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Жребият за Купата на България ще се тегли идната седмица

Жребият за Купата на България ще се тегли идната седмица

18 Септември, 2026 19:19 275 0

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Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 3-4 октомври 2026

Жребият за Купата на България ще се тегли идната седмица - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

На 23 септември (сряда) от 18:00 часа в Гранд хотел „Милениум“, 4 ет. зала Шекспир, ще се проведе жребият за Втори кръг от Предварителната фаза и Първи кръг от финалната фаза (1/16-финали) на SESAME Купа България.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ФАЗА ВТОРИ КРЪГ

В него участие вземат 36 отбора – 16 отбора от Втора лига и 20 отбора, излъчени от четирите ЗС на БФС.

Тимовете ще бъдат разделени в две урни. В ПЪРВА УРНА попадат 16 отбора от Втора лига, а във ВТОРА УРНА попадат 20 отбора с аматьорски статут. Жребият определя 18 двойки отбори, като победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът от ВТОРА УРНА.

ПЪРВА УРНА: Берое (Стара Загора), Вихрен (Сандански), Добруджа 1919 (Добрич), Етър ВТ (Велико Търново), Локомотив (Горна Оряховица), Марек 1915 (Дупница), Монтана 1921 (Монтана), Несебър (Несебър), Пирин 22 (Благоевград), Рилски спортист 2011 (Самоков), Спартак (Плевен), Спортист 2009 (Своге), Фратрия (Бенковски, обл. Варна), Хебър 1918 (Пазарджик), Черноморец 1919 (Бургас), Янтра 2019 (Габрово)

ВТОРА УРНА: Академик (Свищов), Балкан 1929 (Ботевград), Бдин 1923 (Видин), Беласица (Петрич), Бенковски (Исперих), Ботев (Нови пазар), Ботев 1937 (Ихтиман), Волов Шумен 2007 (Шумен), Загорец (Нова Загора), Крумовград, Миньор (Перник), Национал (София), Нефтохимик 1962 (Бургас), Оборище (Панагюрище), ОФК Локомотив (Мездра), Родопа (Смолян), Спартак 1947 (Пловдив), ФК Ямбол 1915 (Ямбол), Чавдар (Троян), Черноморец (Балчик)

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 3-4 октомври 2026.

ПЪРВИ КРЪГ ФИНАЛНА ФАЗА (1/16 ФИНАЛИ)

В този етап участват 32 отбора. 18 отбора се класират от Втори предварителен кръг и 14 отбора от Първа лига.

Тимовете се разпределят в две урни. В ПЪРВА УРНА попадат 14 отбора от Първа лига, а във ВТОРА УРНА попадат 18 отбора, които се класират от Втори предварителен кръг. Жребият определя 16 двойки отбори, като победителите се излъчват по системата на отстраняване в една футболна среща, съгласно условията на чл. 19, ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 5. Домакин на срещата е отборът от ВТОРА УРНА.

ПЪРВА УРНА: Арда 1924 (Кърджали), Ботев (Враца), Ботев (Пловдив), Дунав от Русе (Русе), Левски (София), Локомотив 1926 (Пловдив), Локомотив София 1929 (София), Лудогорец 1945 (Разград), Септември (София), Славия 1913 (София), Спартак 1918 (Варна), ФК ЦСКА 1948 (София), ЦСКА (София), Черно море (Варна)

ВТОРА УРНА: Излъчените в предварителната фаза 18 отбора.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 16-19 октомври 2026.


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