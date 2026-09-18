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Левски реагира на недоволството на феновете заради цените на билетите в Лига Европа

Левски реагира на недоволството на феновете заради цените на билетите в Лига Европа

18 Септември, 2026 20:26 663 7

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  • фенове-
  • отбора на народа-
  • футболни новини

От „Герена“ изразиха съпричастност към притесненията на синята общност

Левски реагира на недоволството на феновете заради цените на билетите в Лига Европа - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Левски взе под внимание критичните реакции на привържениците относно високите цени на пропуските за двубоите от турнира Лига Европа. Чрез официално съобщение в социалните мрежи от клуба увериха, че през следващата седмица ще разпространят официална позиция, в която ще разяснят ситуацията с ценовата политика.

От „Герена“ изразиха съпричастност към притесненията на синята общност с категорично обещание:

„Бъдете сигурни, че слоганът „Отбора на народа“ за нас не е просто думи, а ще се ръководим от него!“, заявиха от ръководството на столичани.

Ето какво съобщиха от клуба:

"Левскари,

Вие сте най-голямата ценност за този клуб, неговият най-голям актив и най-важен коректив. Благодарим още веднъж за невероятната подкрепа в мача със "Залцбург“, както и през целия сезон. Бъдете сигурни, че ние виждаме и чуваме вашия глас - както когато ни подкрепяте, така и когато справедливо ни критикувате.

Знаем, че животът в България не е лек, още повече пък евтин. Затова другата седмица ръководството на ПФК "Левски“ ще излезе с официална позиция относно ситуацията с билетите. Защото най-важни сте вие и вашата подкрепа.

Сърцето на "Левски" сте вие. Бъдете сигурни, че слоганът Отбора на народа за нас не е просто думи, а ще се ръководим от него!"


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄

    3 0 Отговор
    🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄

    20:31 18.09.2026

  • 2 гОШО

    0 1 Отговор
    КЗП да се самосезра и да провери цените ха ха ха

    20:32 18.09.2026

  • 3 Синьо а"ално отверстие

    4 1 Отговор
    Клошари по природа, кво да правиш?🐂😄

    20:34 18.09.2026

  • 4 Крайно време

    3 2 Отговор
    време е това образувание да спре да ползва името на една свята личност. Нека се преименува примерно ФК ЛАКИ /лумпени, асоциални, келеши,идиоти"

    20:45 18.09.2026

  • 5 Лавчис , Батков и отбора на народа

    2 0 Отговор
    Има хора дето ще изтръткат парите с желание и респект.За народа бахура

    20:54 18.09.2026

  • 6 Припок2016

    1 1 Отговор
    Сините са лесни— имат си история име ! А ние оставихме отбора ни да умре и сложихме тирето — много боли……

    Коментиран от #7

    20:55 18.09.2026

  • 7 ЦСКА съм но искам да чувам Литекс

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Припок2016":

    Щом сънуваш литекс и тирета,значи си го излапал.Иначе е ЦСКА

    21:03 18.09.2026

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