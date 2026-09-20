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Петима ранени при обстрели в Никополски район
  Тема: Украйна

Петима ранени при обстрели в Никополски район

20 Септември, 2026 20:00, обновена 20 Септември, 2026 20:02 534 3

  • днепропетровска област-
  • никополски район-
  • обстрели-
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  • украйна

Областните власти в Днепропетровска област съобщиха за удари с дронове и артилерия, засегнали няколко общини.

Петима ранени при обстрели в Никополски район - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Петима души са ранени при атаки в Никополски район на Днепропетровска област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Александър Ганжа.

По думите му районът е бил подложен на повече от 50 удара с дронове и артилерия. Засегнати са Никопол, Марганецката, Покровската, Миривската и Червоногригоровската община.

В болница е приета 41-годишна жена в средно тежко състояние. Останалите пострадали - мъже на 56, 55, 64 и 19 години - ще се лекуват амбулаторно, съобщи Ганжа.

По информацията на областната администрация при атаките са разрушени жилищна сграда, частен дом, магазини, аптеки и автомобили. В Криворожкия район е обстреляна Зеленодолската община, където е повредена частна къща.

Никополски район остава сред най-често обстрелваните райони на Днепропетровска област заради близостта си до фронтовата линия. Украинските власти редовно съобщават за поражения по жилищни и търговски обекти в района след руски удари.

Източници: Украинска правда, Укринформ, Днепропетровска областна военна администрация


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван 1

    4 1 Отговор
    Зеленски спешно да променя конституцията и декрета си и да моли Москва за спиране на войната , защото няма да има държава.

    Коментиран от #3

    20:11 20.09.2026

  • 2 Слуга на народа

    4 1 Отговор
    За съжаление ранените мъже (без може би 19 годишния), ще ги чакат с буса пред болницата и директно към фронта..

    20:16 20.09.2026

  • 3 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван 1":

    А наясно ли си какво точно иска Путин

    20:33 20.09.2026

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