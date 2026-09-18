Експерт за цените на горивата: Кутията на Пандора се отваря, ако тръгне да се сваля ДДС и акциз

По принцип пазарно издържаните мерки са тези, които от една страна ограничават потреблението и от друга страна подобряват енергийната ефективност. Като пример за това е по-интензивното използване на градски транспорт, електрификация на транспорта, ако е възможно. В България основният проблем за разлика от много страни в ЕС е между градската свързаност - няма добре развита жп мрежа, която да може да замени съответно придвижването между градовете, което е основният проблем. Също така не всеки областен град има добре развит градски транспорт. София е може би изключение. Това са основните мерки, които могат да се предвидят, това заяви в "Денят започва" Цветомир Николов - енергиен експерт, Център за изследване на демокрацията.
"Със сигурност диференцията подход е много по-добър. Колкото по-таргетирани са мерките, толкова по-ефективни са те. Въпросът е каква е социалната група, която таргетираме. Защото, ако се тръгва от този милион и четиристотин хиляди души, които бяха определени още по времето на кабинета на Гюров, това е много широк кръг, който трябва да бъде стеснен. Второ - самата мярка трябва да бъде прецезирана в какво ще бъде насочена, защото ако бъдат кешови разплащания, това е много рисково, защото могат да бъдат използвани за друго - например за казино".
Според него за тази част от хората могат да бъдат дадени по-ниски цени за градския транспорт или алтернативни възможности за споделено пътуване, което би било по-ефективно.
Цветомир Николов уточни, че ролята на високата цена, която би трябвало да ограничи потреблението, още не е достигнала своя пик. Допълнително и мярката стимулира потреблението, което създава стимули цената да расте.
"Ние имаме изключително нисък ДДС върху горива. Те са най-ниските в ЕС. Оттам и хорта остават с впечатлението, че ние имаме ниски цени на горивата, тъй като те са ниски на дребно. Цените на едро са по-скоро към средните на цените в ЕС. Вторият проблем е, че допълнителното им намаляне създава огромен проблем за евентуалното им възстановяване и връщане".
Напълно се отваря кутия на Пандора, ако тръгне да се сваля ДДС и акциз, заяви той.
Енергийният експерт обясни, че това, което съществува като таргетирана подкрепа, трябва да има за цел да подпомогне бизнеси, които са в тежко състояние, например логистичните компании. Бензиностанциите са в сходна ситуация.
По друга тема - тази за Лукойл, Цветомир Николов каза, че няма никакви новини - нито по отношение на продажба, нито по отношение на прозрачността на какво ниво работи рафинерията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2020
09:02 18.09.2026
2 Достатъчно
09:02 18.09.2026
3 Овчар
09:03 18.09.2026
4 ЧОЧО
09:11 18.09.2026
5 провинциалист
09:12 18.09.2026
6 хехе
09:13 18.09.2026
7 питам си
09:14 18.09.2026
8 Перефразирам
Много е рисково да се плаща на експерта кешово, защото може да използва парите за дрога примерно. То и от погледа си му личи, че не е много адекватен.
09:15 18.09.2026
9 днес
Коментиран от #16
09:16 18.09.2026
10 Дзак
09:19 18.09.2026
11 Ужас
Например в България ДДС-то на горивата е 20%, в Германия е 19%, а в Люксембург - 17%.
09:19 18.09.2026
12 Реалност
09:23 18.09.2026
13 Сороски комунизъм
09:26 18.09.2026
14 Този експерт...
09:30 18.09.2026
15 Между проказките за таргетиране,
От друга страна- групата на хората с ниски доходи от 1, 4 млн. души била много голяма и трябвало да се намали. А на тия, които останели в нея, трябвали да се прилагат различни мерки, а не еднакви. Демек, на някой трудно подвижен и на легло, да му се намали билета за градския транспорт. А на друг, който няма собствена кола, да му се компенсира цената на горивото. На трети, който живее на село и от 30 г. не е излизал от него, поради бедност, да му се намали цената на ж.п. билета.
Така хем държавата да събира повече пари, хем даържавата да харчи по- малко пари за бедните.
Ей това е тоя експерт!
Радев ще го потупа по рамото!
09:33 18.09.2026
16 оня с коня
До коментар #9 от "днес":Чаккай малко,пак Ясното ти е Неясно- Въвеждането на Еврото САМО ТИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ да печелиш повече,но не те прави автоматично богат!Това е и същността на демокрацията,изразена в думите на Шопа-"мога да копам,можа и да не копам",което на Икономически език звучи като "Мога да забогатея,мога и да не забогатявам".
Коментиран от #26
09:36 18.09.2026
17 Вчера един друг експерт
Оттам и данъка върху недвижимостите и такса смет също щели да скочат, което било добре и справедливо!
Ама не било добре ръстът на средната заплата да бил много висок, понеже се стимулирала инфлацията!
Радковите експерти сигурно са завършили икономика в школата на Сталин и Берия- нет челавека, нет праблема!
09:39 18.09.2026
18 пРБ
Живея в 49-хиляден град. Виждам съседа, влиза в колата си. "Накъде?" - питам аз. "Ще отскоча до магазина да си купя биричка" - отговаря той.
А ако се вгледаш в движещите по улиците коли - във всяка по един човек.
Едно време градските автобуси бяха даже с ремаркета. Сега има 15-местни "маршрутки", полупразни.
Хайде, ПБ! Дайте да дадем на горкия български шофьор по 100 евро, ама кеш, че горивата в света поскъпнали.
Коментиран от #23
09:40 18.09.2026
19 Лелеее, колко празен човек
09:41 18.09.2026
20 Хуманна справедливост
Замисълът е да се ликвидира физически настоящата бедност и да се създадат условия за непрекъснатост на процеса до пълна ликвидация на носителите й.
Усъвършенстването на модела бокошиши се надгражда напредничаво успешно.
09:44 18.09.2026
21 И други страни въведоха еврото
И докато българската алчност, егоизъм и непукизъм си е наш общ недостатък, липсата на държава се дължи изцяло на Чорапа и министрите му, които щяха уж да бирят спекулата и картелите!
Нищо не борят тия, само гледат как да компенсират олигарсите и да орежат населението.
Коментиран от #28
09:45 18.09.2026
22 Мицотакис
Нашите увеличават цени студена вода от 2025 с 20%, цена ток за 3 г. 32%, парно за година 5.5%, подгряване вода 5.5%, плюс СИ незаконна отменена от ВАС 30%, плюс 50% увеличения такси ток и услуги счетоводни фирми парно. Цена студена вода стигна скандалните 6 лв. на кубик.
За десерт Радев готви 100% увеличение на местни данъци и такси за 3 г.
Зимата народът ще е на улицата, с камъни ще гони ПБ, ГЕРБ, СДС и ДПС.
09:46 18.09.2026
23 Ти не разбра ли,
До коментар #18 от "пРБ":че министерският ти съвет на Рдню не иска да намали потреблението на горива, защото бюджетът се пълни ОСНОВНО от ДДС и акцизи бе, гений?
Даже трябвало да се вдигне цената.
Нали това ти обяснява и " експерта " в статията!
Ааа, ще се наказваме!
09:50 18.09.2026
24 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #32
09:56 18.09.2026
25 Радко
Едновременно намалява социалните плащания за бедност, безработица, майчинство, бременност, болнични и т.н.
Същевременно поддържа политика на висока инфлация, инфлационен ръст на БВП, бюджетен дефицит, ръст на консолидирания държавен дълг.
Първото тримесечие на 2026 завърши с дефицит 7, 6 % от БВП.
Четвъртото последно тримесечие се очаква да завърши с дефицит 5, 7 % от БВП.
Консолидираният държавен дълг няма да го коментирам, там всичко е ясно!
С две думи- дългът расте, дефицитът на пада. Но за това пък приказки и обещания за светлото бъдеще- бол!
10:03 18.09.2026
26 Глупости.
До коментар #16 от "оня с коня":Автоматично те прави роб на Урсулите
Коментиран от #29
10:09 18.09.2026
27 ДДС
Добавете към ДДС акцизите, таксите, осигуровките, грантовете от международни програми, концесиите и получавате над 80 % от данъчните приходи на бюджета.
За това България зависи толкова силно от непреките / коствени / данъци.
Всеки призив за намаляване на ДДС е глас в пустиня!
10:15 18.09.2026
28 Точно така,
До коментар #21 от "И други страни въведоха еврото":към АЛЧНОСТТА на българина бих добавил и ПРОСТОТИЯТА .
Реши Ганя да стане милкионер в евро за едно лято!
За това тараторът стана по 10 евро.
За липсата на държава няма какво да добавя!
10:21 18.09.2026
29 оня с коня
До коментар #26 от "Глупости.":Ами баш това ме устройва де- "Урсулски роб да се наричам,първа радост е за мене"- във "Винету" го има цялото стихотворение,ама ти не четеш Умни книги...
10:34 18.09.2026
30 Ввв
10:47 18.09.2026
31 Абе,
10:50 18.09.2026
32 Ама
До коментар #24 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":какъв тракиец си ?! Най обикновена укристански подложка...
10:54 18.09.2026
33 ?????
Ограничението на потреблението е любима мантра на бозавите понита.
10:57 18.09.2026