София затваря улици за велошествие и КвАРТал фестивал

Столична община въвежда временни промени в организацията на движението в центъра на София и по ключови участъци в града заради „КвАРТал фестивал“ и градско велошествие, организирано в рамките на Европейската седмица на мобилността.

За „КвАРТал фестивал“ от 14:00 ч. на 18 септември до 22:30 ч. на 20 септември 2026 г. е забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства в няколко участъка в центъра, сред които паркингът пред направление „Архитектура и градоустройство“ между улиците „Сердика“ и „Искър“, както и улиците „Триадица“, „Сердика“, „Веслец“, „Екзарх Йосиф“, „Московска“, „Будапеща“ и „Струма“ в посочените от общината отсечки. От 18:00 до 22:30 ч. на 18 септември и от 08:00 до 22:30 ч. на 19 и 20 септември ще бъде забранено и влизането на автомобили в тези зони, като ще се допускат само превозните средства на организаторите.

Ограничения и за велошествието

От 4:30 ч. на 19 септември до 18:00 ч. на 20 септември ще бъде забранен престоят и паркирането по улица „15 ноември“ в участъка между улица „Шипка“ и булевард „Цар Освободител“. От 4:30 ч. на 19 септември до 23:30 ч. на 20 септември се забранява и влизането на автомобили по бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Княз Александър I“ и бул. „Васил Левски“.

Общината посочва, че ще бъде осигурено преминаване през пл. „Народно събрание“, по ул. „15 ноември“ и ул. „Георги С. Раковски“ съгласно одобрения проект за временна организация на движението.

Самото велошествие е насрочено за 20 септември от 10:00 до 12:00 ч. и ще тръгне от пл. „Народно събрание“. Маршрутът, обявен от Столична община, „Център за градска мобилност“ и Посолството на Кралство Дания, минава по бул. „Цариградско шосе“, ул. „Самоковско шосе“, бул. „Копенхаген“ и обратно към пл. „Народно събрание“.

От Столична община напомнят, че временните мерки са въведени заради провеждането на двете събития и ще важат в посочените часови диапазони и участъци. Шофьорите са призовани да използват алтернативни маршрути и да се съобразяват с временната организация на движението.

Източници: Столична община, Център за градска мобилност, Посолство на Кралство Дания