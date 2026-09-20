Петима ранени при обстрели в Никополски район

Петима души са ранени при атаки в Никополски район на Днепропетровска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Александър Ганжа.

По думите му районът е бил подложен на повече от 50 удара с дронове и артилерия. Засегнати са Никопол, Марганецката, Покровската, Миривската и Червоногригоровската община.

В болница е приета 41-годишна жена в средно тежко състояние. Останалите пострадали - мъже на 56, 55, 64 и 19 години - ще се лекуват амбулаторно, съобщи Ганжа.

По информацията на областната администрация при атаките са разрушени жилищна сграда, частен дом, магазини, аптеки и автомобили. В Криворожкия район е обстреляна Зеленодолската община, където е повредена частна къща.

Никополски район остава сред най-често обстрелваните райони на Днепропетровска област заради близостта си до фронтовата линия. Украинските власти редовно съобщават за поражения по жилищни и търговски обекти в района след руски удари.

Източници: Украинска правда, Укринформ, Днепропетровска областна военна администрация