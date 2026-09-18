Отлична Валерия Гърневска се класира за полуфиналите на Европейското лично първенство до 18 г.

Валерия Гърневска показа голям характер и класа и се класира за полуфиналите на сингъл на Европейското лично първенство по тенис до 18 г. в Оберпулендорф, Австрия.

17-годишната българка победи на четвъртфиналите с 6:1, 2:6, 7:6(8) Нехира Санон (Франция) след два часа и 45 минути игра.



След като двете тенисистки си размениха по един сет, се стигна до истинска драма в третата решителна част. В нея Гърневска поведе с 5:2, но допусна изравняване за 5:5, след което се стигна до тайбрек.

В него българката изостана с 4:6 точки, но показа страхотно хладнокръвие, спаси два мачбола и спечели четири поредни точки, за да се класира за полуфиналите.



Така Валерия Гърневска носи първи медал за България от европейско първенство в тази възрастова група след сребърното отличие на Пьотр Нестеров през 2021 година.

В спор за място на финала утре Валерия Гърневска ще играе срещу Лана Вирц (Сърбия).



Вчера Валерия Гърневска и Елеонора Тонева завършиха на пето място в надпреварата на двойки.

Национален треньор на девойките на България е Венцислав Чолаков.