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Мерц нарече "катастрофа" резултата на ХДС в Мекленбург
  Тема: Избори

Мерц нарече "катастрофа" резултата на ХДС в Мекленбург

20 Септември, 2026 20:05, обновена 20 Септември, 2026 20:08 1 081 32

  • германия-
  • фридрих мерц-
  • хдс-
  • мекленбург-предна померания-
  • избори

Канцлерът заяви, че ще остане начело на партията и на правителството въпреки тежкия удар за християндемократите на местните избори.

Мерц нарече "катастрофа" резултата на ХДС в Мекленбург - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц нарече катастрофа резултата на Християндемократическия съюз (ХДС) на местните избори в Мекленбург-Предна Померания, където консерваторите се представят на границата на влизане в регионалния парламент, показват първите екзитполове, цитирани от световните агенции и германски медии.

„Не можем да разкрасяваме резултата в Мекленбург-Предна Померания: това е катастрофа“, каза Мерц на пресконференция в Берлин. По думите му ХДС не може да се връща към „старите добри времена“, а партията трябва да приеме резултата като сериозно предупреждение за посоката, в която е тръгнала.

В същото време канцлерът заяви, че няма намерение да напуска нито поста си на председател на ХДС, нито канцлерския пост. „Искам да придвижим страната напред“, каза той и добави, че за това са нужни „твърдост, издръжливост и търпение“.

Според екзитпола на обществената телевизия ARD християндемократите получават около 5 процента в Мекленбург-Предна Померания - резултат, който би бил най-слабият за партията на провинциални избори в Германия след Втората световна война. Това означава, че ХДС едва преминава прага за влизане в парламента на провинцията.

Вотът в Мекленбург-Предна Померания е нов тест за Мерц и за подкрепата към федералното правителство, след като изборите в източните германски провинции засилиха натиска върху управляващите и отвориха нов дебат за бъдещето на ХДС.

Източници: Асошиейтед прес, Ройтерс, ARD


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муци

    4 16 Отговор
    Красив мъж.

    Коментиран от #6, #28

    20:09 20.09.2026

  • 2 То такива като него

    37 2 Отговор
    Мартеницата, урсула и още няколко зрънца прецакаха Германия... И кво искат сега? Народът не е тъп. Да се махат изобщо, че може и на съд да отидат.

    20:13 20.09.2026

  • 3 Дядо ви Курти от село пиперково

    47 4 Отговор
    Идва нов световен ред.
    В цяла Европа ще се смени властта защото тези бандити водят ЕС към трета световна война..

    20:13 20.09.2026

  • 4 Иван 1

    25 2 Отговор
    Кокала не се изпуска, защото не се знае кога пак ще го захапе.

    20:13 20.09.2026

  • 5 Дзак

    24 1 Отговор
    Подтискаха извън-системните партии пет години. Но масата се завъртя!

    20:13 20.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Муци

    4 2 Отговор
    Обратен съм, да.

    20:14 20.09.2026

  • 10 Така

    4 0 Отговор
    и у нас !

    20:15 20.09.2026

  • 11 Охоооо, той

    15 2 Отговор
    Не знае какво още ги чака - охлюви безумни!

    20:15 20.09.2026

  • 12 ЦСКА Москва

    25 2 Отговор
    Това е лицето на фашиста !

    20:15 20.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Идва

    20 2 Отговор
    Нощта на дългите ножове за тези либерални и зелени престъпници! Или Вартоломеевата нощ, по избор.

    20:17 20.09.2026

  • 15 Баба Гошка

    16 0 Отговор
    Много изненадан тоз чаровник с изражение на замразена риба. То парашутисти то лидери на конци. Поне не могат ли да сложат някой по-лицеприятен, я артист, я модел тип мистър олимпия

    20:17 20.09.2026

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 0 Отговор
    Демокрация Демокрация

    20:19 20.09.2026

  • 17 Муци

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да,бе":

    Ирония, бе пич 😂🤣😂🤣😂

    20:19 20.09.2026

  • 18 Дзак

    9 0 Отговор
    Някои Пак ще се Пребоядисват!

    20:20 20.09.2026

  • 19 Очилатко

    12 0 Отговор
    какво чакаш, подавай оставка.

    Коментиран от #26

    20:21 20.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Верно ли бе

    7 0 Отговор
    В селото не го искат , той на кмета за къщата пита .

    20:25 20.09.2026

  • 22 ФЕС

    2 0 Отговор
    Така е като си сионизска подлога чакай да видим крайният резултат след 2-3години.

    20:26 20.09.2026

  • 23 Значи мерц реално има пет процента

    4 0 Отговор
    подкрепа а не 10 колкото му дават измислено по някаква статистика. Урсулианците пак лъжат

    20:26 20.09.2026

  • 24 защо

    4 0 Отговор
    "Искам да придвижим страната напред“
    Катастрофиралите ги придвижват за скраб бе приятел. Или и Германия искаш с теб?

    20:28 20.09.2026

  • 25 ?????

    4 0 Отговор
    Уф.
    Швабите май лека полека се усещат.
    Особено в ГДР-то.
    Колелото на историята се върти.

    20:28 20.09.2026

  • 26 Хх211

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Очилатко":

    Тоя образ е яко зависим от други хора,иначе си има милионите и отдавна да е избяга

    20:31 20.09.2026

  • 27 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор
    Когато бях комсомолски активист и по късно член на партията се отдръпнах защото това което се говореше по конференциите не се вършеше на практика Носех значката на Горбачов и вярвах в перестройката Исках промяна вярвах в демокрацията Преподавателите ми във Френската във Враца ни учеха на устоите на свободата на личността Ето вече уж демокрация уж свобода но нещо не е наред Нещо задушава свободата Двойни стандарти изкривена истина До кога Жалко за вярата на милиони хора Жалко

    20:31 20.09.2026

  • 28 Европеец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Муци":

    Е при такава катастрофа следва оставката бе мерци, недоразумение фашист ко....

    20:33 20.09.2026

  • 29 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Изборите и в Берлин са с много лош резултат за ХДС -увлечени в борбата си против АфД християндемократите загубиха и Берлин и вече не са първа сила!?Първа сила там станаха ....бившите комунисти от ГДР. -т.н Леви.. ХДС са втори а АфД-трети !?А в Мекленбург -Предна Померания изборите са катастрофа за ХДС и канцлера Швръц?!Така че в Берлин не искат АфД ами може да се каже и така ...искат си комунистите макар и бивши!?

    20:34 20.09.2026

  • 30 Постижение

    0 0 Отговор
    Втора катастрофа, след тази в Саксония, и то за рекордно кратко време? Какво става с Германия?
    Къде са Нейнински, Митоф и пр.разбирачи да обяснят и да ни "докажат", че в същност това е победа?

    20:35 20.09.2026

  • 31 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    на тоя очилатко да му фъргат кърпата от Брюксел и Урсулка да му дига бялото знаме

    20:37 20.09.2026

  • 32 54732575

    0 0 Отговор
    ами след катастрофа колите обикновено отиват за скраб ! И мерц така !

    20:38 20.09.2026

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