Григор Димитров донесе първа победа за България срещу Дания за Купа „Дейвис“ след обрат над Елмер Мьолер

Григор Димитров стартира с трудна, но заслужена победа сблъсъка между България и Дания от Световна група I на неофициалното световно отборно първенство за мъже Купа „Дейвис“. Първата ни ракета надделя над датчанина Елмер Мьолер с 6:7(2), 6:3, 6:4, като се отчете с 12 аса и не допусна нито една точка за пробив на свой сервис в последните два сета.

Мачът започна колебливо за българина. Още в първото си подаване той спаси два брейкбола, но при следващото бе пробит за 1:3. Димитров реагира мигновено и след четири възможности върна пробива. В последвалия тайбрек Мьолер бе по-концентриран, възползва се от грешки на Григор и спечели частта със 7:2.

Във втория сет Димитров вдигна нивото си и реализира ключов пробив за 4:2, след което безупречно затвори частта с 6:3.

Решителният трети сет премина под пълната му dominance на сервис. След като пропусна шансове в началото, българинът на нанесе своя удар в 9-ия гейм, проби за 5:4 и след това хладнокръвно сервира за крайната победа.

С този успех Григор Димитров даде аванс от 1:0 на България срещу Дания. Във втория мач от програмата за деня Илиян Радулов се изправя срещу Холгер Руне.