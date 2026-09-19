Борисов: Кой от сегашните кандидати за президент става за върховен главнокомандващ и обединител? Никой!

Това не е нашето състезание. Решението на ГЕРБ да не издигне кандидат за президент беше правилно. Ако имахме двойка, нямаше да чуем за оневинения наркобарон, за "Петрохан". Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg.
"Кой от сегашните става за върховен главнокомандващ и обединител? Никой! Яд ги е, че не издигнахме кандидат. Който иска - да се беше издигнал, да го подкрепим. Радев защо не си издигна кандидат? Ами ПП и ДБ? Ние сме по-мъдри."
"Връщам ГЕРБ там, където беше. Всички партии са в популизма. ГЕРБ е дясно-консервативна партия. Това е нашата идеология - да харчим, колкото изкарваме, да развиваме Европа на регионите."
"Партията трябва да погледне към следващите две десетилетия, като постави във фокуса си и новите технологии и енергетиката. Перспективни направления са малките модулни ядрени реактори и редкоземните метали."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 прилагателното - румен
ами то било през цялото време ясно..
- червен
Коментиран от #31
13:40 19.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ганю
Мълчанието е злато! Но пък ти дрънкаш взели некипели през ден Само виж колко членове от ГЕРБ явно,или тихомълком напущат кораба на ГРОБ- само казвам:"Шшшшт,Боко!
13:42 19.09.2026
4 И Киев е Руски
13:42 19.09.2026
5 Точно
Не политизирам, за всичките се отнася!
13:42 19.09.2026
6 И Киев е Руски
13:45 19.09.2026
7 Гост
13:46 19.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Перо
13:46 19.09.2026
10 Ц.Сачева
13:47 19.09.2026
11 Лост
13:47 19.09.2026
12 боко шишев радев
13:48 19.09.2026
13 И Киев е Руски
Коментиран от #42
13:48 19.09.2026
14 Може би
13:49 19.09.2026
15 Да, да
Коментиран от #24
13:49 19.09.2026
16 Прав е
13:52 19.09.2026
17 Бъдеще
13:52 19.09.2026
18 Зеления
13:53 19.09.2026
19 Дон Рапон
13:54 19.09.2026
20 Карай
13:54 19.09.2026
21 ИСТИНСКИЯ ПРОБЛЕМ НА БЪЛГАРИЯ
13:55 19.09.2026
22 виктория
13:55 19.09.2026
23 Отговор
Коментиран от #30
13:55 19.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гост
13:56 19.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Опа
Коментиран от #35
13:57 19.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 виктория
13:58 19.09.2026
30 изтриха ми пост 24,
До коментар #23 от "Отговор":който по смисъл е ДОСУЩ като съседните на него - говорещ за безсилието на боко. Вероятно е повлияло изречението ми, че медиите все пак доста го толерират, а да слушаш (не)интелигентния и нелогичн борисов е загуба на време.
Коментиран от #32, #33, #43
13:58 19.09.2026
31 Страхливият Генерал Борисов
До коментар #1 от "прилагателното - румен":Ами ти не ставаш ли? Затова ли избяга от изборите?
13:59 19.09.2026
32 ФАКТ Е
До коментар #30 от "изтриха ми пост 24,":Според Уикенд, Йотова е взела подкуп 1млн.€ за освобождаването на Петричкият Ескобар!
Така Йотова е купила имение на сина и снаха си, за 2 млн.€
14:00 19.09.2026
33 учител по английски
До коментар #30 от "изтриха ми пост 24,":учиш ли руски?
14:00 19.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ти пък,
До коментар #27 от "Опа":как можеш да направиш паралел между Йотова, която ни показва добро и беленсирано управление с нежния лиричен Поров, който дори като слуебен премиер ни закова с договор с укро-бандерия да плащаме ежегодно суми. И по-добре главнокомандващ Йотова, отколкото деликатния и неходил дори на военна служба Поров.
14:00 19.09.2026
36 Има ни пак
14:00 19.09.2026
37 Питай друго
Коментиран от #41
14:02 19.09.2026
38 Ти щото пък
14:02 19.09.2026
39 Фейк - либераст
14:07 19.09.2026
40 АГАТ а Кристи
Може текста да е верен, но от неговата уста звучи твърде фалшиво.
Бита карта си "другарю" с ЧЕРВЕН ПАРТИЕН БИЛЕТ.
КОМУНИСТ, от тези - скритите, НО КАТО ВСИЧКИ КОМУНИСТИ НЕНАЯЛИ СЕ !!!
14:07 19.09.2026
41 Теслатъ
До коментар #37 от "Питай друго":Тикватъ шъ оглави списъка, следва Грухчо и тъй по списъка.... -)))))))))))
14:07 19.09.2026
42 Гост
До коментар #13 от "И Киев е Руски":Факти е сайт чудесен! Да те излъжат за тях е песен!
14:09 19.09.2026
43 Европеец
До коментар #30 от "изтриха ми пост 24,":Прав си за тиквичка,но статията късичка,та прочетох нарцистичните глупости....ще призная Радев когато тиквата и прасето се явят при бае Ставрето,но се съмнявам,а би било хубава новина...
14:10 19.09.2026
44 оня с коня
14:11 19.09.2026
45 Бегай
Защо не се кандидатира?!
14:13 19.09.2026
46 САМО ТЪПАКА БОКО СТАВА ЗА ГЛАВНО-
14:13 19.09.2026
47 оня с коня
14:18 19.09.2026
48 МАИКО ПРОДАВЕЦА ОТ БАНКЯ
14:18 19.09.2026
49 Доц. Димов
14:21 19.09.2026
50 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
51 Димов и Шивиков
14:24 19.09.2026
52 Тези
14:25 19.09.2026