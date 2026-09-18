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Топлинният стрес в българските градове достига екстремни нива

Топлинният стрес в българските градове достига екстремни нива

18 Септември, 2026 09:15 686 17

  • топлинен стрес-
  • gate-
  • градове

Ново изследване на институт GATE показва значително увеличение на топлинното натоварване в българските градове и до 9,5°C по-високи вечерни температури при сравнените горещи периоди през 2006 и 2025 г.

Топлинният стрес в българските градове достига екстремни нива - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Първото национално атрибутивно изследване, осъществено от изследователи от институт GATE и фокусирано върху топлинния стрес в България и българските градове, показва съществено нарастване на риска от екстремни горещини. Анализът разглежда не само температурата на въздуха, а комбинира температура, влажност, вятър и слънчева радиация, за да оцени реалното топлинно натоварване върху човешкия организъм.

Изследването анализира условията на национално ниво и в 10 български града – София, Пловдив, Плевен, Благоевград, Русе, Видин, Кърджали, Сливен, Варна и Бургас. Градовете са подбрани така, че да представят различни части на страната, релефни и климатични условия, близост до водни басейни и различни характеристики на градската среда.

Основни резултати

Топлинният стрес достига екстремни нива. През изследвания горещ период през 2025 г. индексът WBGT достига средно около 32°C за страната – с 2°C повече спрямо 2006 г., което го поставя в категорията „екстремен топлинен стрес“. Индексът UTCI достига 50°C – увеличение с близо 9°C.

Най-силната промяна се наблюдава вечер. Моделираните вечерни температури през 2025 г. са значително по-високи спрямо сравнявания период през 2006 г. Разликата достига +9,5°C в Плевен, +8,5°C в София и +7,5°C в Пловдив.

Вечерното охлаждане също се забавя. През 2025 г. дори в 20:00 ч. средната радиационна температура (MRT) достига около 45°C – близо 6°C повече спрямо 2006 г. Това показва, че нагретите сгради, настилки и други повърхности продължават да отдават топлина и след края на най-горещата част от деня.

Местоположението на града има значение. Градовете във вътрешността на страната показват по-големи разлики, докато във Варна и Бургас промяната е значително по-малка. Морското влияние, местните метеорологични условия и особеностите на градската среда са сред факторите, които определят топлинното натоварване.

Какво означава това за хората?

Температурата, която виждаме в прогнозата за времето, не показва сама по себе си как топлината въздейства върху човешкия организъм. 35°C не винаги се усещат като 35°C. Влажността, вятърът, пряката слънчева радиация и топлината, излъчвана от сградите и настилките, могат значително да увеличат топлинното натоварване.

Именно затова изследването използва международно признати индекси като WBGT, PET и UTCI, които комбинират тези фактори. WBGT се използва за оценка на риска при работа и спорт на открито, PET показва как човек усеща топлинната среда, а UTCI оценява нивото на топлинен стрес и свързания с него здравен риск.

Резултатите показват, че топлинният стрес вече достига екстремни категории, което прави адаптацията към горещините все по-важна част от защитата на здравето и устойчивото развитие на градовете.

Какво могат да направят общините и институциите?

Резултатите показват, че един риск не означава едно решение за всички градове. Необходими са локални данни и оценки, чрез които мерките да бъдат насочвани към местата и хората с най-висок риск.

Сред препоръчваните мерки са планове за действие при горещи вълни и системи за ранно предупреждение, създаване на охлаждащи центрове, охлаждащи системи със суха мъгла и пунктове за питейна вода, повече засенчване и градска зеленина, както и адаптиране на обществени сгради чрез охлаждане, добра вентилация и външно засенчване.

Необходими са също карти на зоните с висок топлинен риск, адаптиране на работното време и дейностите на открито в най-горещите часове и специални мерки за уязвими групи. Важна е и координацията между общини, здравни и социални служби, работодатели и неправителствени организации.

Локалните различия са ключови. Затова адаптацията към екстремните горещини трябва да отчита местния климат, градската структура, зелените площи и начина на използване на градската територия.

Изследването е ръководено от д-р инж. Лидия Витанова, изследовател в институт GATE и специалист по градски климат, топлинен стрес, климатично моделиране и градско планиране.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мисирката

    7 4 Отговор
    Отиди си на село там няма температурен стрес.

    09:18 18.09.2026

  • 2 Владимир Минков – Лотко

    8 1 Отговор
    Другарката д-р инж. Лидия Витанова оти нищо не кажува за фундаментално неправилно изградените комуникационни каквито и да са там G мрежи? Веке се печем в гигантска микровълнова дето ни....майката.

    09:19 18.09.2026

  • 3 Глобално затъпяване

    11 0 Отговор
    Въпрос на дълбоко обмислена архитектура и планиране, да бетонираме всичко наоколо, така че на по-високите етажи през лятото да стане 50 градуса.

    09:20 18.09.2026

  • 4 доцро утро, селяндури

    11 0 Отговор
    Продължавайте да режете дърветата, да циментирате или асфартирате незастроените пространства в парцелите си, да паркирате по градинките, да строите надвиснали над тротоара и дори над пътното платно сгради, и после пак се чудете що така станало.

    09:28 18.09.2026

  • 5 Няма да са стряскаш!

    1 0 Отговор
    Идваш с мен на Гърция. Ше ми стоиш на шезлонга под чадъра диван-чапраз, после сиртаки-миртаки, ше живеем кат човек!

    09:38 18.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Екотерорист

    4 3 Отговор
    А до 20 Юли нощем като беше 10 градуса що не говорихте за глобално застудяване. Урцулите да се топлят на слънце и да карат трютонетки

    Коментиран от #12

    09:42 18.09.2026

  • 8 Някой

    10 0 Отговор
    Какво очаквате, след като всяка зелена площ се бетонира или асфалтира? Доказано е, че температурата в градския темепературен остров се влияе силно от тези фактори.

    09:46 18.09.2026

  • 9 Промяната

    10 0 Отговор
    Бетон и черен асфалт се използват масово в градовете, всеки откраднат парцел се застроява с високи сгради, бизнес центрове, молове и кичозни жилищни сгради. Дърветата изчезват едно по едно, но и по повече. Щото са опасни , пада боклук от цъфтежа или закриват гледката на някоя кокона. Може да се използва светъл асфалт, ама като не е асфалтирано от 20 години, няма как да му дойде реда.

    09:51 18.09.2026

  • 10 Изрежете !

    8 1 Отговор
    Всички Дървета !

    За Да Се Охладят !

    Градовете !

    09:51 18.09.2026

  • 11 Бетон глави

    7 0 Отговор
    Бетон навсякъде. Ами, наистина сте прости. Пържете се!

    09:51 18.09.2026

  • 12 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Екотерорист":

    Къде тия 10 градуса през юли? Да не си спал на Мусала?

    Коментиран от #14, #17

    09:54 18.09.2026

  • 13 Общината ме накара да изрежа дърветата !

    5 0 Отговор
    И Сега !

    Жегата Не се Търпи !

    Наоколо !

    Само Бетон !

    09:56 18.09.2026

  • 14 Аре

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Нема нужда да си говорим еко глупости. Това лято в София до средата на Юли всяка вечер падаше до 10 градуса и сутрин имаше конденз по стъклата. На Приморско и Август беше така

    09:57 18.09.2026

  • 15 Презастроявайте

    3 0 Отговор
    още, сечете гори, стройте още веи та вече и в София и София област план Гюров, спирайте въздушни течения.
    Асфалтирайте тротоари. В София не се диша от прахово замърсяване причина презастрояване, стигнаха до Витоша..

    10:01 18.09.2026

  • 16 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Ако си намалите климатиците ,или направо ги спрете топлинния стрес ще изчезне

    10:14 18.09.2026

  • 17 Троян

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Тоя сутрин във Троян във пет сутринта беше осем градуса. През терасата видях и пушещи комини. Имам външен термометър.

    10:18 18.09.2026

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