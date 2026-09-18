Стадион „Локомотив“ в Пловдив вече носи името на легендата Христо Бонев

Общинският съвет в Пловдив прие историческо решение – съоръжението в парка „Лаута“ занапред официално да се казва стадион „Христо Бонев“. Промяната е в чест на една от най-големите фигури в историята на клуба и българския футбол.

От ръководството на „черно-белите“ изразиха задоволството си от това признание, като подчертаха, че Христо Бонев е посветил кариерата си на ПФК Локомотив като състезател, старши треньор, а днес и като почетен президент на клуба. Решението съвпада и с вековния jubилей на пловдивчани.

„От днес името „Христо Бонев“ ще остане завинаги свързано и с дома на ПФК Локомотив – мястото, на което поколения локомотивци са преживявали своите най-големи футболни моменти. Това е огромно признание за човека, оставил трайна следа в историята на клуба и в спортния живот на България!“, се казва в официалното съобщение на клуба.

Христо Бонев е почетен гражданин на Пловдив и една от най- обичаните спортни личности в града, а преименуването на съоръжението запечатва неговото наследство в дома на „локомотивци“.