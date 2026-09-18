Новини
България »
САЩ разрешиха сключване на условни договори за "Лукойл"

САЩ разрешиха сключване на условни договори за "Лукойл"

18 Септември, 2026 20:54 485 7

  • лукойл-
  • продажба-
  • активи

Засега няма разрешение за действителна продажба или прехвърляне на каквито и да било активи на компанията

САЩ разрешиха сключване на условни договори за "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

Министерството на финансите на САЩ издаде разрешение за преговори и сключване на условни договори с холдинговата компания на „Лукойл“ за продажбата на чуждестранните ѝ активи и дъщерните ѝ дружества. Засега няма разрешение за действителна продажба или прехвърляне на каквито и да било активи на компанията, посочи nova.bg.

В разпространения днес документ от ведомството посочват, че всяка една сделка трябва да получи одобрението на Американската служба за контрол на чуждестранните активи.

Министерството на финансите ще оцени всяка предложена продажба на „Лукойл“ и части от него въз основа на фактори, които подкрепят целите на националната сигурност и външната политика на Съединените щати.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъпите аме.иканци

    1 1 Отговор
    Добре че в България за реждаме от време на време керосин и не знам кво.Иначе капут.

    20:59 18.09.2026

  • 2 Яяяяя

    1 1 Отговор
    Е щом САЩ разрешават, не може, а трябва

    21:00 18.09.2026

  • 3 Бойкот на сашт

    3 1 Отговор
    Да искаме помощ от Иран, да им унищожи базите в БГ

    21:02 18.09.2026

  • 4 Вън сашт

    3 2 Отговор
    От България-долу ППДБ и ЛГБТ..ЕС също..

    21:04 18.09.2026

  • 5 Яшар

    3 1 Отговор
    Смешно е , ако Лукойл се съобразява с това

    21:04 18.09.2026

  • 6 Горски

    4 1 Отговор
    Хазарите от Блек Рок глътнаха и Лукойл. Петрол няма и комина не пуши, само охраната пуши. "Инвестиционен фонд" не развива а гони бърза печалба за инвеститорите. Като им са обещани поне 24% гарантирана годишна доходност и стой та гледай как ще се спукат да инвестират в нови технологии...Дори очаквам после американците да оставят руският мениджмънт 2-3 години по схемата за обратен лизинг и ще ни приключат. Ще остане само веригата бензиностанции които най вероятно американците ще ги дадат за управление на турците. Общата стойност на активите, включени в сделката, се оценява на около 22 милиарда долара. Реално нефтозавода, Росенец базата и бензиностанциите тогава би трябвало да е оценен поне за 3,8 милиарда долара. А за колко го продаде Костов?

    21:05 18.09.2026

  • 7 Ами

    1 0 Отговор
    Няма ли най на края някой да се осмели да напише,
    кой на практика стои зад холдинговата компания на "Лукойл".

    21:08 18.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове