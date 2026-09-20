Мерц нарече "катастрофа" резултата на ХДС в Мекленбург

Германският канцлер Фридрих Мерц нарече катастрофа резултата на Християндемократическия съюз (ХДС) на местните избори в Мекленбург-Предна Померания, където консерваторите се представят на границата на влизане в регионалния парламент, показват първите екзитполове, цитирани от световните агенции и германски медии.
„Не можем да разкрасяваме резултата в Мекленбург-Предна Померания: това е катастрофа“, каза Мерц на пресконференция в Берлин. По думите му ХДС не може да се връща към „старите добри времена“, а партията трябва да приеме резултата като сериозно предупреждение за посоката, в която е тръгнала.
В същото време канцлерът заяви, че няма намерение да напуска нито поста си на председател на ХДС, нито канцлерския пост. „Искам да придвижим страната напред“, каза той и добави, че за това са нужни „твърдост, издръжливост и търпение“.
Според екзитпола на обществената телевизия ARD християндемократите получават около 5 процента в Мекленбург-Предна Померания - резултат, който би бил най-слабият за партията на провинциални избори в Германия след Втората световна война. Това означава, че ХДС едва преминава прага за влизане в парламента на провинцията.
Вотът в Мекленбург-Предна Померания е нов тест за Мерц и за подкрепата към федералното правителство, след като изборите в източните германски провинции засилиха натиска върху управляващите и отвориха нов дебат за бъдещето на ХДС.
Източници: Асошиейтед прес, Ройтерс, ARD
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Муци
Коментиран от #6, #28
20:09 20.09.2026
2 То такива като него
20:13 20.09.2026
3 Дядо ви Курти от село пиперково
В цяла Европа ще се смени властта защото тези бандити водят ЕС към трета световна война..
20:13 20.09.2026
4 Иван 1
20:13 20.09.2026
5 Дзак
20:13 20.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Муци
20:14 20.09.2026
10 Така
20:15 20.09.2026
11 Охоооо, той
20:15 20.09.2026
12 ЦСКА Москва
20:15 20.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Идва
20:17 20.09.2026
15 Баба Гошка
20:17 20.09.2026
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
20:19 20.09.2026
17 Муци
До коментар #6 от "Да,бе":Ирония, бе пич 😂🤣😂🤣😂
20:19 20.09.2026
18 Дзак
20:20 20.09.2026
19 Очилатко
Коментиран от #26
20:21 20.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Верно ли бе
20:25 20.09.2026
22 ФЕС
20:26 20.09.2026
23 Значи мерц реално има пет процента
20:26 20.09.2026
24 защо
Катастрофиралите ги придвижват за скраб бе приятел. Или и Германия искаш с теб?
20:28 20.09.2026
25 ?????
Швабите май лека полека се усещат.
Особено в ГДР-то.
Колелото на историята се върти.
20:28 20.09.2026
26 Хх211
До коментар #19 от "Очилатко":Тоя образ е яко зависим от други хора,иначе си има милионите и отдавна да е избяга
20:31 20.09.2026
27 Дякон Унуфрий Араллампиев
20:31 20.09.2026
28 Европеец
До коментар #1 от "Муци":Е при такава катастрофа следва оставката бе мерци, недоразумение фашист ко....
20:33 20.09.2026
29 не може да бъде
20:34 20.09.2026
30 Постижение
Къде са Нейнински, Митоф и пр.разбирачи да обяснят и да ни "докажат", че в същност това е победа?
20:35 20.09.2026
31 Ний ша Ва упрайм
20:37 20.09.2026
32 54732575
20:38 20.09.2026