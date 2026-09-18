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Дания откри подводно хранилище за въглероден диоксид, първо в Европа от подобен тип

Дания откри подводно хранилище за въглероден диоксид, първо в Европа от подобен тип

18 Септември, 2026 20:42 701 26

  • енергетика-
  • въглероден диоксид-
  • дания-
  • хранилище-
  • дан йоргенсен

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен определи новото съоръжение като „важен етап за Европа“

Дания откри подводно хранилище за въглероден диоксид, първо в Европа от подобен тип - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кралят на Дания Фредерик X официално откри съоръжение за съхранение на въглероден диоксид под морското дъно в Северно море, предаде ДПА. Организаторите го определиха като първия обект в Европейския съюз за промишлено съхранение на парниковия газ, съобщи БТА.

Проектът „Грийнсанд“ (Greensand) се намира на мястото на изведеното от експлоатация петролно находище „Нини Уест“ и беше официално открит в пристанищния град Есберг.

От 2023 г. на обекта се извършват изпитания за съхранение на въглероден диоксид, като по време на пилотната фаза годишно са били складирани около 15 000 метрични тона втечнен въглероден диоксид на дълбочина около 1800 метра.

При нормална експлоатация до 400 000 тона годишно ще бъдат транспортирани до изоставената петролна платформа и съхранявани под морското дъно.

Технологията е известна като улавяне и съхранение на въглерод (CCS) и се основава на улавянето на въглероден диоксид – например при промишлени процеси, транспортирането му до подземно хранилище и постоянното му съхраняване там.

Експертите смятат метода за безопасен, макар че природозащитниците се опасяват, че технологията насърчава отстраняването на вредните парникови газове, вместо на първо място да се намаляват емисиите им.

Съоръжение за промишлено съхранение на CO2 вече функционира край бреговете на Норвегия. В проекта в Северно море край Дания британската химическа група „Инеос” (INEOS) работи съвместно с „Харбър енерджи” (Harbour Energy) и държавната датска компания „Нордусфонден” (Nordsøfonden).

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен определи новото съоръжение като „важен етап за Европа“. По думите му проектът показва на промишлеността начин да продължи прехода си към нисковъглеродно бъдеще, като същевременно запази производството, инвестициите и работните места на континента.

В съоръжението могат да бъдат съхранявани между 4 и 8 милиона тона въглероден диоксид годишно. Но дори това е „невъобразимо малко“ от европейска гледна точка, заяви Брайън Вад Матиесен, професор в катедрата по устойчиво развитие и планиране на датския университет „Олборг“.

„Ако искаме да станем климатично неутрални, зависим от съхраняването на CO2 по един или друг начин“, каза експертът. Някои емисии се считат за почти неизбежни – например в циментовата промишленост.

Технологията обаче е ограничена от високите разходи, посочи Матиесен. Според него тя все още е прекалено скъпа, за да могат повече компании да я използват и да улавят CO2, за да подобрят въглеродния си отпечатък. По думите му има много по-евтини алтернативи.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    16 3 Отговор
    Интересно! Скоро очаквам тези учени да спрат и растенията да отделят въглероден диоксид през нощта!

    20:46 18.09.2026

  • 2 Зелени кретени

    11 4 Отговор
    Подпалват европейска война, която ще бъде ядреният ад, в който ще се изпарят, но в същото време се "грижат" за природата - същата, която се натягат да унищожат.

    20:47 18.09.2026

  • 3 Пич

    13 3 Отговор
    Леле какви страховити малоумнци има в Европа!!! Не говоря за тарикатите, свили купища пари за тази съвършено безполезна безсмислица!!! А за кретените, които вместо да ги удавят в морето, ги аплидират с розови бъзки и светнали очички!!!
    Е.....и мъничко надрусани, легално, от аптеката...... по европейски.....!!!

    Коментиран от #10

    20:47 18.09.2026

  • 4 И кравите и др.

    7 1 Отговор
    животинки да спрат да пръцкат.

    Коментиран от #14

    20:49 18.09.2026

  • 5 Назадничав

    9 2 Отговор
    Датчаните да се готвят, следващото хранилище, ще е за газовете, които изпускат нощем. За целта видни скандинавски учени с неизбран още пол, ще изобретят съответните екомунщуци.

    20:50 18.09.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 1 Отговор
    После защо нямало реколта Е как да има без въгледвуокис няма натрупване на въглерод в растенията Кой финансира подобни недомислици

    20:51 18.09.2026

  • 7 Умници по призвание

    9 2 Отговор
    Чудесно съоръжение за съхранение на въглероден диоксид , за да може при случайна или преднамерена авария натрупания СО2 да се отдели взривно в атмосферата и да предизвика така желаната непоправима еко катастрофа за живота.

    Коментиран от #12

    20:51 18.09.2026

  • 8 Ироничен

    6 2 Отговор
    Хапят ги мухите......

    20:52 18.09.2026

  • 9 Руската завист край няма,

    1 6 Отговор
    но путинската е по-безкрайна.

    20:52 18.09.2026

  • 10 Знаех си, че живееш в Европа,

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    а не на Марс! Има ги, на теб са се метнали.

    Коментиран от #16

    20:53 18.09.2026

  • 11 пенсионер

    7 2 Отговор
    Тия ще газират морето :) Иначе да - има и по-евтини начини за намалване количествата - да се садят дървета например!

    Коментиран от #13

    20:55 18.09.2026

  • 12 За руския

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Умници по призвание":

    живот обаче.
    Ако бърника там този крепостен "живот".
    Кво ли прави руското езеро Карачай, м?

    20:55 18.09.2026

  • 13 Ти си мисли за любимото езеро Карачай

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "пенсионер":

    в Раша и спри да акаш в морето. Започни екото от себе си.

    20:56 18.09.2026

  • 14 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "И кравите и др.":

    Мислиш си че е майтап ли? Знаеш ли какъв садизъм осъществяват към кравите в някои европейски ферми? Тези кретени пробиват дупка в коремите на кравите до стомаха. Обшиват тази дупка така, че никога да не зараства, и бъркат от там, да вадят стомашното съдържание, за да спасяват планетата от газове...!!!???
    И тези безподобни садистични идиоти се бият в гърдите, че са много природосъобразни!!!

    20:57 18.09.2026

  • 15 Чудно при

    4 1 Отговор
    земетресение, ако събраното количество от "склада" се освободи, колко народ ще утрепи?

    20:59 18.09.2026

  • 16 Пич

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Знаех си, че живееш в Европа,":

    Веднага побърза да докажеш колко съм прав!!! Точно от малоумните паветници съм възмутен!!! Нещо повече - искрено презирам тъпите ненормалници!!!

    Коментиран от #22

    21:01 18.09.2026

  • 17 ЕйАй

    5 1 Отговор
    Това изобретение за складиране на газ СО2 под налягане не може да бъде предложено от среден човешки интелект, защото човек винаги се запитва, ами ако се взриви съоръжението, какво следва?.
    Определено е предложено от Изкуствения Интелект.

    21:03 18.09.2026

  • 18 ?????

    4 0 Отговор
    Аз само да попитам кво ще правят след време когато натрупат страшно много въглероден двуокис?

    21:04 18.09.2026

  • 19 Дзак

    4 1 Отговор
    Дания каква промишленост има?

    Коментиран от #21

    21:04 18.09.2026

  • 20 Приземете

    4 1 Отговор
    самолетите бе! Те са най големият замърсител на атмосферата а вече са с хиляди в една и съща секунда...

    21:05 18.09.2026

  • 21 Питай

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Дзак":

    Чичко Гугъл.

    21:06 18.09.2026

  • 22 Карлуково/Старшата сестра

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Сутринта ти казах поне днес да не си показваш олигофренщината.И диазепама без алкохол!

    21:08 18.09.2026

  • 23 Механик

    5 0 Отговор
    Аз предлагам да консервираме вятър. Ше го слагаме в бОркани и ще го държим на хладно. И когато се налага, ще го пускаме дозирано за да върти перките на зелените европейци.

    21:08 18.09.2026

  • 24 Анонимен

    0 0 Отговор
    Пример на административно генериран бизнес!

    Коментиран от #25

    21:16 18.09.2026

  • 25 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    Биха могли да запълнят сондажите с вода, да опитат да спрат покачването на нивото на Световния Океан!

    21:18 18.09.2026

  • 26 Ами

    0 1 Отговор
    Тия зелените направо пращят от акъл и само крадат пари.
    Вместо да засадят растителност която да преработи въглеродният
    диоксид в кислород, го складират в старо петролно находище.
    И какво ще се получи ако един ден въглеродния диоксид започне да излиза на повърхността?

    21:20 18.09.2026

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