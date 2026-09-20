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Мащабна атака срещу Русия: Москва съобщи за над 1600 неутрализирани дрона ОБЗОР
  Тема: Украйна

Мащабна атака срещу Русия: Москва съобщи за над 1600 неутрализирани дрона ОБЗОР

20 Септември, 2026 19:47, обновена 20 Септември, 2026 19:57 712 69

  • русия-
  • украйна-
  • мосkва-
  • брянска област-
  • дронове

Шестима ранени в Брянска област

Мащабна атака срещу Русия: Москва съобщи за над 1600 неутрализирани дрона ОБЗОР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабна вълна от атаки с безпилотни летателни апарати е била извършена срещу различни региони на Русия в навечерието на последния ден от парламентарните избори. Най-сериозно е засегнат Московският регион, където руските власти съобщават за над 1600 неутрализирани дрона.

Над 1600 дрона са неутрализирани по направление към Москва

Още новини от Украйна

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че от 19 септември руската противовъздушна отбрана е отразила атака на повече от 1600 безпилотни апарата по различните рубежи към столицата.

По думите му около 450 от тях са били насочени непосредствено към Москва.

Собянин определи атаката като най-масовата досега срещу столицата. В Москва са регистрирани попадения и падане на отломки, включително по сграда в района на Ореховия булевард.

Повреден е и обект на територията на Московския нефтопреработващ завод. По предварителна информация в самата столица няма загинали.

Има жертви и ранени в Московска област

По-тежки са последствията в Московска област.

Губернаторът Андрей Воробьов съобщи за загинали и ранени при атаките. Според последните данни на руските власти жертвите в региона са трима, а броят на пострадалите е значителен.

Повредени са жилищни сгради и обекти на промишлената и логистичната инфраструктура.

Заради атаката временно бяха въведени ограничения за работата на московските летища, което доведе до промени, забавяния и пренасочване на полети.

Русия свързва атаката с изборите

Руските власти заявиха, че масираната атака е била предприета с цел да бъде нарушено провеждането на парламентарните избори.

Собянин заяви, че атаката според него е била планирана именно за тази цел, но не е успяла да постигне резултат.

Руският Следствен комитет образува наказателно дело за терористична атака заради ударите с безпилотни апарати по Московския регион.

Над 1900 дрона и осем ракети са свалени за денонощие

Руското Министерство на отбраната съобщи, че за последните 24 часа противовъздушната отбрана е унищожила или прехванала 1951 украински безпилотни летателни апарата.

Военното ведомство съобщава още за свалени осем крилати ракети „Фламинго“, както и други въздушни цели.

Тези данни са от руското Министерство на отбраната и не могат да бъдат независимо потвърдени в пълния им обем.

Пострадали в Брянска област

Шест души са пострадали в резултат на две последователни атаки с безпилотни летателни апарати, извършени от Въоръжените сили на Украйна срещу превозни средства в Брянска област. Инцидентите са довели до хоспитализирането на ранените граждани с осколочни наранявания в местната болница.

Руските власти съобщават, че през последното денонощие над Брянска област са били унищожени 211 безпилотни апарата самолетен тип.

Източници: Интерфакс, Асошиейтед прес, Министерство на отбраната на Русия, Губернаторът Андрей Воробьов


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Окото

    3 3 Отговор
    Васко ухото е заснет как лапа детскипишки
    Това е големия проблем

    20:00 20.09.2026

  • 4 гост

    9 3 Отговор
    утре..3200..

    20:01 20.09.2026

  • 5 Удри кУйо

    11 5 Отговор
    Зеленски яко клати хазарите русия

    20:01 20.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян георгиев

    11 2 Отговор
    1600 дрона и стотина ракети...дреболия.крим е наш обаче...хах

    Коментиран от #10

    20:01 20.09.2026

  • 8 Слава на руското ПВО

    2 8 Отговор
    Най-добрите в света да , cyka ! 💥🤙🤙🇷🇺

    Коментиран от #62

    20:02 20.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Един цар е на света цар Путин навсегда

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Къде в Крим сте ,да дойда да пием рикия

    Коментиран от #12, #13

    20:02 20.09.2026

  • 11 Москва

    11 2 Отговор
    Гори отново!

    НПЗ-ти в Капотня е отново OUT Красота !!! А зимата идвааааа

    Коментиран от #14

    20:03 20.09.2026

  • 12 Един цар е на света цар Путин навсегда

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    А ,сетих се ,по дъното около Кинбурнската коса

    20:03 20.09.2026

  • 13 стоян георгиев

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Аз съм в бг ,но остава утехата за крим.няма ток пари бензин,но путин е номер едно...какво хубаво име си си сложил....хах

    Коментиран от #16

    20:04 20.09.2026

  • 14 Един цар е на света цар Путин навсегда

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Москва":

    Едно частично повредено НПЗ руско ,сигурно се шегуваш - някое украинско да ми се пихвалиш да е останало ?

    Коментиран от #22, #46

    20:04 20.09.2026

  • 15 Дааа...

    8 2 Отговор
    Две НПЗ та,..1 ракетоносец, 2 завода, 2 летища,1 ..С- 300,.. Повече от 1.6 К...фи ра!
    Само Днес
    Ха ха ха ха

    Коментиран от #18

    20:05 20.09.2026

  • 16 Един цар е на света цар Путин навсегда

    1 5 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Крим не го мисли ,мисли еврошмекерията в България как ще преживееш

    Коментиран от #19

    20:05 20.09.2026

  • 17 У ДРИ БАЦЕЕ

    7 0 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС

    20:06 20.09.2026

  • 18 Един цар е на света цар Путин навсегда

    1 6 Отговор

    До коментар #15 от "Дааа...":

    Според .....да позная ,Киностудия Довженко ....

    Коментиран от #32

    20:06 20.09.2026

  • 19 стоян георгиев

    7 3 Отговор

    До коментар #16 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Нищо не мисля.само констатирам.да го докараш да те фраскат 2000 дрона дневно е сериозно постижение нали?да измисляш някакви щуротии за нацисти и т.н. глупости само за да оправдаеш съсипването на страната си от един стар милиционер е супер.

    Коментиран от #23

    20:08 20.09.2026

  • 20 Слава на руското ПВО

    1 6 Отговор
    Повечето от летящите бракми са ги свалили още на границата , слава на мобилните групи 🇷🇺🇷🇺🤙🤙

    Коментиран от #30

    20:08 20.09.2026

  • 21 Ъхъ...

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И на... Ким, помагат...
    Ааааахахаха
    Де .. БИЛ

    20:09 20.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Един цар е на света цар Путин навсегда

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    Дневно ,ама през полвин година - я върви изстреляй пак 2000 днес или утре ...

    Коментиран от #35

    20:09 20.09.2026

  • 24 Русия

    5 2 Отговор
    бавно, но сигурно върви към разпад. Ами да. Ако западните стратези не бяха уверени, че с тази война ще приключат веднъж за винаги империята на злото, то те никога не биха я вдъхновили... Здрасвайте братушки и идите на х...

    Коментиран от #31

    20:09 20.09.2026

  • 25 Абе

    5 2 Отговор
    Незнам колко и каво са свалили, но кадрите с гъстия огромен димен стълб на поредната рафинерия на 25км от Кремъл са факт

    Коментиран от #29

    20:09 20.09.2026

  • 26 факуса

    1 4 Отговор
    след изборите и в метрото няма да спят тъпите питеци

    20:09 20.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 стоян георгиев

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Слава на руското ПВО":

    Ако гледаш руските военни ще ти се обясни от тях че не е възможно руското пво да засече украинските дронове.за това те летят свободно на 3000 км в руска територия.няюа руски стратегически обект който да не е запален.нито един няма спасен.

    Коментиран от #33

    20:10 20.09.2026

  • 31 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 7 Отговор

    До коментар #24 от "Русия":

    Русия ще погребе целия свят докато върви към разпад ,хахаха чакай да се разпадне Русия

    20:11 20.09.2026

  • 32 Капейчо

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    На царО столицата нещо дими като "Факултета" миналата седмица...

    Коментиран от #36

    20:12 20.09.2026

  • 33 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 6 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Не е летял А50 и маршрутите са били по речните корита ,иначе още при изстрелването щяха да ги тапнат Искандерите

    Коментиран от #38

    20:13 20.09.2026

  • 34 Накратко

    6 1 Отговор
    На тези глупави, рашистки лъжи не вярват и децата. Около 400 дрона и няколко ракети са участвали в атаката срещу агресора

    Коментиран от #40

    20:13 20.09.2026

  • 35 стоян георгиев

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Всеки ден са над 500.вече с повече от 30%от руските към украйна и това по данни на руските военни кореспонденти.првппръчвам ти романов варнгонзо и архангел на спецназа.

    Коментиран от #37

    20:13 20.09.2026

  • 36 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 5 Отговор

    До коментар #32 от "Капейчо":

    На изтеклия срок столицата как е ?
    Чувам въздухът бил токсичен у куев днес

    20:14 20.09.2026

  • 37 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 4 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Руските не са спирали от три месеца ,ей сега бият в куев даже в момента

    Коментиран от #44

    20:15 20.09.2026

  • 38 стоян георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Русия остана само с един подобен самолет и той вероятно не е в движение.дамстрешяш с искандери по дронове ще е голям смях.даже по пусковите им установки.речнимкорита на 3000кммв русия а?хах...шегаджия си признавам.

    Коментиран от #50

    20:15 20.09.2026

  • 39 Самите блатници

    7 2 Отговор
    Се гаврят с Движухата докато снимат поражения та и пищят
    Ха ха ха

    Коментиран от #43

    20:15 20.09.2026

  • 40 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 4 Отговор

    До коментар #34 от "Накратко":

    Отдавна не вярват на рагулите никъде по света ,и им се смеят на статистиките

    20:15 20.09.2026

  • 41 Иван 1

    2 4 Отговор
    Въпросът е че всичко е неутрализирано и в момента се връща към Киив.

    20:16 20.09.2026

  • 42 Абизяно

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Что сказал не разбрал?

    Коментиран от #45

    20:16 20.09.2026

  • 43 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 6 Отговор

    До коментар #39 от "Самите блатници":

    Предимно мигранти ,но ще приемат гости с чукчета 100%

    20:16 20.09.2026

  • 44 стоян георгиев

    6 1 Отговор

    До коментар #37 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Руснаците бият в киев украинците по военните заводи.справедливо е.украйна удря абсолютно всеки ден и за това постижение е отговорна русия.много е готина и логиката ти.да мре руснака и да няма пари храна и бензин щото удря киев...хах

    Коментиран от #47

    20:17 20.09.2026

  • 45 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 4 Отговор

    До коментар #42 от "Абизяно":

    Ми абизяно си ,нема как да разбереш хората

    20:17 20.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 4 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    Ми надяваме се ,че целите ще се отсеят и ще дойдат нови приоритети ,засега добре се справят руските дрончета ,бомбички и ракетки чубатите реват все по интензивно

    Коментиран от #49

    20:19 20.09.2026

  • 48 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 3 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    Ех да можех да трия......щях излагациите на всички да оставям да се четат ,соти не съм я

    20:20 20.09.2026

  • 49 стоян георгиев

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Да за пет години 50 км напредък в донбас и всичките заводи в русия запалени.страхотен успех.милион и половина изтрепани и инвалиди са част от чудесното справяне...явно си решил днес да ни веселиш.

    Коментиран от #53, #55

    20:21 20.09.2026

  • 50 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    Русия има много А50 и достатъчно да работят

    Коментиран от #54

    20:22 20.09.2026

  • 51 дядя дръмпирушка

    2 1 Отговор
    Ако не е китай да държи просията , досега войната отдавна щеше да е свършила.Сега покрай просията китай ще се нахрани обилно със сибир....

    20:22 20.09.2026

  • 52 az СВО Победа 81

    3 3 Отговор
    В Русия провеждат избори, ама там видиш ли "имало диктатура" и "нямало демокрация", а в бивша Украйна, където изборите са забранени със закон "имало демокрация" и "нямало диктатура".... 🤣🤣🤣🤣🤣

    На всичкото отгоре Киев прави опити като използва оръжие да попречи на провеждането на изборите на другите...

    Почувствахте ли колко нелепа е западната пропаганда с която ни облъчват???

    Коментиран от #65

    20:22 20.09.2026

  • 53 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "стоян георгиев":

    Е..напредък - нали загубихме СВОто и Азив са на подстъпите към Кремъл

    Коментиран от #59

    20:23 20.09.2026

  • 54 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Има към милион о половина...хах...работят ама украйна в речните корита и ги прецаква а?

    Коментиран от #56

    20:24 20.09.2026

  • 55 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "стоян георгиев":

    Не знам къде сте седнали ,иначе бих дошъл да ви развеселя наистина ,много ме бива в деди джоукс

    20:24 20.09.2026

  • 56 Един цар е на света цар Путин навсегда

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "стоян георгиев":

    Бывает.

    Коментиран от #57

    20:25 20.09.2026

  • 57 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    Ок.щом те кефи.нямам намерение да споря с теб.

    20:27 20.09.2026

  • 58 Боби Баламата

    3 0 Отговор
    За 1 3 год..Монголята на У Йло и КИМ влезнаа ли у Киев?

    20:27 20.09.2026

  • 59 стоян георгиев

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":

    За пет години стигнахте до там че вече не го губите а? Лисабон се отлага.няма лошо.

    20:28 20.09.2026

  • 60 Шафьоро

    3 0 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    20:30 20.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Слава на руското ПВО":

    До 8 ком - другар виждал ли си гърмежа на 250 грама тротил - взривява и деформира кола - а украинските дронове носят от 80 до 110 кг тротил зависи от дължината на полета

    Коментиран от #67

    20:31 20.09.2026

  • 63 Моксель

    1 0 Отговор
    Дайте инфо за датата на монгольяк Парада на Победата у Киев, Дамаск и Лиса бон.

    20:33 20.09.2026

  • 64 Междувременно

    2 3 Отговор
    Руския стартъп "Бюро 1440 " тества сателитната интернет система „Расвет“ в Арктика... за дистанционно гласуване на изборите за Държавната дума.

    В село Нелмин-Нос в Ненецкия автономен окръг беше инсталиран малък абонатен терминал на Бюро 1440. Той осигурява комуникация с орбитиращи спътници и предава данни за Wi-Fi връзка към таблет.

    Като оставим настрана странния избор за тестуване - изборите 😄, това е практическа демонстрация на функционалността на руския еквивалент на системата Starlink за осигуряване на сателитен интернет в отдалечени райони. Приближава се до стартирането на тази връзка, първо на стационарно ниво в тилови щабове, а след това по-близо до фронтовата линия.

    Малка стъпка за един абонат, но гигантски скок за цялата руска комуникационна система.


    Военен информатор

    Коментиран от #69

    20:34 20.09.2026

  • 65 Да бе, да

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "az СВО Победа 81":

    Избори без избор. Ами който не помни или не е чувал и тук преди 1990г. имаше редовно избори, но това не значи, че НРБ е била демократична

    Коментиран от #68

    20:35 20.09.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Слава на руското ПВО

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "стоян":

    Аз съм виждал много неща

    20:36 20.09.2026

  • 68 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Да бе, да":

    Няма как да те разбере.

    20:37 20.09.2026

  • 69 ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

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    До коментар #64 от "Междувременно":

    РУСКИТЕ МУСОРИ
    ПЪРВО ДА КУПЯТ
    ЕДИН УИНДОУС
    КАТО ХОРАТА ,
    ЧЕ ПУТИН СЕ ИЗЛАГА ПРЕД ЦЯЛ СВЯТ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЗНАЕМ ГИ ГОЛЕМИТЕ КРАЧКИ

    НА БЛАТНИТЕ УРОДИ.

    20:38 20.09.2026

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