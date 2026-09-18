41-годишният Кристиано Роналдо с нова повиквателна за Португалия

Националният отбор на Португалия се подготвя за серия от важни международни двубои. Пред родна публика тимът ще приеме Уелс на 24 септември и Норвегия на 4 октомври. Програмата на португалците включва и две визити – гостуване на Норвегия на 27 септември и сблъсък с Дания на 1 октомври.

В състава отново с ключова роля е капитанът Кристиано Роналдо. 41-годишният нападател на саудитския Ал Насър има забележителна визитка, включваща пет трофея от Шампионската лига, една европейска титла и два триумфа в Лигата на нациите.

До момента футболната легенда е записал впечатляващите 233 участия с екипа на Португалия, в които е реализирал 146 попадения.

🚨🇵🇹 BREAKING: Cristiano Ronaldo will continue with Portugal national team! 💣 He’s been called up for the upcoming games by new head coach Jorge Jesus. https://t.co/Lujp43GTkf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2026