Бивш заместник-кмет на Кърджали и главен счетоводител получиха условни присъди за длъжностно присвояване

За длъжностно присвояване, по обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Кърджали са осъдени две длъжностни лица от общинската администрация в град Кърджали, едното от които бивш заместник-кмет с инициали М.А. и бивш главен счетоводител, с инициали В.И. Това пише в информация на прокуратурата, публикувана на интернет страницата на администрацията.

Посочва се, че двамата са признати за виновни за длъжностно присвояване, като наложеното от Окръжен съд-Кърджали наказание на всеки един от двамата е лишаване от свобода за срок от 1 година и 8 месеца, чието изпълнение е отложено за срок от 4 години, считано от влизане на присъдата в сила.

Според публикуваното решение по делото на интернет страницата на Окръжен съд двамата подсъдими в съучастие са разпоредили и платили на фирма за неизвършени дейности по възложено с договор от Община Кърджали зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната общинска пътна мрежа. Средствата са били разпоредени с платежно нареждане от май 2017 г. Платената сума в полза на търговско дружество надхвърля 25 хиляди лева с ДДС.

На бившия заместник-кмет на общината е наложено и наказание „лишаване от право да заема длъжността заместник-кмет на община за срок от 3 години", както и наказание „лишаване от право да упражнява професия, свързана с управление, пазене и разпореждане със стоково-материални ценности в държавно или общинско учреждение, предприятие или организация" за срок от 3 години.

На бившия главен счетоводител в общината е наложено и наказание „лишаване от право" да заема длъжността „началник отдел Финансово и счетоводно осигуряване" и „главен счетоводител" в общинска администрация за срок от 3 години и наказание „лишаване от право да упражнява професия, свързана с управление, пазене и разпореждане със стоково-материални ценности в държавно или общинско учреждение, предприятие или организация" за срок от 3 години.

Присъдата не е влязла в сила и подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд-Пловдив в 15-дневен срок.