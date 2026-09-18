Откриха четири невзривени боеприпаса при изкопни дейности край „Баба Вида"

Специализиран екип от 10-и механизиран батальон на Сухопътните войски обезвреди четири невзривени боеприпаса, открити при изкопни дейности в района на крепостта „Баба Вида“ във Видин. Това съобщиха от Сухопътните войски на страницата си във фейсбук.
Боеприпасите са открити и унищожени на място при спазване на мерките за безопасност. Те са били силно корозирали и включват 155-милиметров артилерийски снаряд със взривател, едно гюле с диаметър 300 мм и две гюлета с диаметър 70 мм.
В началото на септември беше обезвреден силно корозирал 122-милиметров артилерийски снаряд, открит също при изкопни дейности край крепостта. Заради ниското ниво на река Дунав през юли и август при няколко случая бяха открити и обезвредени невзривени боеприпаси в района на градския плаж „Баба Вида“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да ги транспортират
16:08 18.09.2026
2 Анонимен
Коментиран от #5
16:12 18.09.2026
3 центурийй
16:14 18.09.2026
4 Факт
Коментиран от #8
16:15 18.09.2026
5 Евролибераст
До коментар #2 от "Анонимен":Приятелски огън.
16:16 18.09.2026
6 Овчар
16:20 18.09.2026
7 Циник
16:26 18.09.2026
8 Циник
До коментар #4 от "Факт":Ти не видя ли Петров как караше багера, а Баширов държеше теодолита.
16:27 18.09.2026
9 Да ги пратят
16:46 18.09.2026
10 Да бе
17:01 18.09.2026
11 бай Митко
Брей голяма фирма!
" ...обезвреди четири невзривени боеприпаса, ..."
Брей толкова работа!
"Мария Атанасова"
Брей много писане!
17:33 18.09.2026
12 Мисит
17:41 18.09.2026