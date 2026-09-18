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Шави Ернандес обявява първия си състав за Нидерландия: Върджил ван Дайк остава капитан

Шави Ернандес обявява първия си състав за Нидерландия: Върджил ван Дайк остава капитан

18 Септември, 2026 17:01 496 0

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Опитният бранител на Ливърпул е провел много ползотворен разговор с испанския специалист в Англия

Шави Ернандес обявява първия си състав за Нидерландия: Върджил ван Дайк остава капитан - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новият селекционер на Нидерландия Шави Ернандес ще обяви днес първия си официален състав за предстоящите четири двубоя от турнира Лига на нациите. Голямата новина около „лалетата“ е, че капитанът Върджил ван Дайк почти сигурно ще бъде част от списъка.

Изданието „Algemeen Dagblad“ съобщава, че опитният бранител на Ливърпул е провел много ползотворен разговор с испанския специалист в Англия през изминалата седмица. По време на срещата Ван Дайк е изразил категоричното си желание да продължи да носи националната фланелка, а Шави е дал пълното си съгласие да разчита на него.

В момента защитникът има 96 мача за представителния си тим, което означава, че в предстоящите срещи той ще има възможността да достигне юбилейната граница от 100 участия за Нидерландия.


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