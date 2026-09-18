Нова следа: Лекарите, обвинени за смъртта на Мазонакис, са разследвани и за пране на пари

Разследването за смъртта на гръцкия певец Йоргос Мазонакис се разширява и към финансовата дейност на двамата лекари, в чийто частен кабинет в Атина той почина на 9 септември. Гръцката Служба за борба с изпирането на пари проверява банковите им сметки, имущество и приходите от медицинската практика за евентуално пране на пари.

Проверката е разпоредена от ръководителя на службата Хараламбос Вурлиотис, бивш високопоставен прокурор. Според гръцки медии интересът на финансовите власти е предизвикан и от данни за високите суми, плащани за предлаганите процедури, както и от сведения, че част от плащанията може да са извършвани без издаване на съответните финансови документи. Тези твърдения тепърва трябва да бъдат установени от разследването.

Според информация на Star някои първоначални изследвания и консултации, свързани с плазмаферезата, са стрували между 180 и 400 евро, основен цикъл от процедури е достигал 5400-5800 евро, а терапевтични програми с продължителност между три и шест седмици са можели да струват между 10 000 и 15 000 евро. Допълнителен анализ е бил таксуван с около 600 евро.

Разследващите ще се опитат да установят действителните приходи на медицинската практика и да ги сравнят с официално декларираните доходи и имуществото на съпрузите. Проверката може да обхване около 15 години назад, колкото според гръцките медии е функционирал кабинетът. Специално внимание ще бъде отделено на движенията по банковите сметки, включително преводи към и от чужбина.

Допълнителни въпроси пораждат и данните за оборудването на кабинета в „Колонаки“. В документи на Атинската лекарска колегия е открита фактура за закупуване на апарат Inuspheresis за 29 000 евро, както и материали от предишни проверки. Появила се е информация и за две устни сигнали от нефролог, свързани с практиката, които според публикациите са довели до проверки, но без съществен резултат.

Финансовото разследване върви паралелно с наказателното производство за смъртта на Йоргос Мазонакис. 54-годишният изпълнител получи сърдечен арест по време на процедура по плазмафереза в кабинета на 9 септември.

Двамата лекари, които са съпрузи, са в предварителния арест по обвинение за убийство с евентуален умисъл чрез бездействие. Те отричат обвиненията. Сред ключовите доказателства са цифровите данни от апарата за плазмафереза, чрез които разследващите възстановяват събитията преди смъртта на певеца. Проверява се и дали преди процедурата му е било приложено допълнително вещество.

Ако финансовата проверка установи достатъчно данни за евентуално пране на пари, службата може да замрази банкови сметки и други активи и да предаде материалите на прокуратурата. На този етап започването на проверката само по себе си не означава, че финансово престъпление е доказано.