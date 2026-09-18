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Христо Крушарски преди сблъсъка с ЦСКА: Излизаме за победа, а Косич остава в Локомотив Пловдив

Христо Крушарски преди сблъсъка с ЦСКА: Излизаме за победа, а Косич остава в Локомотив Пловдив

18 Септември, 2026 18:32 468 0

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"Смърфовете" посрещат "червените" в неделя

Христо Крушарски преди сблъсъка с ЦСКА: Излизаме за победа, а Косич остава в Локомотив Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Собственикът на Локомотив (Пловдив) Христо Крушарски даде кратко интервю пред Gong.bg, в което сподели очакванията си за предстоящото дерби срещу ЦСКА в неделя и внесе яснота около бъдещето на старши треньора Душан Косич.

Бизнесменът беше категоричен, че тимът му ще преследва трите точки, въпреки че отчита сериозността на двубоя:

„Ние излизаме за победа, както във всеки един мач. Нуждаем се от точки, но каквото сабя покаже“, коментира Крушарски.

Той категорично отхвърли появилите се слухове, че Косич може да поеме треньорския пост при „червените“, след като той остана овакантен:

„Душан Косич ми каза, че няма да ходи никъде. Това за ЦСКА са спекулации. Никой не го е търсил.“

Крушарски коментира и решението „черно-белите“ да се включат в новия турнир Bethub Pro Cup, като подчерта, че целта е да се даде повече шанс за изява на състезателите с по-малко минути в първенството:

„Настоях да участваме в тази надпревара, защото искам да видя какво могат нашите резерви. В момента те играят по 10 минути на мач, а това е много малко“, допълни силното лице в пловдивския клуб.


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