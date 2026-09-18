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Стадион „Локомотив“ в Пловдив вече носи името на легендата Христо Бонев

Стадион „Локомотив“ в Пловдив вече носи името на легендата Христо Бонев

18 Септември, 2026 18:08 690 7

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Решението е на Общински съвет Пловдив

Стадион „Локомотив“ в Пловдив вече носи името на легендата Христо Бонев - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Общинският съвет в Пловдив прие историческо решение – съоръжението в парка „Лаута“ занапред официално да се казва стадион „Христо Бонев“. Промяната е в чест на една от най-големите фигури в историята на клуба и българския футбол.

От ръководството на „черно-белите“ изразиха задоволството си от това признание, като подчертаха, че Христо Бонев е посветил кариерата си на ПФК Локомотив като състезател, старши треньор, а днес и като почетен президент на клуба. Решението съвпада и с вековния jubилей на пловдивчани.

„От днес името „Христо Бонев“ ще остане завинаги свързано и с дома на ПФК Локомотив – мястото, на което поколения локомотивци са преживявали своите най-големи футболни моменти. Това е огромно признание за човека, оставил трайна следа в историята на клуба и в спортния живот на България!“, се казва в официалното съобщение на клуба.

Христо Бонев е почетен гражданин на Пловдив и една от най- обичаните спортни личности в града, а преименуването на съоръжението запечатва неговото наследство в дома на „локомотивци“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Млад меринджей

    9 1 Отговор
    Ама той не е умрял ма!

    18:13 18.09.2026

  • 2 хех

    3 0 Отговор
    А пък бонбоните "Карамел Му", носят името на Божинката.

    18:20 18.09.2026

  • 3 Кафе и боб куршум

    6 0 Отговор
    Това е лоша поличба

    18:21 18.09.2026

  • 4 само питам

    0 8 Отговор
    къв е тоя боклук от снимката?

    Коментиран от #5, #7

    18:27 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не съм съгласен!

    3 1 Отговор
    Не е правилно да го правят приживе!

    19:06 18.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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