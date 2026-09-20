Мерц нарече "катастрофа" резултата на ХДС в Мекленбург

Германският канцлер Фридрих Мерц нарече катастрофа резултата на Християндемократическия съюз (ХДС) на местните избори в Мекленбург-Предна Померания, където консерваторите се представят на границата на влизане в регионалния парламент, показват първите екзитполове, цитирани от световните агенции и германски медии.

„Не можем да разкрасяваме резултата в Мекленбург-Предна Померания: това е катастрофа“, каза Мерц на пресконференция в Берлин. По думите му ХДС не може да се връща към „старите добри времена“, а партията трябва да приеме резултата като сериозно предупреждение за посоката, в която е тръгнала.

В същото време канцлерът заяви, че няма намерение да напуска нито поста си на председател на ХДС, нито канцлерския пост. „Искам да придвижим страната напред“, каза той и добави, че за това са нужни „твърдост, издръжливост и търпение“.

Според екзитпола на обществената телевизия ARD християндемократите получават около 5 процента в Мекленбург-Предна Померания - резултат, който би бил най-слабият за партията на провинциални избори в Германия след Втората световна война. Това означава, че ХДС едва преминава прага за влизане в парламента на провинцията.

Вотът в Мекленбург-Предна Померания е нов тест за Мерц и за подкрепата към федералното правителство, след като изборите в източните германски провинции засилиха натиска върху управляващите и отвориха нов дебат за бъдещето на ХДС.

Източници: Асошиейтед прес, Ройтерс, ARD