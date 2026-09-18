Страхотно постижение за Майкон в Лига Европа

Левски отстъпи с 0:1 пред РБ Залцбург в двубой от турнира Лига Европа, но мачът донесе забележително индивидуално постижение за един от основните играчи на „сините“. Бразилският защитник Майкон разви впечатляващата скорост от 35,2 км/ч, което го нарежда на второ място по бързина сред всички футболисти в турнира до момента.

Преди него в класацията се намира единствено футболистът на РБ Залцбург Едмунд Байду, който спечели спринтьорския дуел на терена, достигатвайки 36 км/ч.За сравнение, световният рекорд за най-висока измерена скорост във футбола се държи от суперзвездата Килиан Мбапе, който постигна 37,9 км/ч по време на мач от Шампионската лига през сезон 2024/25.

Освен показателите за скорост, статистика за мача откроява и играчите с най-голям пробяган километраж. От състава на Левски с най-много изминати километри е словенският халф Гашпер Търдин. Той е изминал 11,9 километра, с което заема 15-о място в общата ранглиста на Лига Европа. Лидер по този показател в целия турнир е Адриен Томасон от френския Рен с впечатляващите 13,9 километра.