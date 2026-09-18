София затваря улици за велошествие и КвАРТал фестивал

Столична община въвежда временни промени в организацията на движението в центъра на София и по ключови участъци в града заради „КвАРТал фестивал“ и градско велошествие, организирано в рамките на Европейската седмица на мобилността.
За „КвАРТал фестивал“ от 14:00 ч. на 18 септември до 22:30 ч. на 20 септември 2026 г. е забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства в няколко участъка в центъра, сред които паркингът пред направление „Архитектура и градоустройство“ между улиците „Сердика“ и „Искър“, както и улиците „Триадица“, „Сердика“, „Веслец“, „Екзарх Йосиф“, „Московска“, „Будапеща“ и „Струма“ в посочените от общината отсечки. От 18:00 до 22:30 ч. на 18 септември и от 08:00 до 22:30 ч. на 19 и 20 септември ще бъде забранено и влизането на автомобили в тези зони, като ще се допускат само превозните средства на организаторите.
Ограничения и за велошествието
От 4:30 ч. на 19 септември до 18:00 ч. на 20 септември ще бъде забранен престоят и паркирането по улица „15 ноември“ в участъка между улица „Шипка“ и булевард „Цар Освободител“. От 4:30 ч. на 19 септември до 23:30 ч. на 20 септември се забранява и влизането на автомобили по бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Княз Александър I“ и бул. „Васил Левски“.
Общината посочва, че ще бъде осигурено преминаване през пл. „Народно събрание“, по ул. „15 ноември“ и ул. „Георги С. Раковски“ съгласно одобрения проект за временна организация на движението.
Самото велошествие е насрочено за 20 септември от 10:00 до 12:00 ч. и ще тръгне от пл. „Народно събрание“. Маршрутът, обявен от Столична община, „Център за градска мобилност“ и Посолството на Кралство Дания, минава по бул. „Цариградско шосе“, ул. „Самоковско шосе“, бул. „Копенхаген“ и обратно към пл. „Народно събрание“.
От Столична община напомнят, че временните мерки са въведени заради провеждането на двете събития и ще важат в посочените часови диапазони и участъци. Шофьорите са призовани да използват алтернативни маршрути и да се съобразяват с временната организация на движението.
Източници: Столична община, Център за градска мобилност, Посолство на Кралство Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 14/88
07:25 18.09.2026
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11 Евроджендър
07:34 18.09.2026
12 Пак простотии
Коментиран от #21
07:36 18.09.2026
13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
07:48 18.09.2026
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15 Дзак
07:51 18.09.2026
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17 Парпърляк
08:02 18.09.2026
18 вероятно
08:04 18.09.2026
19 Аз предлагам
Защо нито едно мероприятие не се провежда във Видин, Ямбол, Кърджали, а всички в София?
08:31 18.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Поръсен с джоден
До коментар #12 от "Пак простотии":Затварят улици, защото парковете са вече сгради.
Умни и красиви.
08:46 18.09.2026