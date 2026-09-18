Бивш заместник-кмет на Кърджали и главен счетоводител получиха условни присъди за длъжностно присвояване

За длъжностно присвояване, по обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Кърджали са осъдени две длъжностни лица от общинската администрация в град Кърджали, едното от които бивш заместник-кмет с инициали М.А. и бивш главен счетоводител, с инициали В.И. Това пише в информация на прокуратурата, публикувана на интернет страницата на администрацията.
Посочва се, че двамата са признати за виновни за длъжностно присвояване, като наложеното от Окръжен съд-Кърджали наказание на всеки един от двамата е лишаване от свобода за срок от 1 година и 8 месеца, чието изпълнение е отложено за срок от 4 години, считано от влизане на присъдата в сила.
Според публикуваното решение по делото на интернет страницата на Окръжен съд двамата подсъдими в съучастие са разпоредили и платили на фирма за неизвършени дейности по възложено с договор от Община Кърджали зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната общинска пътна мрежа. Средствата са били разпоредени с платежно нареждане от май 2017 г. Платената сума в полза на търговско дружество надхвърля 25 хиляди лева с ДДС.
На бившия заместник-кмет на общината е наложено и наказание „лишаване от право да заема длъжността заместник-кмет на община за срок от 3 години", както и наказание „лишаване от право да упражнява професия, свързана с управление, пазене и разпореждане със стоково-материални ценности в държавно или общинско учреждение, предприятие или организация" за срок от 3 години.
На бившия главен счетоводител в общината е наложено и наказание „лишаване от право" да заема длъжността „началник отдел Финансово и счетоводно осигуряване" и „главен счетоводител" в общинска администрация за срок от 3 години и наказание „лишаване от право да упражнява професия, свързана с управление, пазене и разпореждане със стоково-материални ценности в държавно или общинско учреждение, предприятие или организация" за срок от 3 години.
Присъдата не е влязла в сила и подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд-Пловдив в 15-дневен срок.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Насърчиха Ги !
Следващия път да знаят какво правят !
За да не ги Хванат !
18:06 18.09.2026
2 СЗО
18:10 18.09.2026
3 Чапай
18:11 18.09.2026
4 Мдаа
Коментиран от #8
18:13 18.09.2026
5 Мухахаха
18:13 18.09.2026
6 А присвояването
18:15 18.09.2026
7 Квотата за "другарки" в съдебната
18:17 18.09.2026
8 Ахааа
До коментар #4 от "Мдаа":Чакаме новата съдебна система! Скоро нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Сегашните, са назначения на Пеевски- Борисов! Няма как, те да раздадат правосъдие и възмездие!
Коментиран от #10
18:26 18.09.2026
9 Територията
18:31 18.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.