Министър Найденов: 12 нотариуси се проверяват заради "Баба Алино", срещу един вече има дисциплинарно производство

Във връзка със сделки в местността „Баба Алино“ се проверяват от Инспектората към министъра на правосъдието 12 нотариуси, при трима проверките са приключили и е направено предложение за образуване на дисциплинарно производство, при един такова вече е в ход. Това обясни по време на парламентарен контрол министърът на правосъдието Николай Найденов, предават от БТА.
Той уточни, че приключилите три проверки са най-обемните, при другите нотариуси става дума за една-две сделки. Крайното решение ще бъде на дисциплинарната комисия на Нотариалната камара.
Министърът отбеляза, че са установени нарушения и от съдии по вписванията като при тях също се извършват проверки.
По информация от прокуратурата към 17 септември – в Окръжна прокуратура – Варна има шест преписки, свързани с незаконно строителство в местността „Баба Алино“, основното досъдебно производство е образувано по данни за евентуални длъжностни престъпления. Отделно се проверяват и данни за предполагаемо пране на пари.
В Районна прокуратура – Варна има девет досъдебни производства по различни аспекти на казуса – за документни престъпления, неверни декларации, незаконна сеч, предполагаема измама и други деяния.
По едно от тях разследването е приключило и на 20 юли 2026 е внесен Обвинителен акт в съда срещу един човек за възпрепятстване на държавни общински служители да извършат проверка. По друго – двама души са обвиняеми за издаване на удостоверения за търпимост свързани с неверни обстоятелства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛЕ о ПА р Д🐱
16:13 18.09.2026
2 Друга медия
16:20 18.09.2026
3 Майкоо,
16:23 18.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Циник
16:29 18.09.2026
6 Ще му фъшнете
Няма беден нотариус! Ще си плати и готово.
Министърчо, кво става с тия съдии, бе фаворитсо?
Лютвито играе на « от метопрестъпдението», бащата на оная Сияна си разиграва съда както си иска, а с мярка « задържане» един човек лежи в ареста безумно дълго време без присъда, а в същото време големите акули са на свобода, някои дори и без мярка за неотклонение.
Пак питам, за чий дремуцаш в тоя просторен кабинет?
Как до сега пък няма осъден нито един прокурор или съдия?
16:29 18.09.2026
7 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
16:36 18.09.2026
8 КРАЙНО ВРЕМЕ Е НОТАРИУСИТЕ
16:51 18.09.2026
9 Цвете
17:29 18.09.2026
10 Цвете
17:32 18.09.2026