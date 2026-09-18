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София затваря улици за велошествие и КвАРТал фестивал
  Тема: Градски транспорт

София затваря улици за велошествие и КвАРТал фестивал

18 Септември, 2026 06:58, обновена 18 Септември, 2026 07:02 982 21

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В центъра на столицата и по ключови булеварди ще има временни ограничения заради две събития през уикенда.

София затваря улици за велошествие и КвАРТал фестивал - 1
Снимка: bTV, Атанас Чобанов
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Столична община въвежда временни промени в организацията на движението в центъра на София и по ключови участъци в града заради „КвАРТал фестивал“ и градско велошествие, организирано в рамките на Европейската седмица на мобилността.

За „КвАРТал фестивал“ от 14:00 ч. на 18 септември до 22:30 ч. на 20 септември 2026 г. е забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства в няколко участъка в центъра, сред които паркингът пред направление „Архитектура и градоустройство“ между улиците „Сердика“ и „Искър“, както и улиците „Триадица“, „Сердика“, „Веслец“, „Екзарх Йосиф“, „Московска“, „Будапеща“ и „Струма“ в посочените от общината отсечки. От 18:00 до 22:30 ч. на 18 септември и от 08:00 до 22:30 ч. на 19 и 20 септември ще бъде забранено и влизането на автомобили в тези зони, като ще се допускат само превозните средства на организаторите.

Ограничения и за велошествието

От 4:30 ч. на 19 септември до 18:00 ч. на 20 септември ще бъде забранен престоят и паркирането по улица „15 ноември“ в участъка между улица „Шипка“ и булевард „Цар Освободител“. От 4:30 ч. на 19 септември до 23:30 ч. на 20 септември се забранява и влизането на автомобили по бул. „Цар Освободител“ в участъка между ул. „Княз Александър I“ и бул. „Васил Левски“.

Общината посочва, че ще бъде осигурено преминаване през пл. „Народно събрание“, по ул. „15 ноември“ и ул. „Георги С. Раковски“ съгласно одобрения проект за временна организация на движението.

Самото велошествие е насрочено за 20 септември от 10:00 до 12:00 ч. и ще тръгне от пл. „Народно събрание“. Маршрутът, обявен от Столична община, „Център за градска мобилност“ и Посолството на Кралство Дания, минава по бул. „Цариградско шосе“, ул. „Самоковско шосе“, бул. „Копенхаген“ и обратно към пл. „Народно събрание“.

От Столична община напомнят, че временните мерки са въведени заради провеждането на двете събития и ще важат в посочените часови диапазони и участъци. Шофьорите са призовани да използват алтернативни маршрути и да се съобразяват с временната организация на движението.

Източници: Столична община, Център за градска мобилност, Посолство на Кралство Дания


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 14/88

    3 2 Отговор
    прайд ми дай

    07:25 18.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Евроджендър

    4 3 Отговор
    Шествието ще е за любителите на колела без седалки

    07:34 18.09.2026

  • 12 Пак простотии

    6 3 Отговор
    Няма ли паркове? Само безсмислени мероприятия.

    Коментиран от #21

    07:36 18.09.2026

  • 13 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    2 2 Отговор
    В София може да затварят улици, но да не го правят в НОРМАЛНИТЕ градове...

    07:48 18.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дзак

    2 0 Отговор
    "Забравете Петрохан"!

    07:51 18.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Парпърляк

    3 0 Отговор
    Велошествие до Петрохан

    08:02 18.09.2026

  • 18 вероятно

    5 0 Отговор
    Подготовка за София Прайд.

    08:04 18.09.2026

  • 19 Аз предлагам

    1 1 Отговор
    Изобщо да затворим София, се да може всеки, който си поиска да си прави каквото си иска и да опикава където си иска!
    Защо нито едно мероприятие не се провежда във Видин, Ямбол, Кърджали, а всички в София?

    08:31 18.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Поръсен с джоден

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пак простотии":

    Затварят улици, защото парковете са вече сгради.
    Умни и красиви.

    08:46 18.09.2026

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