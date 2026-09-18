Дания откри подводно хранилище за въглероден диоксид, първо в Европа от подобен тип

Кралят на Дания Фредерик X официално откри съоръжение за съхранение на въглероден диоксид под морското дъно в Северно море, предаде ДПА. Организаторите го определиха като първия обект в Европейския съюз за промишлено съхранение на парниковия газ, съобщи БТА.
Проектът „Грийнсанд“ (Greensand) се намира на мястото на изведеното от експлоатация петролно находище „Нини Уест“ и беше официално открит в пристанищния град Есберг.
От 2023 г. на обекта се извършват изпитания за съхранение на въглероден диоксид, като по време на пилотната фаза годишно са били складирани около 15 000 метрични тона втечнен въглероден диоксид на дълбочина около 1800 метра.
При нормална експлоатация до 400 000 тона годишно ще бъдат транспортирани до изоставената петролна платформа и съхранявани под морското дъно.
Технологията е известна като улавяне и съхранение на въглерод (CCS) и се основава на улавянето на въглероден диоксид – например при промишлени процеси, транспортирането му до подземно хранилище и постоянното му съхраняване там.
Експертите смятат метода за безопасен, макар че природозащитниците се опасяват, че технологията насърчава отстраняването на вредните парникови газове, вместо на първо място да се намаляват емисиите им.
Съоръжение за промишлено съхранение на CO2 вече функционира край бреговете на Норвегия. В проекта в Северно море край Дания британската химическа група „Инеос” (INEOS) работи съвместно с „Харбър енерджи” (Harbour Energy) и държавната датска компания „Нордусфонден” (Nordsøfonden).
Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен определи новото съоръжение като „важен етап за Европа“. По думите му проектът показва на промишлеността начин да продължи прехода си към нисковъглеродно бъдеще, като същевременно запази производството, инвестициите и работните места на континента.
В съоръжението могат да бъдат съхранявани между 4 и 8 милиона тона въглероден диоксид годишно. Но дори това е „невъобразимо малко“ от европейска гледна точка, заяви Брайън Вад Матиесен, професор в катедрата по устойчиво развитие и планиране на датския университет „Олборг“.
„Ако искаме да станем климатично неутрални, зависим от съхраняването на CO2 по един или друг начин“, каза експертът. Някои емисии се считат за почти неизбежни – например в циментовата промишленост.
Технологията обаче е ограничена от високите разходи, посочи Матиесен. Според него тя все още е прекалено скъпа, за да могат повече компании да я използват и да улавят CO2, за да подобрят въглеродния си отпечатък. По думите му има много по-евтини алтернативи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
20:46 18.09.2026
2 Зелени кретени
20:47 18.09.2026
3 Пич
Е.....и мъничко надрусани, легално, от аптеката...... по европейски.....!!!
Коментиран от #10
20:47 18.09.2026
4 И кравите и др.
Коментиран от #14
20:49 18.09.2026
5 Назадничав
20:50 18.09.2026
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
20:51 18.09.2026
7 Умници по призвание
Коментиран от #12
20:51 18.09.2026
8 Ироничен
20:52 18.09.2026
9 Руската завист край няма,
20:52 18.09.2026
10 Знаех си, че живееш в Европа,
До коментар #3 от "Пич":а не на Марс! Има ги, на теб са се метнали.
Коментиран от #16
20:53 18.09.2026
11 пенсионер
Коментиран от #13
20:55 18.09.2026
12 За руския
До коментар #7 от "Умници по призвание":живот обаче.
Ако бърника там този крепостен "живот".
Кво ли прави руското езеро Карачай, м?
20:55 18.09.2026
13 Ти си мисли за любимото езеро Карачай
До коментар #11 от "пенсионер":в Раша и спри да акаш в морето. Започни екото от себе си.
20:56 18.09.2026
14 Пич
До коментар #4 от "И кравите и др.":Мислиш си че е майтап ли? Знаеш ли какъв садизъм осъществяват към кравите в някои европейски ферми? Тези кретени пробиват дупка в коремите на кравите до стомаха. Обшиват тази дупка така, че никога да не зараства, и бъркат от там, да вадят стомашното съдържание, за да спасяват планетата от газове...!!!???
И тези безподобни садистични идиоти се бият в гърдите, че са много природосъобразни!!!
20:57 18.09.2026
15 Чудно при
20:59 18.09.2026
16 Пич
До коментар #10 от "Знаех си, че живееш в Европа,":Веднага побърза да докажеш колко съм прав!!! Точно от малоумните паветници съм възмутен!!! Нещо повече - искрено презирам тъпите ненормалници!!!
Коментиран от #22
21:01 18.09.2026
17 ЕйАй
Определено е предложено от Изкуствения Интелект.
21:03 18.09.2026
18 ?????
21:04 18.09.2026
19 Дзак
Коментиран от #21
21:04 18.09.2026
20 Приземете
21:05 18.09.2026
21 Питай
До коментар #19 от "Дзак":Чичко Гугъл.
21:06 18.09.2026
22 Карлуково/Старшата сестра
До коментар #16 от "Пич":Сутринта ти казах поне днес да не си показваш олигофренщината.И диазепама без алкохол!
21:08 18.09.2026
23 Механик
21:08 18.09.2026
24 Анонимен
Коментиран от #25
21:16 18.09.2026
25 Факт
До коментар #24 от "Анонимен":Биха могли да запълнят сондажите с вода, да опитат да спрат покачването на нивото на Световния Океан!
21:18 18.09.2026
26 Ами
Вместо да засадят растителност която да преработи въглеродният
диоксид в кислород, го складират в старо петролно находище.
И какво ще се получи ако един ден въглеродния диоксид започне да излиза на повърхността?
21:20 18.09.2026