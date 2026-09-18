Новини
Спорт »
Световен футбол »
Александър Димитров обяви списъка с футболисти за Лигата на нациите

Александър Димитров обяви списъка с футболисти за Лигата на нациите

18 Септември, 2026 15:25 526 1

  • александър димитров-
  • футболисти-
  • лига на нациите-
  • национален отбор-
  • футбол-
  • българия

Дебютнa повиквателнa получи Асен Чандъров

Александър Димитров обяви списъка с футболисти за Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, на които ще разчита в предстоящите четири мача от турнира Лига на нациите:

  • 26 септември, 19:00 ч.: България – Люксембург, ст. “Христо Ботев”, Пловдив
  • 29 септември, 21:45 ч.: България – Естония, ст. “Христо Ботев”, Пловдив
  • 3 октомври, 19:00 ч. (16:00 ч. местно време): Исландия – България, ст. “Лаугардалсвьолур”, Рейкявик
  • 6 октомври, 21:45 ч. (20:45 ч. местно време): Люксембург – България, ст. “Стад дьо Люксембург”, Люксембург

Ето и списъка с повиканите играчи:

Вратари

Димитър Митов (Санкт Паули), Даниел Наумов (Ботев Пд), Алекс Божев (ЦСКА 1948)

Защитници

Кристиан Димитров (Левски), Андреа Христов (Визела), Теодор Иванов (ЦСКА София), Иван Турицов (Динамо Батуми), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда), Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева), Стефан Велков (Сьондериске)

Полузащитници

Емил Ценов (Оренбург), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Петко Панайотов (ЦСКА София), Ивайло Чочев (Лудогорец), Кристиян Стоянов (Славия), Илия Груев (Лийдс), Асен Чандъров (Ботев Пд)

Нападатели

Марин Петков (Ал-Таавун), Лукас Петков (Елверсберг), Мартин Минчев (Краковия), Здравко Димитров (Мардин), Георги Русев (ЦСКА 1948), Кристиян Балов (Цървена звезда), Станислав Иванов (Арда), Борислав Цонев (ЦСКА 1948), Владимир Николов (Славия)


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БгРеалност

    0 0 Отговор
    от Нападателите, нито един не е за националния, с тия спънатите сме за никъде !!!

    16:21 18.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове