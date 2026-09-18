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41-годишният Кристиано Роналдо с нова повиквателна за Португалия

41-годишният Кристиано Роналдо с нова повиквателна за Португалия

18 Септември, 2026 15:48 356 0

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"Мореплавателите" приемат Уелс на 24 септември

41-годишният Кристиано Роналдо с нова повиквателна за Португалия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Португалия се подготвя за серия от важни международни двубои. Пред родна публика тимът ще приеме Уелс на 24 септември и Норвегия на 4 октомври. Програмата на португалците включва и две визити – гостуване на Норвегия на 27 септември и сблъсък с Дания на 1 октомври.

В състава отново с ключова роля е капитанът Кристиано Роналдо. 41-годишният нападател на саудитския Ал Насър има забележителна визитка, включваща пет трофея от Шампионската лига, една европейска титла и два триумфа в Лигата на нациите.

До момента футболната легенда е записал впечатляващите 233 участия с екипа на Португалия, в които е реализирал 146 попадения.



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