"Война на унищожение: новата тактика на Русия в Украйна"

На срещата на върха на ЕС и Арктика във Финландия германският канцлер Фридрих Мерц призова за продължаване на подкрепата за Украйна. Но в самата Германия тази подкрепа се разглежда все по-критично. Според Андреас Хайнеман-Грюдер изборите в осем европейски държави през следващата година, а и завършилите в Саксония-Анхалт, оказват своето влияние. Експертът обаче сочи, че ако се отстъпи пред исканията на десните популисти, би означавало, че Русия ще може да завладее още повече територии в Украйна, което ще доведе до увеличаване на бежанските потоци и до нова уязвимост на Европа пред опитите за изнудване.
"В крайна сметка Украйна е предната линия на отбраната на европейците. Това означава, че ако Украйна падне, опасността за Молдова, за Полша и за балтийските държави ще стане още по-голяма", казва експертът.
"Целта е да се обезлюди Източна Украйна"
Хайнеман-Грюдер предрича, че идната зима ще бъде изключително тежка за Украйна, защото "сегашната война на изтощаване преминава в унищожителна - целта е да се обезлюди Източна Украйна. В това отношение руснаците вече са постигнали значителен напредък".
На въпрос дали ще се засили натискът върху Русия или ще се отстъпи пред исканията ѝ, германският политолог казва, че засега американският президент Доналд Тръмп не е засилил натиска, нито пък може да се похвали с някакви резултати. Опасността за Украйна, произтичаща от политиката на Тръмп, е тя да бъде изоставена от САЩ. А целта на руснаците, както те неведнъж са казвали, е "смяна на режима" в Украйна.
Хайнеман-Грюдер признава, че настроенията в много европейски страни се променят, макар че като цяло все още мнозинството е за продължаване на подкрепата за Украйна. От друга страна, времевият прозорец за руснаците също е тесен: приходите им от продажбите на нефт и газ са намалели с една трета. Лихвеният процент е 14 процента, инфлацията остава висока. На фронта има недостиг на гориво за армията, а ситуацията не е благоприятна за нова мобилизация. "В този смисъл Путин води и битка за вътрешна подкрепа, а тя още не е спечелена. Войната не е популярна в Русия и режимът може да набира хора само срещу щедри финансови обещания", заключава политологът.
"Ще зависи от натиска върху Русия"
Хайнеман-Грюдер твърди, че ще зависи от натиска върху Русия дали ще има известен пробив към реални преговори и примирие. "Малък лъч на надежда е, че след разговорите на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с руския президент Владимир Путин в Москва руснаците заявиха, че са готови за тристранни преговори, тоест за първи път за преки преговори с Украйна", пояснява политологът и добавя: "Дали руснаците са готови да се откажат от териториите, които формално са анексирали, но никога не са превзели, зависи в значителна степен от натиска на западните държави, на американците – но може би и от този на Китай, Индия, Турция и Саудитска Арабия".
"Нещо като севернокорейски режим в окупираните територии"
Според политолога украинците знаят, че всъщност не могат да си върнат териториите, контролирани от Русия - още повече, че през последните почти пет години Русия е русифицирала тези територии, конфискувала е украинска собственост и е принудила хората да приемат руски паспорти. Тя е деукраинизирала тези територии. А сега там са останали само онези, които нямат алтернатива.
"Руснаците са установили нещо като севернокорейски режим в тези окупирани територии. Едва ли ще бъде възможно това да бъде отменено. Но въпросът е друг: Русия да не получи територии, които изобщо не може да превземе военно. Във всеки случай при сегашния темп на нейния напредък на фронта всичко би се проточило чак до 2030-те години", предрича политологът.
Политологът Андреас Хайнеман-Грюдер е експерт по Източна Европа и старши изследовател от Международния център за изследване на конфликтите в Бон. Основните му интереси са насочени към политиката и конфликтите в постсъветското пространство и възраждането на авторитаризма.
Автор: Щефан Шлаг ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тридневната специална военна операция
Коментиран от #11, #19
18:14 18.09.2026
2 Един е на света цар Путин навсегда
18:16 18.09.2026
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
18:17 18.09.2026
4 Овчар
Коментиран от #43, #52
18:18 18.09.2026
5 Примати
Коментиран от #14, #22, #60
18:18 18.09.2026
6 Бай той Толстой
18:18 18.09.2026
7 Мечока в атака
18:18 18.09.2026
8 идеалист
18:18 18.09.2026
9 Исторически парк
Коментиран от #25
18:18 18.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Розовото пони зеля
До коментар #1 от "Тридневната специална военна операция":Даааа ве още я чакаме тая мобилизация вече 5 години и все не идва, в Русия още не е правена мобилизация, затова па в укрия тече 3 годишна безспирна мобилизация и по улиците ги ловят кат кучета, ама вече няма и кого да хванат, нема укри еврас, ша трябва ти да ходиш лично да ги смениш на първа линия, чакаме те, запаси се с вазелин успех.
18:21 18.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Украйна вече е унищожена
18:22 18.09.2026
14 последната укра
До коментар #5 от "Примати":Корпуса азов вече нищо не остана от него, 80% вече са лично на концерт при Вивалди хахахаха, майтапчия е тоя хахахаха.
18:23 18.09.2026
15 Украйна ще си го получат
18:23 18.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И без Киев
18:24 18.09.2026
18 Механик
Всички знаем, че ВСУ вече настъпва яко и руските бягат. Лично съм чел това и то написано от УНИАН и Дойчевл.
Ааама ха!
18:24 18.09.2026
19 Розовото пони зеля
До коментар #1 от "Тридневната специална военна операция":Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.
Коментиран от #27
18:25 18.09.2026
20 оня с коня
18:25 18.09.2026
21 Това си е старата тактика
ПП. Няма да стане.
18:25 18.09.2026
22 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Примати":Вивалди е написал и ЗИМА Фантазиите ще замръзнат Илюзиите също До десетина дни ще завали дъжд Силен и напоителен Разни там блиндажи и други недомислици ще се превърнат в микроязовири След това всичко ще замръзне Ще стане много много студено
18:26 18.09.2026
23 ГОЛЕМ СМЕХ
18:26 18.09.2026
24 Да дават всичко до Днепър
18:27 18.09.2026
25 Ура!
До коментар #9 от "Исторически парк":С това темпо – през 2063 г.
Коментиран от #29
18:28 18.09.2026
26 последната укра
18:29 18.09.2026
27 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #19 от "Розовото пони зеля":Докато Украйна не капитулира безусловно и при условията на Москва всеки ден ще е така ВАЖНА Е ПОБЕДАТА ЦЕНАТА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ
18:29 18.09.2026
28 Наложително! ВЕДНАГА!
18:30 18.09.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #25 от "Ура!":Хахахахаха мислишли, че ЕС ша издържи до 2063г. хахахахаха те отсега фалираха и нямат оръжие па камоли до 2063 година хахахахаха, много ни развесели.
18:31 18.09.2026
30 404
18:31 18.09.2026
31 az СВО Победа 81
Всичко в ЕС "цъфти и върже" и се пръска по шевовете...!
Светът се променя, последният проблем на ЕС е бивша Украйна, но Брюксел много държи да потъне с нея! 🤣🤣🤣
Коментиран от #38, #55
18:31 18.09.2026
32 Всички
18:33 18.09.2026
33 Добре, че са конфискуваните авоари
18:33 18.09.2026
34 Чудо!
18:35 18.09.2026
35 СПРАВЕДЛИВ
Както и да разсъждават от ДВ, целта на Русия не е да превзема нови земи, а да смени фашисткия режим в Украйна, който е проводник на външни враждебни за нея влияния и да запази тези области, които са приели с референдум, да бъдат към нея, защото много са си изпатили.
Няма от какво да се плащат и въоръжават страните от НАТО, ако си стоят мирно на мястото и не си търсят белята, чрез провокации и превземане на нови територии на изток.
18:36 18.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ами
скоро не си сменят управляващите с поне малко по разумни
има голяма вероятност да изчезнат дори физически.
18:40 18.09.2026
38 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #31 от "az СВО Победа 81":Франция е фалирала в момента в Страсбург има протести Парите на България не помогнаха Не ни чака нищо добро Разпадът е неизбежен дори да асоциираме и остров Суматра и Тасмания
Коментиран от #46, #47
18:40 18.09.2026
39 шаа
леле, какъв експерт. да види картата. европа се простира до урал. половината от европа е на руска територия. този експерт е същия хахо като рижия перчем, който си мисли, че америка и сащ е едно и също нещо.
Коментиран от #49
18:41 18.09.2026
40 Един е на света цар Путин навсегда
— Банка на Русия
18:41 18.09.2026
41 Стоянчо Пуканката
18:42 18.09.2026
42 блажени са
Коментиран от #69
18:42 18.09.2026
43 овчи
До коментар #4 от "Овчар":това ли успя да ти роди кратунката напъвай още може да излезе нещо по смислено
18:42 18.09.2026
44 дискотека укрия
18:43 18.09.2026
45 Розовото пони зеля
18:43 18.09.2026
46 Ихууууу ганьовото
До коментар #38 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":фапирало е единствено това горе при тебе което наричат гънка
18:44 18.09.2026
47 Има в Страсбург
До коментар #38 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":на баба ти цъфналите налъми
18:46 18.09.2026
48 Много тъпи млади пишлемета
18:46 18.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Наркоманчетаа
18:47 18.09.2026
51 последната укра
18:47 18.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 млад еврас
18:49 18.09.2026
54 Жалко за милионите жертви
18:49 18.09.2026
55 Въх, упаших сЪ !
До коментар #31 от "az СВО Победа 81":Ама пак ли ще си ядем хамстерите ? 🤣🤣🤣
18:50 18.09.2026
56 ......-
18:50 18.09.2026
57 Лама Мирчев, Лама Грозев и Лама Дайнов
Междувременно, ако някой член или симпатизант има момиче между 10 и 13 годишна възраст, може да го предостави при нас за отглеждане срещу скромни дарения от 100 000 евро. Обещаваме наместване на чакрите, фонтанелите и тантрите.
18:51 18.09.2026
58 Как на унищожение?
18:51 18.09.2026
59 Дзак
18:51 18.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Точен
18:53 18.09.2026
62 Бай Ангел -Стражаро
18:55 18.09.2026
63 Не вервам
Абе... НИЩО Жество
18:58 18.09.2026
64 Розовото пони зеля
18:59 18.09.2026
65 Я по сериозно!
А старата тактика да не би да беше война на сътворение?
Коментиран от #72
19:00 18.09.2026
66 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
Коментиран от #68, #78
19:04 18.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Излизат в чували
До коментар #66 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":Този път няма да ги вземат в плен.
19:08 18.09.2026
69 не може да бъде
До коментар #42 от "блажени са":Натискът срещу Русия има смисъл за тези които сред капитулацията на Украйна ще си загубят толлите местенца ще си загубят доходите от службите които заемат ще си загубят парите които са вложили в проекта за стратегическото поражение на Русия ще загубят възможността за получаване на допълнителни суми от Зеленски във вид на премии награди поощрения консултантски услуги и т.н. -даже и очевидни подкупи!?Затова е целият рев -загубите не са малки ...да не мислите че са загрижени поне малко за украинската нация украинския език демокрация и т. н....парите изгоряха бате!?
19:12 18.09.2026
70 точка
До коментар #49 от "млад еврас":Браво!Баш тъй си е.Даже и НЕ на целио ЕС му викат Европа!Източна европа /православни/ по начало си я приемат за колония,която от стари времена си заплюват!!!!!!!!Балдуиновата кула си е ярко доказателство!
19:16 18.09.2026
71 Мишел
19:18 18.09.2026
72 точка
До коментар #65 от "Я по сериозно!":Странно!!!!!ТОЧНО такава е!!!!!Доказателство -Официалният повод за СВО,обявен в ООН и позован на неговият устав!!!!!
19:20 18.09.2026
73 Прочетох само:
19:30 18.09.2026
74 Бат Петьо Парчето
19:31 18.09.2026
75 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ
19:34 18.09.2026
76 Айнцу цвайнцу дрън!
19:38 18.09.2026
77 АНГЛОСАКСИТЕ ЗАГУБИХА И ТАЗИ ВОЙНА
19:39 18.09.2026
78 Розовото пони зеля
До коментар #66 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":Нацистите от Азов вече 80% са лично при вивалди на концерт от близо хахахаха.
19:43 18.09.2026
79 Компетентен
Тоя политолог на kpeтените замисля ли се, че досега за 4.5 години беше унищожена почти напълно 5 милионна укpoпска армия? И откъде според него уkpoпската хунта ще намери още 5 милиона? Защото вече напират да мобилизират и жени !!! Уkpoпките са майсторки на маникюра, сигурно се очаква да деpат руските войници с нокти?
Кога ще разберете, че укрoпия вече има силно ограничен човешки ресурс?
Коментиран от #81
19:43 18.09.2026
80 Дудов
19:43 18.09.2026
81 Компетентен
До коментар #79 от "Компетентен":И още - нали укpoпците се дyеха, че ще си върнат териториите... какво стана, отказаха ли се? Това не е ли признаване на собственото им поражeние?
19:44 18.09.2026
82 Удри евраста с лопатЕто
19:45 18.09.2026