Левски реагира на недоволството на феновете заради цените на билетите в Лига Европа

Ръководството на Левски взе под внимание критичните реакции на привържениците относно високите цени на пропуските за двубоите от турнира Лига Европа. Чрез официално съобщение в социалните мрежи от клуба увериха, че през следващата седмица ще разпространят официална позиция, в която ще разяснят ситуацията с ценовата политика.

От „Герена“ изразиха съпричастност към притесненията на синята общност с категорично обещание:

„Бъдете сигурни, че слоганът „Отбора на народа“ за нас не е просто думи, а ще се ръководим от него!“, заявиха от ръководството на столичани.

Ето какво съобщиха от клуба:

"Левскари,

Вие сте най-голямата ценност за този клуб, неговият най-голям актив и най-важен коректив. Благодарим още веднъж за невероятната подкрепа в мача със "Залцбург“, както и през целия сезон. Бъдете сигурни, че ние виждаме и чуваме вашия глас - както когато ни подкрепяте, така и когато справедливо ни критикувате.

Знаем, че животът в България не е лек, още повече пък евтин. Затова другата седмица ръководството на ПФК "Левски“ ще излезе с официална позиция относно ситуацията с билетите. Защото най-важни сте вие и вашата подкрепа.

Сърцето на "Левски" сте вие. Бъдете сигурни, че слоганът Отбора на народа за нас не е просто думи, а ще се ръководим от него!"