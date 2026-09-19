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Борисов: Кой от сегашните кандидати за президент става за върховен главнокомандващ и обединител? Никой!

Борисов: Кой от сегашните кандидати за президент става за върховен главнокомандващ и обединител? Никой!

19 Септември, 2026 13:25 760 52

  • бойко борисов-
  • кандидат за президент-
  • обединител на нацията

Ако имахме двойка, нямаше да чуем за оневинения наркобарон, за "Петрохан", заяви лидерът на ГЕРБ

Борисов: Кой от сегашните кандидати за президент става за върховен главнокомандващ и обединител? Никой! - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това не е нашето състезание. Решението на ГЕРБ да не издигне кандидат за президент беше правилно. Ако имахме двойка, нямаше да чуем за оневинения наркобарон, за "Петрохан". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg.

"Кой от сегашните става за върховен главнокомандващ и обединител? Никой! Яд ги е, че не издигнахме кандидат. Който иска - да се беше издигнал, да го подкрепим. Радев защо не си издигна кандидат? Ами ПП и ДБ? Ние сме по-мъдри."

"Връщам ГЕРБ там, където беше. Всички партии са в популизма. ГЕРБ е дясно-консервативна партия. Това е нашата идеология - да харчим, колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите."

"Партията трябва да погледне към следващите две десетилетия, като постави във фокуса си и новите технологии и енергетиката. Перспективни направления са малките модулни ядрени реактори и редкоземните метали."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 прилагателното - румен

    7 21 Отговор
    умувахме какво означава прилагателното - румен
    ами то било през цялото време ясно..
    - червен

    Коментиран от #31

    13:40 19.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ганю

    34 4 Отговор
    Боко,Боко! По добре замълчи,като Шиши! Не казвай нищо до изборите ,че ви се пече яйце на гъ.. "
    Мълчанието е злато! Но пък ти дрънкаш взели некипели през ден Само виж колко членове от ГЕРБ явно,или тихомълком напущат кораба на ГРОБ- само казвам:"Шшшшт,Боко!

    13:42 19.09.2026

  • 4 И Киев е Руски

    26 3 Отговор
    Само Плевнелиев става левак банкянски

    13:42 19.09.2026

  • 5 Точно

    8 15 Отговор
    Така е! Всички извадени креатуриса толковажалки, че сред тях аз лично не виждам моя президент!!!
    Не политизирам, за всичките се отнася!

    13:42 19.09.2026

  • 6 И Киев е Руски

    15 1 Отговор
    И дядото на Пройко е като него .:страхлиФ импотентен невестар но по голям крадец

    13:45 19.09.2026

  • 7 Гост

    16 1 Отговор
    Еее, Баце, то пък мноу сложно да управляваш 5 иляди тюфлека, от които половината са в перманентен гипс и под масата! Шефовете на КАТ и АПИ управляват повече храсти! М...

    13:46 19.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Перо

    17 2 Отговор
    Тиквата малко е пораснал, от както е в опозиция, но вече е със затихващи функции! След дъжд, качулка! Късно му е да мисли с голям диапазон напред! Време му е за пенсия!

    13:46 19.09.2026

  • 10 Ц.Сачева

    9 0 Отговор
    Чувствам се прелъстена и оно.ена

    13:47 19.09.2026

  • 11 Лост

    22 0 Отговор
    След като няма да участвате, недей да коментираш другите.Ако смяташ,че ти ставаш да беше се кандидатирал.

    13:47 19.09.2026

  • 12 боко шишев радев

    4 1 Отговор
    аз съм главнокомандващ и обединител на овчото племе!

    13:48 19.09.2026

  • 13 И Киев е Руски

    4 6 Отговор
    Трият мръсниците.Но скоро ще учат руски в Сибир

    Коментиран от #42

    13:48 19.09.2026

  • 14 Може би

    11 2 Отговор
    Техния кандидат президент е толкова долен, че не могат да го издигнат :))

    13:49 19.09.2026

  • 15 Да, да

    12 2 Отговор
    Буци съвсем е изпушил, явно е на друга планета.

    Коментиран от #24

    13:49 19.09.2026

  • 16 Прав е

    6 7 Отговор
    Двете крила на наследниците на комунистите ще се избият за власт. Правилно, че Борисов отказа да участва в тази помия защото всичко щеше да се изсипе върху ГЕРБ.

    13:52 19.09.2026

  • 17 Бъдеще

    7 2 Отговор
    Шубето е голЕм страх, нали тикво...

    13:52 19.09.2026

  • 18 Зеления

    2 0 Отговор
    Има двама кандидати, които са интересни в кандидат-президентската надпревара - двама тулкувци, преродени, единия директно от далечен орангутански род на неандерталците, другия с корени от африкански мавърски род.

    13:53 19.09.2026

  • 19 Дон Рапон

    9 0 Отговор
    Обединител и главнокомандващ на какво? На бостана с бистришки тикви ли?

    13:54 19.09.2026

  • 20 Карай

    3 3 Отговор
    За последните 6 години радевизъм и промяна всичко е държавата върви надолу. Само цените вървят нагоре.

    13:54 19.09.2026

  • 21 ИСТИНСКИЯ ПРОБЛЕМ НА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    Е че Боко и Шиши не са в затвора. Докато това не се случи няма как България да тръгне напред.

    13:55 19.09.2026

  • 22 виктория

    5 1 Отговор
    боко тиквата става за всичко!!! боклук!!!

    13:55 19.09.2026

  • 23 Отговор

    5 0 Отговор
    ЙОТОВА тя е по мъж от тебе

    Коментиран от #30

    13:55 19.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гост

    6 0 Отговор
    А ти бе? Ако те не стават, представи си ти къде си, погубител на българската държава. Най-големият крадец в историята на тая държава

    13:56 19.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Опа

    3 8 Отговор
    И Йотова и Гюров са марионетки на тъмно червената олигархия.

    Коментиран от #35

    13:57 19.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 виктория

    4 1 Отговор
    и теб ще те почнат като свинето! кандидат магнитски!!!

    13:58 19.09.2026

  • 30 изтриха ми пост 24,

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Отговор":

    който по смисъл е ДОСУЩ като съседните на него - говорещ за безсилието на боко. Вероятно е повлияло изречението ми, че медиите все пак доста го толерират, а да слушаш (не)интелигентния и нелогичн борисов е загуба на време.

    Коментиран от #32, #33, #43

    13:58 19.09.2026

  • 31 Страхливият Генерал Борисов

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "прилагателното - румен":

    Ами ти не ставаш ли? Затова ли избяга от изборите?

    13:59 19.09.2026

  • 32 ФАКТ Е

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "изтриха ми пост 24,":

    Според Уикенд, Йотова е взела подкуп 1млн.€ за освобождаването на Петричкият Ескобар!
    Така Йотова е купила имение на сина и снаха си, за 2 млн.€

    14:00 19.09.2026

  • 33 учител по английски

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "изтриха ми пост 24,":

    учиш ли руски?

    14:00 19.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ти пък,

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "Опа":

    как можеш да направиш паралел между Йотова, която ни показва добро и беленсирано управление с нежния лиричен Поров, който дори като слуебен премиер ни закова с договор с укро-бандерия да плащаме ежегодно суми. И по-добре главнокомандващ Йотова, отколкото деликатния и неходил дори на военна служба Поров.

    14:00 19.09.2026

  • 36 Има ни пак

    4 0 Отговор
    Партията трябвало да погледне в следващите две десетилетия???!!! Тоя чува ли се какво говори? Тиквата си е тиква. Нищо ново под слънцето. До десетилетие няма да ви има въобще, а тулупа мечтае за две. А може и той да не е жив. И защо нищо не казва за напускащите партията панически, или това не се случва?

    14:00 19.09.2026

  • 37 Питай друго

    2 0 Отговор
    КОЙ от действащите “политици” е за доживотен затвор, питай, ДЕ!!!

    Коментиран от #41

    14:02 19.09.2026

  • 38 Ти щото пък

    4 0 Отговор
    Много ставаш. Само за софийския централен ставаш. Но няма кой да те вкара.

    14:02 19.09.2026

  • 39 Фейк - либераст

    2 0 Отговор
    Баце, само ти си достоен, но нали си карък от малък пропусна да си издигнеш кандидатурата, което ти беше и детска мечта и по този начин лиши всеобвилния български народ от манната небесна с която щеше да го нахраниш! Дерзай! Мал шанс, не уцели момента!

    14:07 19.09.2026

  • 40 АГАТ а Кристи

    2 0 Отговор
    Лебедовата си песен, пее зайчара !
    Може текста да е верен, но от неговата уста звучи твърде фалшиво.
    Бита карта си "другарю" с ЧЕРВЕН ПАРТИЕН БИЛЕТ.
    КОМУНИСТ, от тези - скритите, НО КАТО ВСИЧКИ КОМУНИСТИ НЕНАЯЛИ СЕ !!!

    14:07 19.09.2026

  • 41 Теслатъ

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Питай друго":

    Тикватъ шъ оглави списъка, следва Грухчо и тъй по списъка.... -)))))))))))

    14:07 19.09.2026

  • 42 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    Факти е сайт чудесен! Да те излъжат за тях е песен!

    14:09 19.09.2026

  • 43 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "изтриха ми пост 24,":

    Прав си за тиквичка,но статията късичка,та прочетох нарцистичните глупости....ще призная Радев когато тиквата и прасето се явят при бае Ставрето,но се съмнявам,а би било хубава новина...

    14:10 19.09.2026

  • 44 оня с коня

    1 0 Отговор
    Само Ти ставаш!Само дето от теб НИЩО не СТАВА!Пожарникар объл!

    14:11 19.09.2026

  • 45 Бегай

    0 0 Отговор
    Е па ти нали ставаш!
    Защо не се кандидатира?!

    14:13 19.09.2026

  • 46 САМО ТЪПАКА БОКО СТАВА ЗА ГЛАВНО-

    1 0 Отговор
    КОМАНДВАЩ И ОБЕДИНИТЕЛ В КОЧИНАТА СЪЗДАДЕНА ОТ НЕГО ! БОКЛУК БЕЗПОДОБЕН !

    14:13 19.09.2026

  • 47 оня с коня

    0 0 Отговор
    И както казва ВИНАГИ ПРАВИЯ Борисов "След като нито Радев,нито ППси издигнаха кандидат,ЗАЩО пък ГЕРБ да издига?Тук обаче оплювате единствено ББ,но и Дума не споменавате за останалите 2 Партии,нито ги наричате "Страхливци" или пък ги пращате в Пенсия.Показателно е обаче Никой тук НЕ ОСПОРВА твърдението на Борисов че от предложените досега Кандидати Никой не става за Главнокомандващ...ЗАЩО бе Таласъми русофилстващи не кажете че лъже и не посочите човек който "става" за Главнокомандваш и Обединител?А съм сигурен че никой от вас тука дето сте се превъзбудили "до червено" срещу ББ няма да отиде до Урните да гласува!

    14:18 19.09.2026

  • 48 МАИКО ПРОДАВЕЦА ОТ БАНКЯ

    0 0 Отговор
    ИЗРИТАХА ГО И САЩ И АНГЛИЧАНИТЕ, ИСКАШЕ ДА Е ПАК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, АМА ДРУГ ПЪТ, СЕГА ВИЕ КАТО ЛИНЕИКА И САМО ТОИ СТАВАЛ ЗА ВСИЧКО, А Е ПЪЛНА ИЗМЕТ

    14:18 19.09.2026

  • 49 Доц. Димов

    1 0 Отговор
    това е Човекът!

    14:21 19.09.2026

  • 50 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 51 Димов и Шивиков

    1 0 Отговор
    Да подкрепим тандема, който ще обедини народа около поуките от българската история и ще работи за силна БГ армия!

    14:24 19.09.2026

  • 52 Тези

    0 0 Отговор
    Всичките играят за руските хора.Кой под рикритие ,кой явно и им е много лесно щото и медиите са техни.Е сега ще видите че и Възраждане няма да извадят кандидат да не разсейват гласовете за тази.От едно место ги командват.

    14:25 19.09.2026

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