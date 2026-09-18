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Григор Димитров донесе първа победа за България срещу Дания за Купа „Дейвис“ след обрат над Елмер Мьолер

Григор Димитров донесе първа победа за България срещу Дания за Купа „Дейвис“ след обрат над Елмер Мьолер

18 Септември, 2026 20:01 645 4

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Във втория мач за деня Илиян Радулов се изправя срещу Холгер Руне

Григор Димитров донесе първа победа за България срещу Дания за Купа „Дейвис“ след обрат над Елмер Мьолер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров стартира с трудна, но заслужена победа сблъсъка между България и Дания от Световна група I на неофициалното световно отборно първенство за мъже Купа „Дейвис“. Първата ни ракета надделя над датчанина Елмер Мьолер с 6:7(2), 6:3, 6:4, като се отчете с 12 аса и не допусна нито една точка за пробив на свой сервис в последните два сета.

Мачът започна колебливо за българина. Още в първото си подаване той спаси два брейкбола, но при следващото бе пробит за 1:3. Димитров реагира мигновено и след четири възможности върна пробива. В последвалия тайбрек Мьолер бе по-концентриран, възползва се от грешки на Григор и спечели частта със 7:2.

Във втория сет Димитров вдигна нивото си и реализира ключов пробив за 4:2, след което безупречно затвори частта с 6:3.

Решителният трети сет премина под пълната му dominance на сервис. След като пропусна шансове в началото, българинът на нанесе своя удар в 9-ия гейм, проби за 5:4 и след това хладнокръвно сервира за крайната победа.

С този успех Григор Димитров даде аванс от 1:0 на България срещу Дания. Във втория мач от програмата за деня Илиян Радулов се изправя срещу Холгер Руне.


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    Безскрупулна и безсрамница ли е Йотова?

    20:11 18.09.2026

  • 2 шаа

    3 0 Отговор
    Благодаря на Елмер, че му позволи да победи, вероятно една от последните му победи в кариерата.

    20:24 18.09.2026

  • 3 Софийски селянин,Пенсионер

    4 0 Отговор
    Гришата е едно самотно ергенче и завършен егоист.
    Той не играе за България,а за себе си там където има келепир...

    20:39 18.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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