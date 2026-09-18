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Отлична Валерия Гърневска се класира за полуфиналите на Европейското лично първенство до 18 г.

Отлична Валерия Гърневска се класира за полуфиналите на Европейското лично първенство до 18 г.

18 Септември, 2026 18:55 381 0

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Българката спаси два мачбола срещу Нехира Санон от Франция

Отлична Валерия Гърневска се класира за полуфиналите на Европейското лично първенство до 18 г. - 1
Снимка: БФ Тенис
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Валерия Гърневска показа голям характер и класа и се класира за полуфиналите на сингъл на Европейското лично първенство по тенис до 18 г. в Оберпулендорф, Австрия.

17-годишната българка победи на четвъртфиналите с 6:1, 2:6, 7:6(8) Нехира Санон (Франция) след два часа и 45 минути игра.


След като двете тенисистки си размениха по един сет, се стигна до истинска драма в третата решителна част. В нея Гърневска поведе с 5:2, но допусна изравняване за 5:5, след което се стигна до тайбрек.

В него българката изостана с 4:6 точки, но показа страхотно хладнокръвие, спаси два мачбола и спечели четири поредни точки, за да се класира за полуфиналите.


Така Валерия Гърневска носи първи медал за България от европейско първенство в тази възрастова група след сребърното отличие на Пьотр Нестеров през 2021 година.

В спор за място на финала утре Валерия Гърневска ще играе срещу Лана Вирц (Сърбия).


Вчера Валерия Гърневска и Елеонора Тонева завършиха на пето място в надпреварата на двойки.

Национален треньор на девойките на България е Венцислав Чолаков.


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