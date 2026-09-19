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Проф. Веселин Вучков за "Петрохан": Има доста странности как организацията е получила разрешителни за оръжия

Проф. Веселин Вучков за "Петрохан": Има доста странности как организацията е получила разрешителни за оръжия

19 Септември, 2026 17:40 319 5

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  • петрохан-
  • странности

Вучков подчерта, че проблемите в прокуратурата и съдебната система не могат да бъдат решени бързо, дори и от Висшия съдебен съвет. По думите му това е 25-членен орган и промяната в системата изисква време и последователни действия. „Ако някой обещава, че това ще стане за месец-два, просто е далеч от истината“, заяви той.

Проф. Веселин Вучков за "Петрохан": Има доста странности как организацията е получила разрешителни за оръжия - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Кариерният модел в съдебната система трябва да бъде подобрен. Причината - забавените с години конкурси влияят както върху професионалното развитие на магистратите, така и върху тяхната независимост. Такова мнение изрази в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ проф. Веселин Вучков, номиниран от „Продължаваме промяната“ за член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и бивш министър на вътрешните работи.

„След като един магистрат не знае как да си предвиди кариерата по един справедлив начин до навършване на 65 години, това се отразява и върху неговата независимост“, коментира Вучков.

Според него забавянето на конкурсите води и до увеличаване на броя и продължителността на командировките. Това от своя страна създава допълнителни възможности за влияние върху магистратите.

Вучков подчерта, че проблемите в прокуратурата и съдебната система не могат да бъдат решени бързо, дори и от Висшия съдебен съвет. По думите му това е 25-членен орган и промяната в системата изисква време и последователни действия.
„Ако някой обещава, че това ще стане за месец-два, просто е далеч от истината“, заяви той.

Вучков заяви, че приема номинацията отговорно и има амбиция да работи за промени в съдебната система.

„Очевидно имам амбиция нещо да променя по тази изключително важна тема - как работи българската прокуратура, как работи въобще съдебната система, какви недъзи са забелязани“, каза той.

Според него именно предвидимото и справедливо кариерно развитие трябва да бъде сред важните, върху които да се работи. Той направи паралел и с работата на Министерството на вътрешните работи, където също вижда необходимост от подобряване на кариерния модел.
Другият ключов въпрос пред новия състав на ВСС според Вучков ще бъде изборът на нов главен прокурор и нов председател на Върховния административен съд. По думите му начинът, по който ще бъдат проведени тези процедури, може да има отражение върху работата на цялата съдебна система.

„Особено в прокуратурата и следствието, което все пак е на йерархическа система и там не може да бъде разрушена докрай йерархията, е много важно кой стои начело“, заяви Вучков.

Той смята, че изборът на ръководители трябва да бъде направен по-прозрачно и обективно, с предварително зададени критерии и, по възможност, в условията на конкурентност.

Професорът коментира и случая „Петрохан“. Според него има редица странности около начина, по който организацията е получила разрешителни за оръжия, както и около нейното наименование и действията на място.

„Искам обаче дебело да го подчертая, че съм склонен да вярвам на официалната версия, която беше анонсирана, особено на този ден на пресконференцията“, заяви той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 111111

    2 1 Отговор
    А нещо за Радев, Йотова и Путин?

    Коментиран от #3

    17:44 19.09.2026

  • 2 СЗО

    1 1 Отговор
    Мазник.

    17:49 19.09.2026

  • 3 Прав си!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "111111":

    Двамата Мазни и Охранени бандита, ПееФ и Тиквата Борисов държат в ръцете си откраднатите народни пари.

    17:50 19.09.2026

  • 4 Странно ,

    0 1 Отговор
    че си професор !

    17:50 19.09.2026

  • 5 Григор

    0 0 Отговор
    "Има доста странности как организацията е получила разрешителни за оръжия"
    Така е! Организацията законно е притежавала внушителни бойни оръжия. Не говорим за арсенал от ловни оръжия, а за оръжия от типа "Колт-Магнум".

    17:53 19.09.2026

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