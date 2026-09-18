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Откриха четири невзривени боеприпаса при изкопни дейности край „Баба Вида"

Откриха четири невзривени боеприпаса при изкопни дейности край „Баба Вида"

18 Септември, 2026 16:06 886 12

  • боеприпаси-
  • баба вида

Те са били силно корозирали и включват 155-милиметров артилерийски снаряд със взривател, едно гюле с диаметър 300 мм и две гюлета с диаметър 70 мм

Откриха четири невзривени боеприпаса при изкопни дейности край „Баба Вида" - 1
Снимка: Facebook/Сухопътни войски
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специализиран екип от 10-и механизиран батальон на Сухопътните войски обезвреди четири невзривени боеприпаса, открити при изкопни дейности в района на крепостта „Баба Вида“ във Видин. Това съобщиха от Сухопътните войски на страницата си във фейсбук.

Боеприпасите са открити и унищожени на място при спазване на мерките за безопасност. Те са били силно корозирали и включват 155-милиметров артилерийски снаряд със взривател, едно гюле с диаметър 300 мм и две гюлета с диаметър 70 мм.

В началото на септември беше обезвреден силно корозирал 122-милиметров артилерийски снаряд, открит също при изкопни дейности край крепостта. Заради ниското ниво на река Дунав през юли и август при няколко случая бяха открити и обезвредени невзривени боеприпаси в района на градския плаж „Баба Вида“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да ги транспортират

    20 0 Отговор
    до народното събрание и да ги взривят. Каквото и да стане няма да е голяма загуба за народа...

    16:08 18.09.2026

  • 2 Анонимен

    11 0 Отговор
    155мм снаряд е стандарт на НАТО.От по ново време .

    Коментиран от #5

    16:12 18.09.2026

  • 3 центурийй

    11 0 Отговор
    Те от Втората българска държава.

    16:14 18.09.2026

  • 4 Факт

    14 2 Отговор
    Руска провокация, нали?

    Коментиран от #8

    16:15 18.09.2026

  • 5 Евролибераст

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Приятелски огън.

    16:16 18.09.2026

  • 6 Овчар

    9 0 Отговор
    Платените медии винаги заблуждават читателя с грешната посока..! Няма проблем.! ВЕЛИКИ СТЕ.!

    16:20 18.09.2026

  • 7 Циник

    14 0 Отговор
    Споко, вече сме ги дарили на Украйна. Подпис, Тагаренко.

    16:26 18.09.2026

  • 8 Циник

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Ти не видя ли Петров как караше багера, а Баширов държеше теодолита.

    16:27 18.09.2026

  • 9 Да ги пратят

    7 0 Отговор
    на зеления прахосмукач

    16:46 18.09.2026

  • 10 Да бе

    4 0 Отговор
    От англоамериканските бомбандировки от 1943-45 год.

    17:01 18.09.2026

  • 11 бай Митко

    1 0 Отговор
    "Специализиран екип от 10-и механизиран батальон на Сухопътните войски ..."
    Брей голяма фирма!
    " ...обезвреди четири невзривени боеприпаса, ..."
    Брей толкова работа!
    "Мария Атанасова"
    Брей много писане!

    17:33 18.09.2026

  • 12 Мисит

    0 0 Отговор
    Свещена простота,,,Как се обезврежда,и с какво е опасен,,,боеприпаса гюле,,,?

    17:41 18.09.2026

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