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Принц Хари направи първата си публична поява във Великобритания (ВИДЕО)

Принц Хари направи първата си публична поява във Великобритания (ВИДЕО)

18 Септември, 2026 16:01 707 5

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Съпругата му Меган не го придружи

Принц Хари направи първата си публична поява във Великобритания (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари направи първата си официална публична поява, откакто се завърна да живее във Великобритания със съпругата си Меган Маркъл и двете им деца.

42-годишният херцог на Съсекс присъства без съпругата си на първите награди Invictus Spirit Gala Dinner & Awards в Old Royal Naval College в Гринуич, Лондон. На въпрос на People как се чувства след завръщането си, принц Хари отговори: „Добре. Хубаво е отново да съм на британска земя.“

За събитието Хари избра черен смокинг с папийонка и носеше военните си отличия. Сред тях беше и знакът на Кралския викториански орден. При пристигането си той позира пред фотографите и се снима с ветерани и други гости.

Церемонията е свързана с Invictus Games Foundation, основана от принц Хари през 2014 г. Организацията използва спорта като част от възстановяването на ранени и заболели военнослужещи и ветерани. Новите Invictus Spirit Awards отличават хора и организации за устойчивост, принос към общността и подкрепа за движението.

Вечерта беше открита от британския актьор и телевизионен водещ Джеймс Кордън, а сред музикалните участници бяха певицата Джес Глин и диджей Sonique. Благотворителната гала събра над 1,66 млн. паунда за целогодишните програми на Invictus Games Foundation.

Появата на принц Хари идва около три седмици след като той, Меган Маркъл, 7-годишният принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет се преместиха обратно във Великобритания след шест години живот в Калифорния. Хари и Меган се отказаха от ролите си на работещи членове на британското кралско семейство през 2020 г.

Меган Маркъл не придружи съпруга си на церемонията. Според People херцогинята на Съсекс засега се концентрира върху установяването на семейството и децата в новото им ежедневие във Великобритания.

Завръщането на семейство Съсекс вече беше съпроводено от напрежение около официалния им статут. След преместването дворецът подчерта, че принц Хари и Меган Маркъл не се връщат като работещи членове на монархията. Според публикации двойката е била изненадана от формулировките в официалната кореспонденция по въпроса.

Въпреки това принц Хари продължава активната си благотворителна дейност. След Invictus Spirit Awards в програмата му са включени събития, свързани с образователната инициатива INSPIRE на Invictus, както и WellChild Awards, които херцогът подкрепя от години.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    3 0 Отговор
    Принц с отнети титли не принц ве риптили!

    Коментиран от #5

    16:39 18.09.2026

  • 2 Хари

    2 0 Отговор
    е пич , но не случи на жена !

    16:50 18.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А колко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "604":

    Пък да е принцово плешивото му теме и на брат му.
    Да не смее човек да им завиди на потеклото.
    Светът е пълен с истински принцове.
    Хахахаха.

    17:44 18.09.2026