Мащабна атака срещу Русия: Москва съобщи за над 1600 неутрализирани дрона ОБЗОР

Мащабна вълна от атаки с безпилотни летателни апарати е била извършена срещу различни региони на Русия в навечерието на последния ден от парламентарните избори. Най-сериозно е засегнат Московският регион, където руските власти съобщават за над 1600 неутрализирани дрона.
Над 1600 дрона са неутрализирани по направление към Москва
Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че от 19 септември руската противовъздушна отбрана е отразила атака на повече от 1600 безпилотни апарата по различните рубежи към столицата.
По думите му около 450 от тях са били насочени непосредствено към Москва.
Собянин определи атаката като най-масовата досега срещу столицата. В Москва са регистрирани попадения и падане на отломки, включително по сграда в района на Ореховия булевард.
Повреден е и обект на територията на Московския нефтопреработващ завод. По предварителна информация в самата столица няма загинали.
Има жертви и ранени в Московска област
По-тежки са последствията в Московска област.
Губернаторът Андрей Воробьов съобщи за загинали и ранени при атаките. Според последните данни на руските власти жертвите в региона са трима, а броят на пострадалите е значителен.
Повредени са жилищни сгради и обекти на промишлената и логистичната инфраструктура.
Заради атаката временно бяха въведени ограничения за работата на московските летища, което доведе до промени, забавяния и пренасочване на полети.
Русия свързва атаката с изборите
Руските власти заявиха, че масираната атака е била предприета с цел да бъде нарушено провеждането на парламентарните избори.
Собянин заяви, че атаката според него е била планирана именно за тази цел, но не е успяла да постигне резултат.
Руският Следствен комитет образува наказателно дело за терористична атака заради ударите с безпилотни апарати по Московския регион.
Над 1900 дрона и осем ракети са свалени за денонощие
Руското Министерство на отбраната съобщи, че за последните 24 часа противовъздушната отбрана е унищожила или прехванала 1951 украински безпилотни летателни апарата.
Военното ведомство съобщава още за свалени осем крилати ракети „Фламинго“, както и други въздушни цели.
Тези данни са от руското Министерство на отбраната и не могат да бъдат независимо потвърдени в пълния им обем.
Пострадали в Брянска област
Шест души са пострадали в резултат на две последователни атаки с безпилотни летателни апарати, извършени от Въоръжените сили на Украйна срещу превозни средства в Брянска област. Инцидентите са довели до хоспитализирането на ранените граждани с осколочни наранявания в местната болница.
Руските власти съобщават, че през последното денонощие над Брянска област са били унищожени 211 безпилотни апарата самолетен тип.
Източници: Интерфакс, Асошиейтед прес, Министерство на отбраната на Русия, Губернаторът Андрей Воробьов
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Окото
Това е големия проблем
20:00 20.09.2026
4 гост
20:01 20.09.2026
5 Удри кУйо
20:01 20.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 стоян георгиев
Коментиран от #10
20:01 20.09.2026
8 Слава на руското ПВО
Коментиран от #62
20:02 20.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #7 от "стоян георгиев":Къде в Крим сте ,да дойда да пием рикия
Коментиран от #12, #13
20:02 20.09.2026
11 Москва
НПЗ-ти в Капотня е отново OUT Красота !!! А зимата идвааааа
Коментиран от #14
20:03 20.09.2026
12 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #10 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":А ,сетих се ,по дъното около Кинбурнската коса
20:03 20.09.2026
13 стоян георгиев
До коментар #10 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Аз съм в бг ,но остава утехата за крим.няма ток пари бензин,но путин е номер едно...какво хубаво име си си сложил....хах
Коментиран от #16
20:04 20.09.2026
14 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #11 от "Москва":Едно частично повредено НПЗ руско ,сигурно се шегуваш - някое украинско да ми се пихвалиш да е останало ?
Коментиран от #22, #46
20:04 20.09.2026
15 Дааа...
Само Днес
Ха ха ха ха
Коментиран от #18
20:05 20.09.2026
16 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #13 от "стоян георгиев":Крим не го мисли ,мисли еврошмекерията в България как ще преживееш
Коментиран от #19
20:05 20.09.2026
17 У ДРИ БАЦЕЕ
20:06 20.09.2026
18 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #15 от "Дааа...":Според .....да позная ,Киностудия Довженко ....
Коментиран от #32
20:06 20.09.2026
19 стоян георгиев
До коментар #16 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Нищо не мисля.само констатирам.да го докараш да те фраскат 2000 дрона дневно е сериозно постижение нали?да измисляш някакви щуротии за нацисти и т.н. глупости само за да оправдаеш съсипването на страната си от един стар милиционер е супер.
Коментиран от #23
20:08 20.09.2026
20 Слава на руското ПВО
Коментиран от #30
20:08 20.09.2026
21 Ъхъ...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И на... Ким, помагат...
Ааааахахаха
Де .. БИЛ
20:09 20.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #19 от "стоян георгиев":Дневно ,ама през полвин година - я върви изстреляй пак 2000 днес или утре ...
Коментиран от #35
20:09 20.09.2026
24 Русия
Коментиран от #31
20:09 20.09.2026
25 Абе
Коментиран от #29
20:09 20.09.2026
26 факуса
20:09 20.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 стоян георгиев
До коментар #20 от "Слава на руското ПВО":Ако гледаш руските военни ще ти се обясни от тях че не е възможно руското пво да засече украинските дронове.за това те летят свободно на 3000 км в руска територия.няюа руски стратегически обект който да не е запален.нито един няма спасен.
Коментиран от #33
20:10 20.09.2026
31 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #24 от "Русия":Русия ще погребе целия свят докато върви към разпад ,хахаха чакай да се разпадне Русия
20:11 20.09.2026
32 Капейчо
До коментар #18 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":На царО столицата нещо дими като "Факултета" миналата седмица...
Коментиран от #36
20:12 20.09.2026
33 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #30 от "стоян георгиев":Не е летял А50 и маршрутите са били по речните корита ,иначе още при изстрелването щяха да ги тапнат Искандерите
Коментиран от #38
20:13 20.09.2026
34 Накратко
Коментиран от #40
20:13 20.09.2026
35 стоян георгиев
До коментар #23 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Всеки ден са над 500.вече с повече от 30%от руските към украйна и това по данни на руските военни кореспонденти.првппръчвам ти романов варнгонзо и архангел на спецназа.
Коментиран от #37
20:13 20.09.2026
36 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #32 от "Капейчо":На изтеклия срок столицата как е ?
Чувам въздухът бил токсичен у куев днес
20:14 20.09.2026
37 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #35 от "стоян георгиев":Руските не са спирали от три месеца ,ей сега бият в куев даже в момента
Коментиран от #44
20:15 20.09.2026
38 стоян георгиев
До коментар #33 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Русия остана само с един подобен самолет и той вероятно не е в движение.дамстрешяш с искандери по дронове ще е голям смях.даже по пусковите им установки.речнимкорита на 3000кммв русия а?хах...шегаджия си признавам.
Коментиран от #50
20:15 20.09.2026
39 Самите блатници
Ха ха ха
Коментиран от #43
20:15 20.09.2026
40 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #34 от "Накратко":Отдавна не вярват на рагулите никъде по света ,и им се смеят на статистиките
20:15 20.09.2026
41 Иван 1
20:16 20.09.2026
42 Абизяно
До коментар #27 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Что сказал не разбрал?
Коментиран от #45
20:16 20.09.2026
43 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #39 от "Самите блатници":Предимно мигранти ,но ще приемат гости с чукчета 100%
20:16 20.09.2026
44 стоян георгиев
До коментар #37 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Руснаците бият в киев украинците по военните заводи.справедливо е.украйна удря абсолютно всеки ден и за това постижение е отговорна русия.много е готина и логиката ти.да мре руснака и да няма пари храна и бензин щото удря киев...хах
Коментиран от #47
20:17 20.09.2026
45 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #42 от "Абизяно":Ми абизяно си ,нема как да разбереш хората
20:17 20.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #44 от "стоян георгиев":Ми надяваме се ,че целите ще се отсеят и ще дойдат нови приоритети ,засега добре се справят руските дрончета ,бомбички и ракетки чубатите реват все по интензивно
Коментиран от #49
20:19 20.09.2026
48 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #46 от "Мишел":Ех да можех да трия......щях излагациите на всички да оставям да се четат ,соти не съм я
20:20 20.09.2026
49 стоян георгиев
До коментар #47 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Да за пет години 50 км напредък в донбас и всичките заводи в русия запалени.страхотен успех.милион и половина изтрепани и инвалиди са част от чудесното справяне...явно си решил днес да ни веселиш.
Коментиран от #53, #55
20:21 20.09.2026
50 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #38 от "стоян георгиев":Русия има много А50 и достатъчно да работят
Коментиран от #54
20:22 20.09.2026
51 дядя дръмпирушка
20:22 20.09.2026
52 az СВО Победа 81
На всичкото отгоре Киев прави опити като използва оръжие да попречи на провеждането на изборите на другите...
Почувствахте ли колко нелепа е западната пропаганда с която ни облъчват???
Коментиран от #65
20:22 20.09.2026
53 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #49 от "стоян георгиев":Е..напредък - нали загубихме СВОто и Азив са на подстъпите към Кремъл
Коментиран от #59
20:23 20.09.2026
54 стоян георгиев
До коментар #50 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Има към милион о половина...хах...работят ама украйна в речните корита и ги прецаква а?
Коментиран от #56
20:24 20.09.2026
55 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #49 от "стоян георгиев":Не знам къде сте седнали ,иначе бих дошъл да ви развеселя наистина ,много ме бива в деди джоукс
20:24 20.09.2026
56 Един цар е на света цар Путин навсегда
До коментар #54 от "стоян георгиев":Бывает.
Коментиран от #57
20:25 20.09.2026
57 стоян георгиев
До коментар #56 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":Ок.щом те кефи.нямам намерение да споря с теб.
20:27 20.09.2026
58 Боби Баламата
20:27 20.09.2026
59 стоян георгиев
До коментар #53 от "Един цар е на света цар Путин навсегда":За пет години стигнахте до там че вече не го губите а? Лисабон се отлага.няма лошо.
20:28 20.09.2026
60 Шафьоро
20:30 20.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 стоян
До коментар #8 от "Слава на руското ПВО":До 8 ком - другар виждал ли си гърмежа на 250 грама тротил - взривява и деформира кола - а украинските дронове носят от 80 до 110 кг тротил зависи от дължината на полета
Коментиран от #67
20:31 20.09.2026
63 Моксель
20:33 20.09.2026
64 Междувременно
В село Нелмин-Нос в Ненецкия автономен окръг беше инсталиран малък абонатен терминал на Бюро 1440. Той осигурява комуникация с орбитиращи спътници и предава данни за Wi-Fi връзка към таблет.
Като оставим настрана странния избор за тестуване - изборите 😄, това е практическа демонстрация на функционалността на руския еквивалент на системата Starlink за осигуряване на сателитен интернет в отдалечени райони. Приближава се до стартирането на тази връзка, първо на стационарно ниво в тилови щабове, а след това по-близо до фронтовата линия.
Малка стъпка за един абонат, но гигантски скок за цялата руска комуникационна система.
Военен информатор
Коментиран от #69
20:34 20.09.2026
65 Да бе, да
До коментар #52 от "az СВО Победа 81":Избори без избор. Ами който не помни или не е чувал и тук преди 1990г. имаше редовно избори, но това не значи, че НРБ е била демократична
Коментиран от #68
20:35 20.09.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Слава на руското ПВО
До коментар #62 от "стоян":Аз съм виждал много неща
20:36 20.09.2026
68 стоян георгиев
До коментар #65 от "Да бе, да":Няма как да те разбере.
20:37 20.09.2026
69 ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
До коментар #64 от "Междувременно":РУСКИТЕ МУСОРИ
ПЪРВО ДА КУПЯТ
ЕДИН УИНДОУС
КАТО ХОРАТА ,
ЧЕ ПУТИН СЕ ИЗЛАГА ПРЕД ЦЯЛ СВЯТ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ЗНАЕМ ГИ ГОЛЕМИТЕ КРАЧКИ
НА БЛАТНИТЕ УРОДИ.
20:38 20.09.2026