Левски реагира на недоволството на феновете заради цените на билетите в Лига Европа

Ръководството на Левски взе под внимание критичните реакции на привържениците относно високите цени на пропуските за двубоите от турнира Лига Европа. Чрез официално съобщение в социалните мрежи от клуба увериха, че през следващата седмица ще разпространят официална позиция, в която ще разяснят ситуацията с ценовата политика.
От „Герена“ изразиха съпричастност към притесненията на синята общност с категорично обещание:
„Бъдете сигурни, че слоганът „Отбора на народа“ за нас не е просто думи, а ще се ръководим от него!“, заявиха от ръководството на столичани.
Ето какво съобщиха от клуба:
"Левскари,
Вие сте най-голямата ценност за този клуб, неговият най-голям актив и най-важен коректив. Благодарим още веднъж за невероятната подкрепа в мача със "Залцбург“, както и през целия сезон. Бъдете сигурни, че ние виждаме и чуваме вашия глас - както когато ни подкрепяте, така и когато справедливо ни критикувате.
Знаем, че животът в България не е лек, още повече пък евтин. Затова другата седмица ръководството на ПФК "Левски“ ще излезе с официална позиция относно ситуацията с билетите. Защото най-важни сте вие и вашата подкрепа.
Сърцето на "Левски" сте вие. Бъдете сигурни, че слоганът Отбора на народа за нас не е просто думи, а ще се ръководим от него!"
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄
20:31 18.09.2026
2 гОШО
20:32 18.09.2026
3 Синьо а"ално отверстие
20:34 18.09.2026
4 Крайно време
20:45 18.09.2026
5 Лавчис , Батков и отбора на народа
20:54 18.09.2026
6 Припок2016
Коментиран от #7
20:55 18.09.2026
7 ЦСКА съм но искам да чувам Литекс
До коментар #6 от "Припок2016":Щом сънуваш литекс и тирета,значи си го излапал.Иначе е ЦСКА
21:03 18.09.2026