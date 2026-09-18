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Министър Найденов: 12 нотариуси се проверяват заради "Баба Алино", срещу един вече има дисциплинарно производство

Министър Найденов: 12 нотариуси се проверяват заради "Баба Алино", срещу един вече има дисциплинарно производство

18 Септември, 2026 15:57 874 10

  • николай найденов-
  • нотариуси-
  • проверки-
  • баба алино-
  • дисциплинарно производство

При трима проверките са приключили и е направено предложение за образуване на дисциплинарно производство, коментира правосъдният министър

Министър Найденов: 12 нотариуси се проверяват заради "Баба Алино", срещу един вече има дисциплинарно производство - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Във връзка със сделки в местността „Баба Алино“ се проверяват от Инспектората към министъра на правосъдието 12 нотариуси, при трима проверките са приключили и е направено предложение за образуване на дисциплинарно производство, при един такова вече е в ход. Това обясни по време на парламентарен контрол министърът на правосъдието Николай Найденов, предават от БТА.

Той уточни, че приключилите три проверки са най-обемните, при другите нотариуси става дума за една-две сделки. Крайното решение ще бъде на дисциплинарната комисия на Нотариалната камара.

Министърът отбеляза, че са установени нарушения и от съдии по вписванията като при тях също се извършват проверки.

По информация от прокуратурата към 17 септември – в Окръжна прокуратура – Варна има шест преписки, свързани с незаконно строителство в местността „Баба Алино“, основното досъдебно производство е образувано по данни за евентуални длъжностни престъпления. Отделно се проверяват и данни за предполагаемо пране на пари.

В Районна прокуратура – Варна има девет досъдебни производства по различни аспекти на казуса – за документни престъпления, неверни декларации, незаконна сеч, предполагаема измама и други деяния.

По едно от тях разследването е приключило и на 20 юли 2026 е внесен Обвинителен акт в съда срещу един човек за възпрепятстване на държавни общински служители да извършат проверка. По друго – двама души са обвиняеми за издаване на удостоверения за търпимост свързани с неверни обстоятелства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛЕ о ПА р Д🐱

    3 1 Отговор
    ти сериозно ли?

    16:13 18.09.2026

  • 2 Друга медия

    7 0 Отговор
    „Братовчедът Ради“ започна да стяга бензиностанциите на „Газпром“ в Бургас. Кавичките тук са задължителни, защото зад това определение стои политическият сюжет, който са разви преди година около продажбата на българската мрежа на Gazprom и предполагаемата връзка на купувача с Радослав Иванов, свързван с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и известен от години в публичното пространство като „Братовчеда Ради“.

    16:20 18.09.2026

  • 3 Майкоо,

    6 0 Отговор
    и на нотариуси вече да нямаш вяра!

    16:23 18.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Циник

    4 0 Отговор
    Абе добре е, че са намерили все някой уж виновен ама те нотариусите са много надолу в тая схема. Ама нейсе, той кметът ще помогне да разплетем чор... загадката.

    16:29 18.09.2026

  • 6 Ще му фъшнете

    3 1 Отговор
    На газопровода.
    Няма беден нотариус! Ще си плати и готово.
    Министърчо, кво става с тия съдии, бе фаворитсо?
    Лютвито играе на « от метопрестъпдението», бащата на оная Сияна си разиграва съда както си иска, а с мярка « задържане» един човек лежи в ареста безумно дълго време без присъда, а в същото време големите акули са на свобода, някои дори и без мярка за неотклонение.
    Пак питам, за чий дремуцаш в тоя просторен кабинет?
    Как до сега пък няма осъден нито един прокурор или съдия?

    16:29 18.09.2026

  • 7 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    4 1 Отговор
    А премахването на незаконното строителство КОГА...?

    16:36 18.09.2026

  • 8 КРАЙНО ВРЕМЕ Е НОТАРИУСИТЕ

    6 0 Отговор
    ДА БЪДАТ ЛИШЕНИ ОТ ДОСЕГАШНИТЕ СИ ОГРОМНИ ПРАВА И ОГРОМНИ ДОХОДИ. Техните дейности трябва да се разпределят между адвокатите - както е навсякъде в Европа. Сегашните нотариуси са мултимилионери, децата им също станаха нотариуси. Ако се предложи нещо подобно по законодателен ред, те ще мотивират гласуващите да вдигат ръчички в Парламента, като зайчета с батерии - винаги в полза на мотиватора. Това означава, че решението трябва да се вземе от най-високо ниво - да, те имат пари и там да дават, но докога ще ставаме за смях пред целия свят във всяко едно отношение? Нотариусите са си извоювали правото да работят до гроб - лапаница докрай. Казват, че за тях вече шият костюми с памперси за делови мъже.

    16:51 18.09.2026

  • 9 Цвете

    1 0 Отговор
    Я ,КОЛКО МНОГО НОТАРИУСИ СА БИЛИ НА СОФРАТА ? И КОЛКО СА ПОЛУЧИЛИ ЗА " СДЕЛКАТА "? ТАМ Е БЪКАНО С РУСНАЦИ.ДА НЕ БИ ТОЧНО ТЕЗИ РУСКИ ХОРА ДА СА ПОЛУЧИЛИ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО? СПИСЪКЪТ Е ОГРОМЕН.НО ,ОТ КЪДЕ РАЗПОЛАГАТ С ТАКИВА СРЕДСТВА ТА ДА ЗАКУПЯТ НЕ ПО ЕДНО ,А НЯКОЛКО ЖИЛИЩА ПЛЮС ЛУКСОЗНИ АВТОМОБИЛИ????? СЕГА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ЩЕ СИ ПРЕСКАЧАТ ДО ПАРИЖ, РИМ И ЛОНДОН?! ТЕ ОБОЖАВАТ ЛЪСКАВОТО.А БАШ ЕВРОПЕЙСКИТЕ БАБИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЩЕ СИ КЮТАТ У ДОМА ,ЗАЩОТО ПАРИТЕ НЕ ИМ СТИГАТ.РАВНОПРАВИЕ ,НАЛИ? БРАВО НА ТАЯ ДЕТО СИ ТУРИ ПОДПИСА.

    17:29 18.09.2026

  • 10 Цвете

    1 0 Отговор
    Я ,КОЛКО МНОГО НОТАРИУСИ СА БИЛИ НА СОФРАТА ? И КОЛКО СА ПОЛУЧИЛИ ЗА " СДЕЛКАТА "? ТАМ Е БЪКАНО С РУСНАЦИ.ДА НЕ БИ ТОЧНО ТЕЗИ РУСКИ ХОРА ДА СА ПОЛУЧИЛИ БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО? СПИСЪКЪТ Е ОГРОМЕН.НО ,ОТ КЪДЕ РАЗПОЛАГАТ С ТАКИВА СРЕДСТВА ТА ДА ЗАКУПЯТ НЕ ПО ЕДНО ,А НЯКОЛКО ЖИЛИЩА ПЛЮС ЛУКСОЗНИ АВТОМОБИЛИ????? СЕГА ПО ЕВРОПЕЙСКИ ЩЕ СИ ПРЕСКАЧАТ ДО ПАРИЖ, РИМ И ЛОНДОН?! ТЕ ОБОЖАВАТ ЛЪСКАВОТО.А БАШ ЕВРОПЕЙСКИТЕ БАБИ ОТ БЪЛГАРИЯ ЩЕ СИ КЮТАТ У ДОМА ,ЗАЩОТО ПАРИТЕ НЕ ИМ СТИГАТ.РАВНОПРАВИЕ ,НАЛИ? БРАВО НА ТАЯ ДЕТО СИ ТУРИ ПОДПИСА.

    17:32 18.09.2026

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