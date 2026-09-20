Мащабна атака срещу Русия: Москва съобщи за над 1600 неутрализирани дрона ОБЗОР

Мащабна вълна от атаки с безпилотни летателни апарати е била извършена срещу различни региони на Русия в навечерието на последния ден от парламентарните избори. Най-сериозно е засегнат Московският регион, където руските власти съобщават за над 1600 неутрализирани дрона.

Над 1600 дрона са неутрализирани по направление към Москва

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Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че от 19 септември руската противовъздушна отбрана е отразила атака на повече от 1600 безпилотни апарата по различните рубежи към столицата.

По думите му около 450 от тях са били насочени непосредствено към Москва.

Собянин определи атаката като най-масовата досега срещу столицата. В Москва са регистрирани попадения и падане на отломки, включително по сграда в района на Ореховия булевард.

Повреден е и обект на територията на Московския нефтопреработващ завод. По предварителна информация в самата столица няма загинали.

Има жертви и ранени в Московска област

По-тежки са последствията в Московска област.

Губернаторът Андрей Воробьов съобщи за загинали и ранени при атаките. Според последните данни на руските власти жертвите в региона са трима, а броят на пострадалите е значителен.

Повредени са жилищни сгради и обекти на промишлената и логистичната инфраструктура.

Заради атаката временно бяха въведени ограничения за работата на московските летища, което доведе до промени, забавяния и пренасочване на полети.

Русия свързва атаката с изборите

Руските власти заявиха, че масираната атака е била предприета с цел да бъде нарушено провеждането на парламентарните избори.

Собянин заяви, че атаката според него е била планирана именно за тази цел, но не е успяла да постигне резултат.

Руският Следствен комитет образува наказателно дело за терористична атака заради ударите с безпилотни апарати по Московския регион.

Над 1900 дрона и осем ракети са свалени за денонощие

Руското Министерство на отбраната съобщи, че за последните 24 часа противовъздушната отбрана е унищожила или прехванала 1951 украински безпилотни летателни апарата.

Военното ведомство съобщава още за свалени осем крилати ракети „Фламинго“, както и други въздушни цели.

Тези данни са от руското Министерство на отбраната и не могат да бъдат независимо потвърдени в пълния им обем.

Пострадали в Брянска област

Шест души са пострадали в резултат на две последователни атаки с безпилотни летателни апарати, извършени от Въоръжените сили на Украйна срещу превозни средства в Брянска област. Инцидентите са довели до хоспитализирането на ранените граждани с осколочни наранявания в местната болница.

Руските власти съобщават, че през последното денонощие над Брянска област са били унищожени 211 безпилотни апарата самолетен тип.

Източници: Интерфакс, Асошиейтед прес, Министерство на отбраната на Русия, Губернаторът Андрей Воробьов