим услугата наистина добра да отговаря на очакванията на хората", заяви Георги Пеев.

Министър Пеев обяви, че вагоните-бистро ще се движат по основната дестинация София – Бургас, както и по теснолинейката Септември – Добринище, като се предвижда и поетапно разширяване на услугата по други линии. Промените включват и възстановяването на 10-дневната предварителна продажба на билети за първа класа, което да улесни хората, планиращи по-комфортно пътуване.

Моделът на обслужване се обновява така, че бистро-вагонът да предлага приятна атмосфера за прекарване на времето, а впоследствие пътниците в първа класа ще могат да поръчват храни и напитки директно до местата си. В рамките на кампанията във влаковете ще бъдат разположени над 1300 рекламни материали, които да вдъхновяват пътниците да откриват нови дестинации в страната.

"Транспортът е туризъм и туризмът е транспорт. Трябва да направим така, че да имаме един много добър продукт", допълни министър Пеев.

„Промените в бистро-вагоните са конкретна стъпка към по-съвременна услуга във влаковете на дълги разстояния. Това е посоката, в която трябва да се движи железницата – повече удобство за пътниците и по-добро преживяване по време на пътуването“, подчерта още той.

БДЖ стартира изготвянето на нови графици на база реални данни и анализи на търсенето във връзка с предстоящото домакинство на Евровизия. Целта е връзката между София и Бургас да стане още по-удобна и интензивна, осигурявайки оптимален транспорт за българските и чуждестранните гости, които ще посетят страната ни.