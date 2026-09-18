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Погребаха спешните медици, загинали при пътен инцидент край Сливен

Погребаха спешните медици, загинали при пътен инцидент край Сливен

18 Септември, 2026 20:47 804 6

  • сливен-
  • елхово-
  • спешна помощ-
  • медици

В тежкия пътен инцидент живота си загубиха д-р Бисер Карачоров от Сливен - ортопед-травматолог и ръководител на екип в ЦСМП – Сливен и колегата му от филиала на ЦСМП - Елхово фелдшерът Стоян Гендов

Погребаха спешните медици, загинали при пътен инцидент край Сливен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сливен и Елхово се простиха с двама всеотдайни спешни медици, загинали в катастрофата на пътя Ямбол-Сливен преди два дни.

В тежкия пътен инцидент живота си загубиха д-р Бисер Карачоров от Сливен - ортопед-травматолог и ръководител на екип в ЦСМП – Сливен и колегата му от филиала на ЦСМП - Елхово фелдшерът Стоян Гендов.

"Загубихме не просто колега, а приятел, човек и лекар, оставил следа в живота на много хора. Трудно е да се намерят думи, когато човек, с когото си споделял дежурства, тревоги, надежди и битки за човешки живот, вече не е сред нас. Ще останеш в спомените ни – с професионализма си, с човечността си и с всичко, което даде на пациентите и колегите си. Почивай в мир, докторе. Светъл път, приятелю. Нашата професия ни учи да се борим за всеки живот. Днес за първи път не успяхме да се преборим за един от нас". Това написаха във фейсбук колегите на д-р Карачоров от Българска академия за спешна медицина.

Фелдшeр Стоян Гендов също от години работи в Спешна помощ в Елхово. В сърцата на съгражданите си той остава като всеотдаен медик, който винаги е бил на поста си и работил денонощно, а неговите знания са спасили живота и здравето на стотици пациенти.

"Там, в линейката, под постоянния вой на сирените и денонощното напрежение по прашните пътища на региона, той се сблъскваше очи в очи с болката и смъртта. Стоян не беше просто длъжностно лице. Когато се налагаше да спасява човешки живот в клинча на неволята, неговият кален спортен характер и хладнокръвен разум счупваха всяко забавяне. Той притежаваше чудовищна душевна сила и хиляди пъти е връщал хора от прага на бездната, без да търси одобрение или евтини ръкопляскания", написа неговият приятел Стоян Ставрев, пише 24plovdiv.


България
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  • 1 Линейкаджийте масово

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    20:50 18.09.2026

  • 2 Боруна Лом

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    20:51 18.09.2026

  • 3 Хазо

    5 0 Отговор
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    20:53 18.09.2026

  • 5 Стенли

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    20:55 18.09.2026

  • 6 Национална сигурност

    8 0 Отговор
    Всички които са източвали парите за магистралите и пътищата, и са използвали нискокачествени материали следва да бъдат оставени без пукната пара и без никакви имоти и вкарани в затвора, започвайки от прасетата.

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