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Когато актьорите стават неузнаваеми: Най-драстичните трансформации в киното

Когато актьорите стават неузнаваеми: Най-драстичните трансформации в киното

20 Септември, 2026 17:42 385 1

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  • мат деймън

От Крисчън Бейл и Том Круз до Никол Кидман и Джаред Лето – звездите, които промениха драстично външността си заради ролите

Когато актьорите стават неузнаваеми: Най-драстичните трансформации в киното - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Понякога една филмова роля изисква много повече от актьорска игра. Някои звезди променят теглото си, други прекарват часове в гримьорната, а трети изграждат напълно нова физика, за да се превъплътят в героите си.

Сред най-известните примери е Крисчън Бейл, който през годините драстично променя физиката си за роли като „Механикът“, „Боецът“ и „Вице“.

Том Круз в „Дигър“


За ролята на нефтения магнат Дигър Рокуел в комедията на Алехандро Г. Иняриту Том Круз се появява с цветни костюми и специален грим, които напълно променят визията му.

„Никога не съм имал нещо, което да ме предизвика по този начин, нито пък Алехандро, когато започнахме работа по проекта. А когато видите този филм, ще видите, че е напълно оригинален“, казва Круз на събитие в Лос Анджелис на 9 юли.

Крисчън Бейл в „Механикът“

Ролята в „Механикът“ е сред най-драстичните трансформации на Бейл. За да изиграе човек, страдащ от тежко безсъние, актьорът отслабва до изключително ниско тегло.

„Интересното е, че открих, че психически беше много, много успокояващо да си толкова слаб, защото просто нямах енергия за нищо излишно. Просто живеех“, разказва той пред MovieWeb.

По думите му дневното му меню включва само една ябълка и една консерва риба тон.

Сидни Суини в „Кристи“

Сидни Суини качва 13 килограма за ролята на бившата професионална боксьорка Кристи Мартин.

„Започнах да ям. Сутрин тренирах с тежести в продължение на един час, по обяд правех кикбокс около два часа, а след това отново тренирах с тежести вечерта в продължение на един час“, разказва тя пред W Magazine.

„Тялото ми беше напълно различно“, казва Суини. „Но беше невероятно: бях толкова силна.“

Джаред Лето в „Клубът на купувачите от Далас“

Джаред Лето също е известен с драстичните промени в теглото си. За „Глава 27“ през 2007 г. той качва около 30 килограма, за да изиграе Марк Дейвид Чапман, убиеца на Джон Ленън.

Шест години по-късно за „Клубът на купувачите от Далас“ Лето сваля около 18 килограма и достига 52 килограма, за да се превъплъти в Райън – транссексуална жена, живееща със СПИН.

„Престанах да ям“, споделя актьорът пред The Wrap.

Мат Деймън в „Одисея“

Изваяната физика на Мат Деймън за „Одисея“ предизвиква сериозен интерес, след като актьорът е заснет без риза на снимачната площадка.

Деймън, който играе Одисей във филма на Кристофър Нолан, разказва за подготовката си в подкаста „New Heights“.

„Да, бях в наистина добра форма. Отслабнах значително. Кристофър каза, че ме иска слаб, но силен. Това е странно нещо“, казва той през януари 2026 г.


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    НЕЩО КАТО
    БАРОНЕСАТА ПЕЕЩА...1997г в НС
    КЪДЕ СИ ТИ ЛЮБОВ НАРОДНА...
    И КАТО БАШ БАРОНЕСАТА...ПЕЕЩА 2027г.
    ОДАТА НА РАДОСТТА ...👍

    18:01 20.09.2026