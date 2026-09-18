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Война на унищожение: новата тактика на Русия в Украйна
  Тема: Украйна

Война на унищожение: новата тактика на Русия в Украйна

18 Септември, 2026 18:12 2 255 82

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • андреас хайнеман-грюдер-
  • донбас

Русия смени стратегията си в Украйна - от война на изтощение към война на унищожение. Ако Западът намали още повече подкрепата си за Киев, това ще има опасни последици.

Война на унищожение: новата тактика на Русия в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

На срещата на върха на ЕС и Арктика във Финландия германският канцлер Фридрих Мерц призова за продължаване на подкрепата за Украйна. Но в самата Германия тази подкрепа се разглежда все по-критично. Според Андреас Хайнеман-Грюдер изборите в осем европейски държави през следващата година, а и завършилите в Саксония-Анхалт, оказват своето влияние. Експертът обаче сочи, че ако се отстъпи пред исканията на десните популисти, би означавало, че Русия ще може да завладее още повече територии в Украйна, което ще доведе до увеличаване на бежанските потоци и до нова уязвимост на Европа пред опитите за изнудване.

"В крайна сметка Украйна е предната линия на отбраната на европейците. Това означава, че ако Украйна падне, опасността за Молдова, за Полша и за балтийските държави ще стане още по-голяма", казва експертът.

"Целта е да се обезлюди Източна Украйна"

Хайнеман-Грюдер предрича, че идната зима ще бъде изключително тежка за Украйна, защото "сегашната война на изтощаване преминава в унищожителна - целта е да се обезлюди Източна Украйна. В това отношение руснаците вече са постигнали значителен напредък".

На въпрос дали ще се засили натискът върху Русия или ще се отстъпи пред исканията ѝ, германският политолог казва, че засега американският президент Доналд Тръмп не е засилил натиска, нито пък може да се похвали с някакви резултати. Опасността за Украйна, произтичаща от политиката на Тръмп, е тя да бъде изоставена от САЩ. А целта на руснаците, както те неведнъж са казвали, е "смяна на режима" в Украйна.

Хайнеман-Грюдер признава, че настроенията в много европейски страни се променят, макар че като цяло все още мнозинството е за продължаване на подкрепата за Украйна. От друга страна, времевият прозорец за руснаците също е тесен: приходите им от продажбите на нефт и газ са намалели с една трета. Лихвеният процент е 14 процента, инфлацията остава висока. На фронта има недостиг на гориво за армията, а ситуацията не е благоприятна за нова мобилизация. "В този смисъл Путин води и битка за вътрешна подкрепа, а тя още не е спечелена. Войната не е популярна в Русия и режимът може да набира хора само срещу щедри финансови обещания", заключава политологът.

"Ще зависи от натиска върху Русия"

Хайнеман-Грюдер твърди, че ще зависи от натиска върху Русия дали ще има известен пробив към реални преговори и примирие. "Малък лъч на надежда е, че след разговорите на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с руския президент Владимир Путин в Москва руснаците заявиха, че са готови за тристранни преговори, тоест за първи път за преки преговори с Украйна", пояснява политологът и добавя: "Дали руснаците са готови да се откажат от териториите, които формално са анексирали, но никога не са превзели, зависи в значителна степен от натиска на западните държави, на американците – но може би и от този на Китай, Индия, Турция и Саудитска Арабия".

"Нещо като севернокорейски режим в окупираните територии"

Според политолога украинците знаят, че всъщност не могат да си върнат териториите, контролирани от Русия - още повече, че през последните почти пет години Русия е русифицирала тези територии, конфискувала е украинска собственост и е принудила хората да приемат руски паспорти. Тя е деукраинизирала тези територии. А сега там са останали само онези, които нямат алтернатива.

"Руснаците са установили нещо като севернокорейски режим в тези окупирани територии. Едва ли ще бъде възможно това да бъде отменено. Но въпросът е друг: Русия да не получи територии, които изобщо не може да превземе военно. Във всеки случай при сегашния темп на нейния напредък на фронта всичко би се проточило чак до 2030-те години", предрича политологът.

Политологът Андреас Хайнеман-Грюдер е експерт по Източна Европа и старши изследовател от Международния център за изследване на конфликтите в Бон. Основните му интереси са насочени към политиката и конфликтите в постсъветското пространство и възраждането на авторитаризма.

Автор: Щефан Шлаг ARD


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тридневната специална военна операция

    15 67 Отговор
    Върви по план, многоходово и с нова мобилизация

    Коментиран от #11, #19

    18:14 18.09.2026

  • 2 Един е на света цар Путин навсегда

    56 7 Отговор
    Гориво за армията СИ няма написалият статията ол...френ ,както и армия нямат мамарутките швабски

    18:16 18.09.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    74 6 Отговор
    След милярди помощи за Украйна и санкции срещу Русия Горивата в Европа прескочиха Три евро Иде зима Пари няма Тенджерите са още на главите и чакаме перемогата Да живее демокрацията

    18:17 18.09.2026

  • 4 Овчар

    68 6 Отговор
    Новата тактика е последната.! Да се отреже пътя на наркотиците до фронта и войската да избяга..! Затова руснаците през последните няколко дни бомбят пощите ... единствения останал доставчик на дрога и най силното оръжие на зеления гарван..

    Коментиран от #43, #52

    18:18 18.09.2026

  • 5 Примати

    7 66 Отговор
    В хода на втория сезон на операция Вивалди , трети армейски корпус по - известен като Азов буквално разгроми подразделението за управление на дронове на Русия Рубикон. Колкото повече украинските сили удрят стратегическите обекти в руския тил , толкова по - добре се справят на фронта. Познайте какво следва … Украйна ще достигне числото от 1000 далекобойни дрона на ден. Благодаря за вниманието

    Коментиран от #14, #22, #60

    18:18 18.09.2026

  • 6 Бай той Толстой

    46 5 Отговор
    Сега разбирам защо журналистите трябва да бъдат периодично бири,убивани и прогонвани Вие същи,нали?😁

    18:18 18.09.2026

  • 7 Мечока в атака

    46 6 Отговор
    Много търпелив Вовата.чака ви 4,5 г.Казваше че всичко ще приключи когато каже той.Никой не му поварва.Да видим какво ще се случи.

    18:18 18.09.2026

  • 8 идеалист

    3 48 Отговор
    Може и да са превзети военно територии, те не бива да бъдат признавани международно, за да възпират други мераци за венно завземане.

    18:18 18.09.2026

  • 9 Исторически парк

    41 5 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    Коментиран от #25

    18:18 18.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Розовото пони зеля

    51 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тридневната специална военна операция":

    Даааа ве още я чакаме тая мобилизация вече 5 години и все не идва, в Русия още не е правена мобилизация, затова па в укрия тече 3 годишна безспирна мобилизация и по улиците ги ловят кат кучета, ама вече няма и кого да хванат, нема укри еврас, ша трябва ти да ходиш лично да ги смениш на първа линия, чакаме те, запаси се с вазелин успех.

    18:21 18.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Украйна вече е унищожена

    54 6 Отговор
    Няма с какво да ви върне 90 милиарда които искате да отпуснете за една корумпирана шмъркаща Бело хунта.

    18:22 18.09.2026

  • 14 последната укра

    50 5 Отговор

    До коментар #5 от "Примати":

    Корпуса азов вече нищо не остана от него, 80% вече са лично на концерт при Вивалди хахахаха, майтапчия е тоя хахахаха.

    18:23 18.09.2026

  • 15 Украйна ще си го получат

    50 6 Отговор
    Унищожението. Неизбежно е

    18:23 18.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И без Киев

    45 5 Отговор
    Света ще продължи

    18:24 18.09.2026

  • 18 Механик

    45 3 Отговор
    Бе тва не е вярно бе. Тва са руски партенки.
    Всички знаем, че ВСУ вече настъпва яко и руските бягат. Лично съм чел това и то написано от УНИАН и Дойчевл.
    Ааама ха!

    18:24 18.09.2026

  • 19 Розовото пони зеля

    43 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тридневната специална военна операция":

    Операцията за 3 дня завърши още първите 3 дня и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията е дока евраста лази по корем, евраста вече пълзи, но операцията ще продължи докъ почне а се влачи по гол тумбак хахахахаха.

    Коментиран от #27

    18:25 18.09.2026

  • 20 оня с коня

    34 1 Отговор
    евтината жълтопаветна плява пишеща за пари тука ли е?

    18:25 18.09.2026

  • 21 Това си е старата тактика

    3 22 Отговор
    от началото на войната. Просто сега си я признаха.
    ПП. Няма да стане.

    18:25 18.09.2026

  • 22 Дякон Унуфрий Араллампиев

    29 3 Отговор

    До коментар #5 от "Примати":

    Вивалди е написал и ЗИМА Фантазиите ще замръзнат Илюзиите също До десетина дни ще завали дъжд Силен и напоителен Разни там блиндажи и други недомислици ще се превърнат в микроязовири След това всичко ще замръзне Ще стане много много студено

    18:26 18.09.2026

  • 23 ГОЛЕМ СМЕХ

    27 6 Отговор
    сега последно имат ли яйца руснаците? че пратиха цяла ракета с манджа до международната космическа станция ама яйца дали има вътре не разбрах?

    18:26 18.09.2026

  • 24 Да дават всичко до Днепър

    32 2 Отговор
    И Полша, Румъния и Унгария да си поделят останалото, но да е демитализирано

    18:27 18.09.2026

  • 25 Ура!

    4 22 Отговор

    До коментар #9 от "Исторически парк":

    С това темпо – през 2063 г.

    Коментиран от #29

    18:28 18.09.2026

  • 26 последната укра

    32 1 Отговор
    Кво значи война на унищожение, има няква друга война ли, няква да пеят и танцуват радостни на фронта ли, а и засега гледаме само укренско унищожение, нема укри и за лов вече нема хахахаха.

    18:29 18.09.2026

  • 27 Дякон Унуфрий Араллампиев

    30 6 Отговор

    До коментар #19 от "Розовото пони зеля":

    Докато Украйна не капитулира безусловно и при условията на Москва всеки ден ще е така ВАЖНА Е ПОБЕДАТА ЦЕНАТА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ

    18:29 18.09.2026

  • 28 Наложително! ВЕДНАГА!

    6 9 Отговор
    "Психологът" Йорданов е крайно непочтителен и извратен. Да му се провери сфинктера и гърлото!

    18:30 18.09.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    24 3 Отговор

    До коментар #25 от "Ура!":

    Хахахахаха мислишли, че ЕС ша издържи до 2063г. хахахахаха те отсега фалираха и нямат оръжие па камоли до 2063 година хахахахаха, много ни развесели.

    18:31 18.09.2026

  • 30 404

    23 3 Отговор
    Всички окрабандеровци под земята, осраинци вън от европа.

    18:31 18.09.2026

  • 31 az СВО Победа 81

    30 3 Отговор
    Мерц може да хвърли оставката всеки момент, Франция е пред фалит, Англия се разпада, Урсулата търси спасение за ЕС, за да запази собствената си глава и главите на номенклатурата около нея извън Европа....
    Всичко в ЕС "цъфти и върже" и се пръска по шевовете...!

    Светът се променя, последният проблем на ЕС е бивша Украйна, но Брюксел много държи да потъне с нея! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #38, #55

    18:31 18.09.2026

  • 32 Всички

    27 2 Отговор
    Пленени окрайнци са , с положителни тестове за наркотици . В интернет пространството има клип от едно село до лиман , в което руснаците са си върнали позициите и в подземие са намерени десетима укранаркомани предали богу дух . Бога на всу се нарича Кокайнчо !

    18:33 18.09.2026

  • 33 Добре, че са конфискуваните авоари

    1 26 Отговор
    на Путин и кремльовците. Добри доходи, с които Украйна ще се се задържи в необозримото бъдеще.

    18:33 18.09.2026

  • 34 Чудо!

    23 2 Отговор
    Нека се делкат барем още 5 години. Така ЕС ще фалира и ще се стане част от Африка.

    18:35 18.09.2026

  • 35 СПРАВЕДЛИВ

    31 1 Отговор
    Войната в Украйна не се променя, а сега започва. Както се казва, ще бъде кратка, но разрушителна. Дано няма много човешки жертви, защото досега се внимаваше и въпреки това, много бяха жертвите, а сега... Не е за мислене!
    Както и да разсъждават от ДВ, целта на Русия не е да превзема нови земи, а да смени фашисткия режим в Украйна, който е проводник на външни враждебни за нея влияния и да запази тези области, които са приели с референдум, да бъдат към нея, защото много са си изпатили.
    Няма от какво да се плащат и въоръжават страните от НАТО, ако си стоят мирно на мястото и не си търсят белята, чрез провокации и превземане на нови територии на изток.

    18:36 18.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ами

    21 0 Отговор
    Путин няма да е вечен и ако народите на западните държави
    скоро не си сменят управляващите с поне малко по разумни
    има голяма вероятност да изчезнат дори физически.

    18:40 18.09.2026

  • 38 Дякон Унуфрий Араллампиев

    22 2 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа 81":

    Франция е фалирала в момента в Страсбург има протести Парите на България не помогнаха Не ни чака нищо добро Разпадът е неизбежен дори да асоциираме и остров Суматра и Тасмания

    Коментиран от #46, #47

    18:40 18.09.2026

  • 39 шаа

    21 0 Отговор
    "В крайна сметка Украйна е предната линия на отбраната на европейците.", казва експертът.

    леле, какъв експерт. да види картата. европа се простира до урал. половината от европа е на руска територия. този експерт е същия хахо като рижия перчем, който си мисли, че америка и сащ е едно и също нещо.

    Коментиран от #49

    18:41 18.09.2026

  • 40 Един е на света цар Путин навсегда

    15 1 Отговор
    Към 11 септември международните резерви на Русия възлизат на 758,2 милиарда долара, отбелязвайки ръст от 4,7 милиарда долара спрямо предходната седмица.

    — Банка на Русия

    18:41 18.09.2026

  • 41 Стоянчо Пуканката

    17 1 Отговор
    Новата руската тактика е като.. старата- ядосаш ли баба Меца, тя те погва... чак до там, откдъдето си се пръкнал(Париж, Берлин)...

    18:42 18.09.2026

  • 42 блажени са

    16 1 Отговор
    вярващи в тези глупости..Всички да натиснат Русия..Резултатът от това натискане..връщане на Крим, Донбас в руските граници, ще има още..Одеса, Харков, и много други територии. Продължавайте да натискате..Проблема е там..след като украйна ще бъде заличена..еврропейци ще питат своите управляващите..защо бяха дадени трилиони долари на корумпирана украйна и неин президент..и ще им видят сметката..

    Коментиран от #69

    18:42 18.09.2026

  • 43 овчи

    1 12 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    това ли успя да ти роди кратунката напъвай още може да излезе нещо по смислено

    18:42 18.09.2026

  • 44 дискотека укрия

    8 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    18:43 18.09.2026

  • 45 Розовото пони зеля

    13 0 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    18:43 18.09.2026

  • 46 Ихууууу ганьовото

    0 14 Отговор

    До коментар #38 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    фапирало е единствено това горе при тебе което наричат гънка

    18:44 18.09.2026

  • 47 Има в Страсбург

    0 13 Отговор

    До коментар #38 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    на баба ти цъфналите налъми

    18:46 18.09.2026

  • 48 Много тъпи млади пишлемета

    8 0 Отговор
    У Киев има. Редно е да ги унищожат. То няма някой у власта дето над 30-35 години да е

    18:46 18.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Наркоманчетаа

    14 0 Отговор
    Вашия приятел туск каза днес , че август сте изгубили 27 000 надрусани на фронта .

    18:47 18.09.2026

  • 51 последната укра

    14 0 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    18:47 18.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 млад еврас

    9 0 Отговор
    ЕС режима го прекараха телефонни измамници, карат ги да теглят бързи кредити и да ги хвърлят на човек представящ се за президент хахахаха нЕма такива балъци хахахаха.

    18:49 18.09.2026

  • 54 Жалко за милионите жертви

    9 0 Отговор
    Но в освободените територии хората получават заплати и пенсии, а в окупираните от бандеровската хунта не получават. Там хунтата се къпе в злато и пари, а обикновените хора мизерстват и умират насила изпратени на фронта. Ако отворят границата, в Украйна ще останат стотина хиляди души.

    18:49 18.09.2026

  • 55 Въх, упаших сЪ !

    0 7 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа 81":

    Ама пак ли ще си ядем хамстерите ? 🤣🤣🤣

    18:50 18.09.2026

  • 56 ......-

    10 1 Отговор
    С това темпо на зануляване на Урка,жинките ще требе да ходят на екскурзии за осеменяване.

    18:50 18.09.2026

  • 57 Лама Мирчев, Лама Грозев и Лама Дайнов

    11 1 Отговор
    Ние тримата вярваме в победата на Украйна, също ние много искаме да отидем на фронта, но сме много заети сега.
    Междувременно, ако някой член или симпатизант има момиче между 10 и 13 годишна възраст, може да го предостави при нас за отглеждане срещу скромни дарения от 100 000 евро. Обещаваме наместване на чакрите, фонтанелите и тантрите.

    18:51 18.09.2026

  • 58 Как на унищожение?

    3 5 Отговор
    Нали освобождаваха?

    18:51 18.09.2026

  • 59 Дзак

    3 0 Отговор
    Свикнали сме вече!

    18:51 18.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Точен

    8 0 Отговор
    Дойче веле - дотам.

    18:53 18.09.2026

  • 62 Бай Ангел -Стражаро

    2 0 Отговор
    Поздрави на интелектуално изгубените за които светлината на разума дори не търси обратният път

    18:55 18.09.2026

  • 63 Не вервам

    4 1 Отговор
    Ф юрера пе Дерасина е тотално отчаян и безпомощен,.. затова воюва само с бабите и децата!
    Абе... НИЩО Жество

    18:58 18.09.2026

  • 64 Розовото пони зеля

    7 0 Отговор
    А ве еврасчета, що не пишете нищо за операция Вивалди, да не би щот вече 80% процента от участниците в операцията вече са лично на концерт при Вивалди хахахаха.

    18:59 18.09.2026

  • 65 Я по сериозно!

    6 1 Отговор
    "Война на унищожение: новата тактика на Русия в Украйна"

    А старата тактика да не би да беше война на сътворение?

    Коментиран от #72

    19:00 18.09.2026

  • 66 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    8 0 Отговор
    Излязоха ли от обкръжението?

    Коментиран от #68, #78

    19:04 18.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Излизат в чували

    6 0 Отговор

    До коментар #66 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":

    Този път няма да ги вземат в плен.

    19:08 18.09.2026

  • 69 не може да бъде

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "блажени са":

    Натискът срещу Русия има смисъл за тези които сред капитулацията на Украйна ще си загубят толлите местенца ще си загубят доходите от службите които заемат ще си загубят парите които са вложили в проекта за стратегическото поражение на Русия ще загубят възможността за получаване на допълнителни суми от Зеленски във вид на премии награди поощрения консултантски услуги и т.н. -даже и очевидни подкупи!?Затова е целият рев -загубите не са малки ...да не мислите че са загрижени поне малко за украинската нация украинския език демокрация и т. н....парите изгоряха бате!?

    19:12 18.09.2026

  • 70 точка

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "млад еврас":

    Браво!Баш тъй си е.Даже и НЕ на целио ЕС му викат Европа!Източна европа /православни/ по начало си я приемат за колония,която от стари времена си заплюват!!!!!!!!Балдуиновата кула си е ярко доказателство!

    19:16 18.09.2026

  • 71 Мишел

    8 0 Отговор
    Предстои най-тежката зима за Украйна, след което няма да има Украйна.

    19:18 18.09.2026

  • 72 точка

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Я по сериозно!":

    Странно!!!!!ТОЧНО такава е!!!!!Доказателство -Официалният повод за СВО,обявен в ООН и позован на неговият устав!!!!!

    19:20 18.09.2026

  • 73 Прочетох само:

    5 1 Отговор
    "На срещата на върха на ЕС и Арктика във Финландия" и се отказах. От Арктика полярните мечки сигурно са ревали срещу Русия?

    19:30 18.09.2026

  • 74 Бат Петьо Парчето

    0 3 Отговор
    ЛЕНИНГРАДСКАТА КУРТИЗАНКА СИ ПАДА ПО ЧЕЧЕНСКИ ЧЕПОВЕ

    19:31 18.09.2026

  • 75 И ЗА НАЙ-ЗАБЛУДЕНИТЕ БАНДЕРИ

    4 1 Отговор
    Е ясно, че окраина едва ли ще изкара зимата.

    19:34 18.09.2026

  • 76 Айнцу цвайнцу дрън!

    3 0 Отговор
    Дойче зеле=лъжи и русофобска пропаганда

    19:38 18.09.2026

  • 77 АНГЛОСАКСИТЕ ЗАГУБИХА И ТАЗИ ВОЙНА

    3 0 Отговор
    Дълго време ще плащат за вредите причинени на руския народ.

    19:39 18.09.2026

  • 78 Розовото пони зеля

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":

    Нацистите от Азов вече 80% са лично при вивалди на концерт от близо хахахаха.

    19:43 18.09.2026

  • 79 Компетентен

    0 0 Отговор
    "Но въпросът е друг: Русия да не получи територии, които изобщо не може да превземе военно. Във всеки случай при сегашния темп на нейния напредък на фронта всичко би се проточило чак до 2030-те години", предрича политологът."

    Тоя политолог на kpeтените замисля ли се, че досега за 4.5 години беше унищожена почти напълно 5 милионна укpoпска армия? И откъде според него уkpoпската хунта ще намери още 5 милиона? Защото вече напират да мобилизират и жени !!! Уkpoпките са майсторки на маникюра, сигурно се очаква да деpат руските войници с нокти?

    Кога ще разберете, че укрoпия вече има силно ограничен човешки ресурс?

    Коментиран от #81

    19:43 18.09.2026

  • 80 Дудов

    0 0 Отговор
    Ще.бъде страхотно гадните евро-еврейски държаве да су понапълнят с безработни украинци.Те са по- добрия вариант от неработещи арабели и африканци, но все пащ имигранти

    19:43 18.09.2026

  • 81 Компетентен

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Компетентен":

    И още - нали укpoпците се дyеха, че ще си върнат териториите... какво стана, отказаха ли се? Това не е ли признаване на собственото им поражeние?

    19:44 18.09.2026

  • 82 Удри евраста с лопатЕто

    0 0 Отговор
    Някой гледали целия конгрес на ЦК на ЕС, то беше тотална трагедия, даже комунягите не са се излагали като тези, трябваше да завършат опелото с полагане на венец и едноминутно мълчание в чест на геройски загиналия ЕС.

    19:45 18.09.2026

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