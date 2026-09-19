Борисов: Кой от сегашните кандидати за президент става за върховен главнокомандващ и обединител? Никой!

Това не е нашето състезание. Решението на ГЕРБ да не издигне кандидат за президент беше правилно. Ако имахме двойка, нямаше да чуем за оневинения наркобарон, за "Петрохан". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg.

"Кой от сегашните става за върховен главнокомандващ и обединител? Никой! Яд ги е, че не издигнахме кандидат. Който иска - да се беше издигнал, да го подкрепим. Радев защо не си издигна кандидат? Ами ПП и ДБ? Ние сме по-мъдри."

"Връщам ГЕРБ там, където беше. Всички партии са в популизма. ГЕРБ е дясно-консервативна партия. Това е нашата идеология - да харчим, колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите."

"Партията трябва да погледне към следващите две десетилетия, като постави във фокуса си и новите технологии и енергетиката. Перспективни направления са малките модулни ядрени реактори и редкоземните метали."