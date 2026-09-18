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Тибо Куртоа планира още години на терена и преподписване с Реал Мадрид

Тибо Куртоа планира още години на терена и преподписване с Реал Мадрид

18 Септември, 2026 16:14 503 0

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34-годишният белгийски национал е постигнал съгласие с ръководството на „кралския клуб“ за удължаване на контракта си

Тибо Куртоа планира още години на терена и преподписване с Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Опитният страж на Реал Мадрид Тибо Куртоа разкри своите амбиции за следващите години от професионалната си кариера. Според последните информации 34-годишният белгийски национал е постигнал съгласие с ръководството на „кралския клуб“ за удължаване на контракта си до лятото на 2028 година. Настоящото му споразумение с мадридчани изтичаше в края на сезон 2026/27.

Стражът е категоричен, че има още много какво да даде на съвременния футбол:

„Искам да играя футбол още пет или шест години. След това бих искал да изградя академия и да тренирам вратари като мен“, споделя белгиецът.

Куртоа облякъл екипа на Реал Мадрид през лятото на 2018 година и оттогава се превърна в основен стълб в състава. За престоя си на „Сантиаго Бернабеу“ той натрупа богата колекция от трофеи: три титли на Ла Лига, две Шампионски лиги, три Суперкупи на Испания, три Суперкупи на Европа, както и по една Купа на краля, Световно клубно първенство и Междуконтинентална купа.


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