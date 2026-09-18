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Експерт за цените на горивата: Кутията на Пандора се отваря, ако тръгне да се сваля ДДС и акциз

Експерт за цените на горивата: Кутията на Пандора се отваря, ако тръгне да се сваля ДДС и акциз

18 Септември, 2026 08:59 949 33

  • цени-
  • горива-
  • градски транспорт

Според него за тази част от хората могат да бъдат дадени по-ниски цени за градския транспорт или алтернативни възможности за споделено пътуване, което би било по-ефективно

Експерт за цените на горивата: Кутията на Пандора се отваря, ако тръгне да се сваля ДДС и акциз - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

По принцип пазарно издържаните мерки са тези, които от една страна ограничават потреблението и от друга страна подобряват енергийната ефективност. Като пример за това е по-интензивното използване на градски транспорт, електрификация на транспорта, ако е възможно. В България основният проблем за разлика от много страни в ЕС е между градската свързаност - няма добре развита жп мрежа, която да може да замени съответно придвижването между градовете, което е основният проблем. Също така не всеки областен град има добре развит градски транспорт. София е може би изключение. Това са основните мерки, които могат да се предвидят, това заяви в "Денят започва" Цветомир Николов - енергиен експерт, Център за изследване на демокрацията.

"Със сигурност диференцията подход е много по-добър. Колкото по-таргетирани са мерките, толкова по-ефективни са те. Въпросът е каква е социалната група, която таргетираме. Защото, ако се тръгва от този милион и четиристотин хиляди души, които бяха определени още по времето на кабинета на Гюров, това е много широк кръг, който трябва да бъде стеснен. Второ - самата мярка трябва да бъде прецезирана в какво ще бъде насочена, защото ако бъдат кешови разплащания, това е много рисково, защото могат да бъдат използвани за друго - например за казино".

Според него за тази част от хората могат да бъдат дадени по-ниски цени за градския транспорт или алтернативни възможности за споделено пътуване, което би било по-ефективно.

Цветомир Николов уточни, че ролята на високата цена, която би трябвало да ограничи потреблението, още не е достигнала своя пик. Допълнително и мярката стимулира потреблението, което създава стимули цената да расте.

"Ние имаме изключително нисък ДДС върху горива. Те са най-ниските в ЕС. Оттам и хорта остават с впечатлението, че ние имаме ниски цени на горивата, тъй като те са ниски на дребно. Цените на едро са по-скоро към средните на цените в ЕС. Вторият проблем е, че допълнителното им намаляне създава огромен проблем за евентуалното им възстановяване и връщане".

Напълно се отваря кутия на Пандора, ако тръгне да се сваля ДДС и акциз, заяви той.

Енергийният експерт обясни, че това, което съществува като таргетирана подкрепа, трябва да има за цел да подпомогне бизнеси, които са в тежко състояние, например логистичните компании. Бензиностанциите са в сходна ситуация.

По друга тема - тази за Лукойл, Цветомир Николов каза, че няма никакви новини - нито по отношение на продажба, нито по отношение на прозрачността на какво ниво работи рафинерията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2020

    24 4 Отговор
    Да се възстанови предишното положение - покупка и внос на по-евтини горива от РРооссиияя. За да направим кеВЪ на платените пподлоги от БрУксел - подлагаме на мъки собствения си норадЪ. Свобда - Свобода!!!

    09:02 18.09.2026

  • 2 Достатъчно

    28 2 Отговор
    Експертът е от институтът на Сорос!

    09:02 18.09.2026

  • 3 Овчар

    20 5 Отговор
    Когато БРИКС се затворят за останалия свят и започнат да търгуват само по между си ще прекъснат и пътя и да ядрено гориво за ЕС и филма ще приключи..!

    09:03 18.09.2026

  • 4 ЧОЧО

    24 1 Отговор
    Аман от експерти ръсещи акъл. Между градски жп транспорт, ние за 50 години една магистрала неможем да построим, това кой живот ще стане!

    09:11 18.09.2026

  • 5 провинциалист

    25 2 Отговор
    Обичам експерти, които ми обясняват колко е фатално нещо да поевтинее.

    09:12 18.09.2026

  • 6 хехе

    19 0 Отговор
    Егати експерта нисък е акциза, а не ДДС-то.

    09:13 18.09.2026

  • 7 питам си

    23 0 Отговор
    Този господин какво образование има - та се титулува "енергиен експерт". Какво означава това - че разбира от качеството на енергията - чистота на бензин и дизел, че разбира от енергетика или че разбира от цени и ценообразуване.....

    09:14 18.09.2026

  • 8 Перефразирам

    22 0 Отговор
    "ако бъдат кешови разплащания, това е много рисково, защото могат да бъдат използвани за друго - например за казино"

    Много е рисково да се плаща на експерта кешово, защото може да използва парите за дрога примерно. То и от погледа си му личи, че не е много адекватен.

    09:15 18.09.2026

  • 9 днес

    28 2 Отговор
    Ако въведем еврото - ще станем по-богати -това ни говореха от телевизора един Ерменец, един Кирчо, един сапуниер.... И какво стана ...

    Коментиран от #16

    09:16 18.09.2026

  • 10 Дзак

    6 0 Отговор
    Таргет: Да намалят акциза!

    09:19 18.09.2026

  • 11 Ужас

    16 0 Отговор
    Експерте, правиш ли разлика между ДДС и акциз? Ако не повикай някой третокласник да ти обясни разликата!
    Например в България ДДС-то на горивата е 20%, в Германия е 19%, а в Люксембург - 17%.

    09:19 18.09.2026

  • 12 Реалност

    17 0 Отговор
    Кутията на Пандора се отваря, ако всичките ни експерти са като този!

    09:23 18.09.2026

  • 13 Сороски комунизъм

    10 0 Отговор
    Вдигаме цените, та народа да купува по малко...супер експертно обяснение. Точно по мунчовия терпип. И тогава вече в сороския комунизъм ще живеят само тяхните бедни и подпомагани нищонеправили и нищоправци мизерници. Ценния народ на копринките, тъпанарчета умни и красиви.

    09:26 18.09.2026

  • 14 Този експерт...

    10 0 Отговор
    Тоя човечец нещо май ....рано, рано е започнал. Или толкова си разбира човека. Даже не разбира колко е бос и жалък.

    09:30 18.09.2026

  • 15 Между проказките за таргетиране,

    11 0 Отговор
    прецизиране и кеширане на великия експерт стана ясно, че ДДС бил нисък, акцизът върху горивата бил нисък и за това цената на горивата , която трябвало да намали потреблението, също била ниска?! Демек - да ги вдигнем всичките, за да може държавата да събира повече приходи.

    От друга страна- групата на хората с ниски доходи от 1, 4 млн. души била много голяма и трябвало да се намали. А на тия, които останели в нея, трябвали да се прилагат различни мерки, а не еднакви. Демек, на някой трудно подвижен и на легло, да му се намали билета за градския транспорт. А на друг, който няма собствена кола, да му се компенсира цената на горивото. На трети, който живее на село и от 30 г. не е излизал от него, поради бедност, да му се намали цената на ж.п. билета.

    Така хем държавата да събира повече пари, хем даържавата да харчи по- малко пари за бедните.
    Ей това е тоя експерт!

    Радев ще го потупа по рамото!

    09:33 18.09.2026

  • 16 оня с коня

    2 8 Отговор

    До коментар #9 от "днес":

    Чаккай малко,пак Ясното ти е Неясно- Въвеждането на Еврото САМО ТИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ да печелиш повече,но не те прави автоматично богат!Това е и същността на демокрацията,изразена в думите на Шопа-"мога да копам,можа и да не копам",което на Икономически език звучи като "Мога да забогатея,мога и да не забогатявам".

    Коментиран от #26

    09:36 18.09.2026

  • 17 Вчера един друг експерт

    7 2 Отговор
    на Радко обясни, че данъчните оценки трябвало да се вдигнат със 100 %, много ниски били.

    Оттам и данъка върху недвижимостите и такса смет също щели да скочат, което било добре и справедливо!
    Ама не било добре ръстът на средната заплата да бил много висок, понеже се стимулирала инфлацията!

    Радковите експерти сигурно са завършили икономика в школата на Сталин и Берия- нет челавека, нет праблема!

    09:39 18.09.2026

  • 18 пРБ

    0 10 Отговор
    Изпратете тази статия за обсъждане в Министерския съвет.
    Живея в 49-хиляден град. Виждам съседа, влиза в колата си. "Накъде?" - питам аз. "Ще отскоча до магазина да си купя биричка" - отговаря той.
    А ако се вгледаш в движещите по улиците коли - във всяка по един човек.
    Едно време градските автобуси бяха даже с ремаркета. Сега има 15-местни "маршрутки", полупразни.
    Хайде, ПБ! Дайте да дадем на горкия български шофьор по 100 евро, ама кеш, че горивата в света поскъпнали.

    Коментиран от #23

    09:40 18.09.2026

  • 19 Лелеее, колко празен човек

    5 0 Отговор
    И това ако е експерт...Как да се сърдим на децата ни, че били прости...Та те тоя ще го турят в малкия джоб. И кой го изпери да се излага пред цяла България това м.....е?

    09:41 18.09.2026

  • 20 Хуманна справедливост

    7 0 Отговор
    Експерт по ограбване!
    Замисълът е да се ликвидира физически настоящата бедност и да се създадат условия за непрекъснатост на процеса до пълна ликвидация на носителите й.
    Усъвършенстването на модела бокошиши се надгражда напредничаво успешно.

    09:44 18.09.2026

  • 21 И други страни въведоха еврото

    7 0 Отговор
    и там имаше известно поскъпване, но в България се оляхме и омазахме и причината за това е БЪЛГАРСКАТА АЛЧНОСТ И ЛИПСАТА НА ДЪРЖАВА!

    И докато българската алчност, егоизъм и непукизъм си е наш общ недостатък, липсата на държава се дължи изцяло на Чорапа и министрите му, които щяха уж да бирят спекулата и картелите!

    Нищо не борят тия, само гледат как да компенсират олигарсите и да орежат населението.

    Коментиран от #28

    09:45 18.09.2026

  • 22 Мицотакис

    8 0 Отговор
    сваля цени ток с 33% за 3 г. Гръцките земеделци свалиха цени с 50% храна тази година. Радев не можел понеже "било пазарна икономика", заявките му преди изборите бяха други, да не вдига данъци-увеличи 2 пъти здравни. На зЗапад има различно ДДС, таван надценки, Хърватия таван цени на 300 храни.
    Нашите увеличават цени студена вода от 2025 с 20%, цена ток за 3 г. 32%, парно за година 5.5%, подгряване вода 5.5%, плюс СИ незаконна отменена от ВАС 30%, плюс 50% увеличения такси ток и услуги счетоводни фирми парно. Цена студена вода стигна скандалните 6 лв. на кубик.
    За десерт Радев готви 100% увеличение на местни данъци и такси за 3 г.
    Зимата народът ще е на улицата, с камъни ще гони ПБ, ГЕРБ, СДС и ДПС.

    09:46 18.09.2026

  • 23 Ти не разбра ли,

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "пРБ":

    че министерският ти съвет на Рдню не иска да намали потреблението на горива, защото бюджетът се пълни ОСНОВНО от ДДС и акцизи бе, гений?
    Даже трябвало да се вдигне цената.

    Нали това ти обяснява и " експерта " в статията!

    Ааа, ще се наказваме!

    09:50 18.09.2026

  • 24 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    6 2 Отговор
    Никакъв експерт не е тоя палячо ! Щом казва че сваляне на ДДС или акциз за горивата е проблем значи не е никакъв експерт ! И забележете : мотива е че после трудно щяло да бъде върнат ДДС ???? Еми като сащ спре да тероризира света и горивата се нормализират ще се върне ДДС , какъв е проблема ? Що за т,ъ,п аргумент ? Само и само да се обработи стадото ,особенно Т,Ъ,П,АЦИТЕ дето гласуваха за Радев комунето . ПАК КАЗВАМ : САМО ПРЕМАХВАНЕ ИЗЦЯЛО НА ДДС И АКЦИЗ НА ГОРИВАТА МОГАТ РЕАЛНО ДА СВАЛЯТ ЦЕНИТЕ ,ТОВА Е , ВСИЧКО ДРУГО Е МИЖИ ДА ТЕ ЛЪЖЕМ

    Коментиран от #32

    09:56 18.09.2026

  • 25 Радко

    4 0 Отговор
    продължава с фарса да не вдига преките данъци, за да се хвали как стимулирал бизнеса, но да вдига в пъти непреките данъци, цените на вода, ток, услуги, такси, акцизи, комисионни, винетки, застраховки и т.н. , с които да пълни бюджета за сметка на населението.

    Едновременно намалява социалните плащания за бедност, безработица, майчинство, бременност, болнични и т.н.

    Същевременно поддържа политика на висока инфлация, инфлационен ръст на БВП, бюджетен дефицит, ръст на консолидирания държавен дълг.

    Първото тримесечие на 2026 завърши с дефицит 7, 6 % от БВП.
    Четвъртото последно тримесечие се очаква да завърши с дефицит 5, 7 % от БВП.

    Консолидираният държавен дълг няма да го коментирам, там всичко е ясно!

    С две думи- дългът расте, дефицитът на пада. Но за това пък приказки и обещания за светлото бъдеще- бол!

    10:03 18.09.2026

  • 26 Глупости.

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    Автоматично те прави роб на Урсулите

    Коментиран от #29

    10:09 18.09.2026

  • 27 ДДС

    2 0 Отговор
    представлява 50 % от чистите данъчни приходи в бюджета.

    Добавете към ДДС акцизите, таксите, осигуровките, грантовете от международни програми, концесиите и получавате над 80 % от данъчните приходи на бюджета.

    За това България зависи толкова силно от непреките / коствени / данъци.

    Всеки призив за намаляване на ДДС е глас в пустиня!

    10:15 18.09.2026

  • 28 Точно така,

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "И други страни въведоха еврото":

    към АЛЧНОСТТА на българина бих добавил и ПРОСТОТИЯТА .
    Реши Ганя да стане милкионер в евро за едно лято!

    За това тараторът стана по 10 евро.

    За липсата на държава няма какво да добавя!

    10:21 18.09.2026

  • 29 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Глупости.":

    Ами баш това ме устройва де- "Урсулски роб да се наричам,първа радост е за мене"- във "Винету" го има цялото стихотворение,ама ти не четеш Умни книги...

    10:34 18.09.2026

  • 30 Ввв

    2 0 Отговор
    Кутията на Пандора се е отворила след като се е родил този “експерт”

    10:47 18.09.2026

  • 31 Абе,

    1 0 Отговор
    този Цветомир, освен за цветарка из студията,за нищо друго не става ...

    10:50 18.09.2026

  • 32 Ама

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    какъв тракиец си ?! Най обикновена укристански подложка...

    10:54 18.09.2026

  • 33 ?????

    0 0 Отговор
    Ха ха.
    Ограничението на потреблението е любима мантра на бозавите понита.

    10:57 18.09.2026

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