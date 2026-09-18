Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Бивш заместник-кмет на Кърджали и главен счетоводител получиха условни присъди за длъжностно присвояване

Бивш заместник-кмет на Кърджали и главен счетоводител получиха условни присъди за длъжностно присвояване

18 Септември, 2026 18:04 629 10

  • съд-
  • заместник-кмет-
  • счетоводител-
  • кърджали

За длъжностно присвояване, по обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Кърджали са осъдени две длъжностни лица от общинската администрация в град Кърджали, едното от които бивш заместник-кмет с инициали М.А. и бивш главен счетоводител, с инициали В.И.

Бивш заместник-кмет на Кърджали и главен счетоводител получиха условни присъди за длъжностно присвояване - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За длъжностно присвояване, по обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Кърджали са осъдени две длъжностни лица от общинската администрация в град Кърджали, едното от които бивш заместник-кмет с инициали М.А. и бивш главен счетоводител, с инициали В.И. Това пише в информация на прокуратурата, публикувана на интернет страницата на администрацията.

Посочва се, че двамата са признати за виновни за длъжностно присвояване, като наложеното от Окръжен съд-Кърджали наказание на всеки един от двамата е лишаване от свобода за срок от 1 година и 8 месеца, чието изпълнение е отложено за срок от 4 години, считано от влизане на присъдата в сила.

Според публикуваното решение по делото на интернет страницата на Окръжен съд двамата подсъдими в съучастие са разпоредили и платили на фирма за неизвършени дейности по възложено с договор от Община Кърджали зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласната общинска пътна мрежа. Средствата са били разпоредени с платежно нареждане от май 2017 г. Платената сума в полза на търговско дружество надхвърля 25 хиляди лева с ДДС.

На бившия заместник-кмет на общината е наложено и наказание „лишаване от право да заема длъжността заместник-кмет на община за срок от 3 години", както и наказание „лишаване от право да упражнява професия, свързана с управление, пазене и разпореждане със стоково-материални ценности в държавно или общинско учреждение, предприятие или организация" за срок от 3 години.

На бившия главен счетоводител в общината е наложено и наказание „лишаване от право" да заема длъжността „началник отдел Финансово и счетоводно осигуряване" и „главен счетоводител" в общинска администрация за срок от 3 години и наказание „лишаване от право да упражнява професия, свързана с управление, пазене и разпореждане със стоково-материални ценности в държавно или общинско учреждение, предприятие или организация" за срок от 3 години.

Присъдата не е влязла в сила и подлежи на обжалване или протестиране пред Апелативен съд-Пловдив в 15-дневен срок.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Насърчиха Ги !

    8 0 Отговор
    С Условна Присъда !

    Следващия път да знаят какво правят !

    За да не ги Хванат !

    18:06 18.09.2026

  • 2 СЗО

    6 0 Отговор
    Държавата на условните присъди.

    18:10 18.09.2026

  • 3 Чапай

    6 0 Отговор
    Е що условна ,другия път да са по внимателни ли.Прогнила държава.

    18:11 18.09.2026

  • 4 Мдаа

    6 0 Отговор
    Е личи си, че още нямаме работеща съдебна система. Хората очакват такива да търкат наровете дълги години зад решетките и отделно да им се конфискува всичко.

    Коментиран от #8

    18:13 18.09.2026

  • 5 Мухахаха

    5 0 Отговор
    А ве и аз да присвоя няколко милиона пък да ме осъдят условно

    18:13 18.09.2026

  • 6 А присвояването

    5 0 Отговор
    - условно или ефективно?

    18:15 18.09.2026

  • 7 Квотата за "другарки" в съдебната

    3 0 Отговор
    система отдавна е преизпълнена. 70-80% са жени.

    18:17 18.09.2026

  • 8 Ахааа

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаа":

    Чакаме новата съдебна система! Скоро нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии! Сегашните, са назначения на Пеевски- Борисов! Няма как, те да раздадат правосъдие и възмездие!

    Коментиран от #10

    18:26 18.09.2026

  • 9 Територията

    2 0 Отговор
    Егати и правосъдието. Крадат, убиват и кво се сетиш и накрая - НИЩО! А, и НИЩОТО имат право да обжалват!?!

    18:31 18.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове